https://uz.sputniknews.ru/20230827/prognoz-pogody-uzbekistan-konets-avgusta-38278556.html
Неделя начнется с дождя — прогноз погоды в Узбекистане на конец августа
Неделя начнется с дождя — прогноз погоды в Узбекистане на конец августа
На большей части территории республики в последние дни месяца пройдут дожди и грозы.
2023-08-27T17:59+0500
2023-08-27T17:59+0500
2023-08-27T17:59+0500
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В последние дни месяца на большей части территории республики пройдут дожди, сообщает Узгидромет.Так, в понедельник. 28 августа осадки, местами сильные, ожидаются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, в Ферганской долине и по горным районам.Во вторник, 29 августа дождливо будет в Каракалпакстане, Хорезмской области, а 30 августа дожди и грозы пройдут по всей стране, кроме Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей и регионов Ферганской долины.В последний день лета осадки ожидаются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды на неделю 28-31 августа последние дни августа лета какой будет погода где пройдет дождь по дням температура воздуха узгидромет
узбекистан погода прогноз погоды на неделю 28-31 августа последние дни августа лета какой будет погода где пройдет дождь по дням температура воздуха узгидромет
Неделя начнется с дождя — прогноз погоды в Узбекистане на конец августа
На большей части территории республики в последние дни месяца пройдут дожди и грозы.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
В последние дни месяца на большей части территории республики пройдут дожди, сообщает Узгидромет
.
Так, в понедельник. 28 августа осадки, местами сильные, ожидаются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, в Ферганской долине и по горным районам.
Во вторник, 29 августа дождливо будет в Каракалпакстане, Хорезмской области, а 30 августа дожди и грозы пройдут по всей стране, кроме Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей и регионов Ферганской долины.
В последний день лета осадки ожидаются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан: 28 августа – 23-28, 29 августа – 25-30, 30 и 31 августа – 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области: 28 августа – 23-28, 29 августа – 27-32, 30 августа – 30-35, 31 августа 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьнская, Сурхандарьинская области: 28 августа – 25-30, 29 августа – 29-34, 30 августа 32-37 и 31 августа – 27-32 градуса тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области: 28 августа – 22-27, 29 августа – 25-30, 30 августа – 27-32 и 31 августа – 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы: 28 августа – 13-18, 29 августа – 17-22, 30 августа – 20-25 и 31 августа – 17-22 градуса тепла.