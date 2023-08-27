https://uz.sputniknews.ru/20230827/sk-rf-gibel-prigojina-samolet-38278071.html

СК РФ подтвердил гибель Пригожина

СК РФ подтвердил гибель Пригожина

Личности всех 10 погибших при авиакатастрофе установлены и соответствуют списку Росавиации, сообщили в Следственном комитете.

2023-08-27T16:20+0500

2023-08-27T16:20+0500

2023-08-27T16:20+0500

россия

самолет

катастрофа

тверская область

евгений пригожин

следственный комитет рф

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ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Генетическая экспертиза подтвердила личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области, сообщили в Следственном комитете России.Личности погибших соответствуют списку, заявленному в полетном листе, подчеркнули в СК. Как мы сообщали ранее, в среду вблизи поселка Куженкино Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Согласно списку пассажиров, представленному Росавиацией, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.Следственный комитет России ранее завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после авиакатастрофы в Тверской области. Ранее в пресс-службе СК РФ сообщали, что следствие изъяло бортовые самописцы после крушения самолета, будут проверены все версии произошедшего.

россия

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