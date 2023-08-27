https://uz.sputniknews.ru/20230827/sk-rf-gibel-prigojina-samolet-38278071.html
СК РФ подтвердил гибель Пригожина
СК РФ подтвердил гибель Пригожина
Личности всех 10 погибших при авиакатастрофе установлены и соответствуют списку Росавиации, сообщили в Следственном комитете.
2023-08-27T16:20+0500
2023-08-27T16:20+0500
2023-08-27T16:20+0500
россия
самолет
катастрофа
тверская область
евгений пригожин
следственный комитет рф
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ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Генетическая экспертиза подтвердила личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области, сообщили в Следственном комитете России.Личности погибших соответствуют списку, заявленному в полетном листе, подчеркнули в СК. Как мы сообщали ранее, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.Следственный комитет России ранее завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что следствие изъяло бортовые самописцы после крушения самолета, будут проверены все версии произошедшего.
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россия следственный комитет самолет тверская область евгений пригожин гибель генетическая экспертиза
россия следственный комитет самолет тверская область евгений пригожин гибель генетическая экспертиза
СК РФ подтвердил гибель Пригожина
Личности всех 10 погибших при авиакатастрофе установлены и соответствуют списку Росавиации, сообщили в Следственном комитете.
ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Генетическая экспертиза подтвердила личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области, сообщили в Следственном комитете России.
Личности погибших соответствуют списку, заявленному в полетном листе, подчеркнули в СК.
Как мы сообщали ранее, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - говорится в сообщении СК РФ в телеграм-канале ведомства.
Следственный комитет России ранее завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что следствие изъяло бортовые самописцы после крушения самолета, будут проверены все версии произошедшего.