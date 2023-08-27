https://uz.sputniknews.ru/20230827/bespilotnik-mnogoetajka-kursk-38277304.html

Беспилотник врезался в многоэтажку в Курске — губернатор

Беспилотник врезался в многоэтажку в Курске — губернатор

Система ПВО ночью сбила еще два БПЛА в Курской и Брянской областях.

2023-08-27T14:18+0500

2023-08-27T14:18+0500

2023-08-27T14:18+0500

россия

беспилотник

дрон

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ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом в Курске, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По словам губернатора, на некоторых этажах выбиты стекла, также повреждено остекление в корпусе Курского ГАУ. Произошло возгорание, но никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона. Все оперативные службы работали на месте происшествия, причиненный ущерб оценивается.Министерство обороны России также сообщило, что в ночные и утренние часы Украина пыталась атаковать российскую территорию БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.

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