https://uz.sputniknews.ru/20230827/boeviki-azova-ubivali-jenschin-i-detey-v-mariupole--plennyy-38277861.html
Боевики "Азова" убивали женщин и детей в Мариуполе — пленный
Боевики "Азова" убивали женщин и детей в Мариуполе — пленный
Боевики нацбатальона уничтожали мирных жителей, включая женщин и детей, называя их "карликами-разведчиками", рассказал военнопленный.
2023-08-27T15:34+0500
2023-08-27T15:34+0500
2023-08-27T15:34+0500
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ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Боевики нацбатальона "Азов" (запрещен и признан террористическим в России) во время боёв в Мариуполе убивали женщин и детей, называя их "вражескими карликами-разведчиками", рассказал РИА Новости пленный боевик, луганчанин Сергей Русинов. По его словам, формирование занималось не столько подготовкой к боевым действиям, сколько грабежами и накачкой нацистской идеологией.Отец Русинова воевал в Народной милиции ЛНР и даже потерял глаз в боях за освобождение Лисичанска. Сам Сергей Русинов в это время воевал в "Азове" и попал в плен в Мариуполе, его родители год не знали о судьбе сына. Пленный боевик утверждает, что разочаровался в идеях украинского национализма, увидев нравы в печально знаменитом нацбатальоне. В частности, ему не нравилась "молитва украинского националиста", в которой он видел святотатство. "Я русский, православный", - пояснил он. По словам пленного, во время службы он "насмотрелся на этих людей, поузнавал, чем "Азов" занимался". "Не правоохранительной деятельностью, мягко говоря, - ограблением инкассаторов", - свидетельствует он. Во время боёв в Мариуполь его возмутили бессмысленные расстрелы мирных граждан, которые он видел собственными глазами. По его словам, бывшие сослуживцы чувствовали свое "право расстрелять человека из-за того, что он поддерживает какую-то сторону - безоружного, не военного", в том числе убивали местных мужчин, возвращавшихся из пунктов выдачи гуманитарной помощи. Мариуполь был освобождён в апреле-мае 2022 года.
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спецоперация специальная военная операция сво украина донбасс мариуполь азов пленный боевик убийства мирных жителей детей женщин карлики-разведчики
спецоперация специальная военная операция сво украина донбасс мариуполь азов пленный боевик убийства мирных жителей детей женщин карлики-разведчики
Боевики "Азова" убивали женщин и детей в Мариуполе — пленный
Боевики нацбатальона уничтожали мирных жителей, включая женщин и детей, называя их "карликами-разведчиками", рассказал военнопленный.
ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Боевики нацбатальона "Азов" (запрещен и признан террористическим в России) во время боёв в Мариуполе убивали женщин и детей, называя их "вражескими карликами-разведчиками", рассказал РИА Новости пленный боевик, луганчанин Сергей Русинов.
По его словам, формирование занималось не столько подготовкой к боевым действиям, сколько грабежами и накачкой нацистской идеологией.
Отец Русинова воевал в Народной милиции ЛНР и даже потерял глаз в боях за освобождение Лисичанска. Сам Сергей Русинов в это время воевал в "Азове" и попал в плен в Мариуполе, его родители год не знали о судьбе сына. Пленный боевик утверждает, что разочаровался в идеях украинского национализма, увидев нравы в печально знаменитом нацбатальоне.
"Просто мне стало мерзко там находиться. Я вот это все наслушался, и оно само потихоньку начало отпускать… Начал понимать, что дураки мы, и это не мое", - рассказал Русинов агентству.
В частности, ему не нравилась "молитва украинского националиста", в которой он видел святотатство. "Я русский, православный", - пояснил он.
По словам пленного, во время службы он "насмотрелся на этих людей, поузнавал, чем "Азов" занимался". "Не правоохранительной деятельностью, мягко говоря, - ограблением инкассаторов", - свидетельствует он.
Во время боёв в Мариуполь его возмутили бессмысленные расстрелы мирных граждан, которые он видел собственными глазами.
а"Зачем по ним стрелять? Ну женщины с детьми - тоже "агенты" (России)? По рации (боевики) передавали, что это "вражеские карлики-разведчики". Как после этого относиться к таким людям? Чем-то же они руководствовались, когда открывали огонь по явно гражданскому населению", - возмущается шуткам "азовцев" Русинов.
По его словам, бывшие сослуживцы чувствовали свое "право расстрелять человека из-за того, что он поддерживает какую-то сторону - безоружного, не военного", в том числе убивали местных мужчин, возвращавшихся из пунктов выдачи гуманитарной помощи.
Мариуполь был освобождён в апреле-мае 2022 года.