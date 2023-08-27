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"Первый звонок" в школах Узбекистана состоится 4 сентября
"Первый звонок" в школах Узбекистана состоится 4 сентября
Торжественное мероприятие будет проходить по единому сценарию, рекомендованному Министерством дошкольного и школьного образования.
2023-08-27T13:22+0500
2023-08-27T13:22+0500
2023-08-27T13:41+0500
узбекистан
общество
образование
школа
министерство дошкольного образования
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Торжественное мероприятие "Первый звонок" пройдет в школах Узбекистана 4 сентября. Длиться оно должно не долее 45 минут, чтобы не утомлять учеников первого класса. Соответствующий указ издало Министерство дошкольного и школьного образования республики.Начнется мероприятие во всех школах в 8.00 и пройдет под лозунгом "За новую жизнь, за новый Узбекистан!".Торжественные линейки по всей республике будут проходить в соответствии со сценарием, рекомендованным Минобразования. Участие в нем должны принимать учащиеся 1 и 11 классов, а также, в зависимости от размера помещения, и другие ученики.В этот же день первоклашкам вручат "президентские подарки".
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узбекистан общество образование школа первый звонок дата когда пройдет время сколько продлится сценарий министерство дошкольного школьного образования
узбекистан общество образование школа первый звонок дата когда пройдет время сколько продлится сценарий министерство дошкольного школьного образования
"Первый звонок" в школах Узбекистана состоится 4 сентября
13:22 27.08.2023 (обновлено: 13:41 27.08.2023)
Торжественное мероприятие будет проходить по единому сценарию, рекомендованному Министерством дошкольного и школьного образования.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
Торжественное мероприятие "Первый звонок" пройдет в школах Узбекистана 4 сентября. Длиться оно должно не долее 45 минут, чтобы не утомлять учеников первого класса. Соответствующий указ
издало Министерство дошкольного и школьного образования республики.
Начнется мероприятие во всех школах в 8.00 и пройдет под лозунгом "За новую жизнь, за новый Узбекистан!".
Торжественные линейки по всей республике будут проходить в соответствии со сценарием, рекомендованным Минобразования. Участие в нем должны принимать учащиеся 1 и 11 классов, а также, в зависимости от размера помещения, и другие ученики.
В этот же день первоклашкам вручат "президентские подарки".