https://uz.sputniknews.ru/20230827/bespilotnik-mnogoetajka-kursk-38277304.html
Беспилотник врезался в многоэтажку в Курске — губернатор
Беспилотник врезался в многоэтажку в Курске — губернатор
Система ПВО ночью сбила еще два БПЛА в Курской и Брянской областях.
2023-08-27T14:18+0500
2023-08-27T14:18+0500
2023-08-27T14:18+0500
россия
беспилотник
дрон
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ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом в Курске, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.По словам губернатора, на некоторых этажах выбиты стекла, также повреждено остекление в корпусе Курского ГАУ. Произошло возгорание, но никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона. Все оперативные службы работали на месте происшествия, причиненный ущерб оценивается.Министерство обороны России также сообщило, что в ночные и утренние часы Украина пыталась атаковать российскую территорию БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.
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россия курская область беспилотник жилой дом губернатор роман старовойт министерство обороны
россия курская область беспилотник жилой дом губернатор роман старовойт министерство обороны
Беспилотник врезался в многоэтажку в Курске — губернатор
Система ПВО ночью сбила еще два БПЛА в Курской и Брянской областях.
ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом в Курске, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, на некоторых этажах выбиты стекла, также повреждено остекление в корпусе Курского ГАУ.
"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса. На некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадали несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса", - написал губернатор.
Произошло возгорание, но никто из жителей не пострадал, уточнил глава региона. Все оперативные службы работали на месте происшествия, причиненный ущерб оценивается.
Министерство обороны России также сообщило, что в ночные и утренние часы Украина пыталась атаковать российскую территорию БПЛА самолетного типа, система ПВО обнаружила и сбила два беспилотника над Брянской и Курской областями.