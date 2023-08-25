https://uz.sputniknews.ru/20230825/vyxodnyye-uzbekistan-izmeniye-pogoda-prognoz-25-28-avgust-38218426.html

Погода на выходных в Узбекистане резко изменится — прогноз на 25-28 августа

Погода на выходных в Узбекистане резко изменится — прогноз на 25-28 августа

Прохладная погода будет на всей территории Узбекистана

2023-08-25T11:37+0500

2023-08-25T11:37+0500

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узбекистан

погода

выходные

дождь

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. По большей части территории Узбекистана в воскресенье ожидается резкое изменение погоды, сообщает Узгидромет.Сегодня днем по территории Узбекистана сохранится малооблачная, сухая и жаркая погода. Температура воздуха достигнет 36-39 градусов тепла.Завтра, 26 августа, в северо-западные районы республики начнется вторжение влажной и прохладной воздушной массы с южных районов России. По Каракалпакстану, Хорезмской области и во второй половине дня по Бухарской, Навоийской областям местами возможен кратковременный дождь, гроза.По остальной территории республики сохранится сухая погода, воздух прогреется до 33-36 градусов тепла.27-28 августа прохладная погода будет на всей территории Узбекистана. Повсеместно ожидается увеличение облачности, в большинстве областей пройдут дожди, местами с грозами. Дневная температура понизится до 23-26 градусов тепла. Прохладнее станут ночные и утренние часы. К 28 августа ночная температура понизится до 13-16 градусов тепла.Сильнее всего непогода почувствуется в предгорных и горных районах республики, где 27-28 августа местами пройдут сильные дожди.В связи с ожидаемыми сильными дождями, в предгорных и горных районах республики 27-29 августа возможны селе-паводковые явления.Гражданам? проживающим в предгорных и горных районах, отдыхающим и водителям, выезжающим в горные районы, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

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