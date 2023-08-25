https://uz.sputniknews.ru/20230825/yevraziyskiy-mejpravsovet-zasedaniye-bishkek-2023-38241872.html

Стало известно где и когда пройдет следующее заседание межправсовета ЕАЭС

Стало известно где и когда пройдет следующее заседание межправсовета ЕАЭС

О месте и дате проведения мероприятия стало известно в ходе внеочередного заседания Евразийского межправительственного совета, прошедшего накануне.

2023-08-25T20:15+0500

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет 26-27 октября 2023 года в Бишкеке, сообщает пресс-служба правительства Кыргызстана.Накануне в армянском Цахкадзоре состоялось внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, в котором участвовали главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Участники совета обменялись мнениями о стратегическом развитии ЕАЭС на период до 2030 и 2045 годов, в том числе обсудили проект декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов.Предыдущее заседание Евразийского межправсовета прошло 7-9 июня в Сочи.

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