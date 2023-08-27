https://uz.sputniknews.ru/20230827/prognoz-pogody-uzbekistan-konets-avgusta-38278556.html

Неделя начнется с дождя — прогноз погоды в Узбекистане на конец августа

Неделя начнется с дождя — прогноз погоды в Узбекистане на конец августа

На большей части территории республики в последние дни месяца пройдут дожди и грозы.

2023-08-27T17:59+0500

2023-08-27T17:59+0500

2023-08-27T17:59+0500

узбекистан

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прогноз погоды по узбекистану

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. В последние дни месяца на большей части территории республики пройдут дожди, сообщает Узгидромет.Так, в понедельник. 28 августа осадки, местами сильные, ожидаются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, в Ферганской долине и по горным районам.Во вторник, 29 августа дождливо будет в Каракалпакстане, Хорезмской области, а 30 августа дожди и грозы пройдут по всей стране, кроме Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областей и регионов Ферганской долины.В последний день лета осадки ожидаются в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях.Температура воздуха днем:

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