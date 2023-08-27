https://uz.sputniknews.ru/20230827/prognoz-pogody-uzbekistan-28-avgusta-38279021.html

Дожди и сели — прогноз погоды в Узбекистане на 28 августа

Дожди и сели — прогноз погоды в Узбекистане на 28 августа

В республику вторглась влажная и прохладная воздушная масса, температура воздуха временно снизится, предупреждает Узгидромет.

2023-08-27T20:20+0500

2023-08-27T20:20+0500

2023-08-27T20:20+0500

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В воскресенье на территорию республики вторглась влажная и прохладная воздушная масса, она принесла с собой дожди и понижение температуры, предупреждает Узгидромет.В связи с обильными осадками в предгорных и горных районах 27-29 августа возможны сели и паводки.В понедельник дожди прольются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, в регионах Ферганской долины. В горах дождь местами будет сильным, что может привести к селям.Температура воздуха:

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