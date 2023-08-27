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"Первый звонок" в школах Узбекистана состоится 4 сентября

"Первый звонок" в школах Узбекистана состоится 4 сентября

Торжественное мероприятие будет проходить по единому сценарию, рекомендованному Министерством дошкольного и школьного образования.

2023-08-27T13:22+0500

2023-08-27T13:22+0500

2023-08-27T13:41+0500

узбекистан

общество

образование

школа

министерство дошкольного образования

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Торжественное мероприятие "Первый звонок" пройдет в школах Узбекистана 4 сентября. Длиться оно должно не долее 45 минут, чтобы не утомлять учеников первого класса. Соответствующий указ издало Министерство дошкольного и школьного образования республики.Начнется мероприятие во всех школах в 8.00 и пройдет под лозунгом "За новую жизнь, за новый Узбекистан!".Торжественные линейки по всей республике будут проходить в соответствии со сценарием, рекомендованным Минобразования. Участие в нем должны принимать учащиеся 1 и 11 классов, а также, в зависимости от размера помещения, и другие ученики.В этот же день первоклашкам вручат "президентские подарки".

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