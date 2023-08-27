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Дожди и сели — прогноз погоды в Узбекистане на 28 августа
Дожди и сели — прогноз погоды в Узбекистане на 28 августа
В республику вторглась влажная и прохладная воздушная масса, температура воздуха временно снизится, предупреждает Узгидромет.
2023-08-27T20:20+0500
2023-08-27T20:20+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В воскресенье на территорию республики вторглась влажная и прохладная воздушная масса, она принесла с собой дожди и понижение температуры, предупреждает Узгидромет.В связи с обильными осадками в предгорных и горных районах 27-29 августа возможны сели и паводки.В понедельник дожди прольются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, в регионах Ферганской долины. В горах дождь местами будет сильным, что может привести к селям.Температура воздуха:
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прогноз погоды узбекистан общество 28 августа дожди сели грозы температура воздуха какой будет погода где пройдет дождь
прогноз погоды узбекистан общество 28 августа дожди сели грозы температура воздуха какой будет погода где пройдет дождь

Дожди и сели — прогноз погоды в Узбекистане на 28 августа

20:20 27.08.2023
© unsplash.com/Thomas CouillardРоса на траве.
Роса на траве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2023
© unsplash.com/Thomas Couillard
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В республику вторглась влажная и прохладная воздушная масса, температура воздуха временно снизится, предупреждает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В воскресенье на территорию республики вторглась влажная и прохладная воздушная масса, она принесла с собой дожди и понижение температуры, предупреждает Узгидромет.
В связи с обильными осадками в предгорных и горных районах 27-29 августа возможны сели и паводки.
В понедельник дожди прольются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, в регионах Ферганской долины. В горах дождь местами будет сильным, что может привести к селям.
Температура воздуха:
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область: ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская области: ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла;
Ташкентская Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области: ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: ночью 15-20, днем 22-27 градусов тепла;
предгорные и горные районы: ночью 8-13, днем 13-18 градусов тепла.
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