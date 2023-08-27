https://uz.sputniknews.ru/20230827/surxandarya-vyrubka-tsennyx-derevev-38276815.html

В Сурхандарье вырубили более 60 ценных деревьев, ущерб — почти 300 млн сумов

В Сурхандарье вырубили более 60 ценных деревьев, ущерб — почти 300 млн сумов

Деревья вырубили, несмотря на запрет отдела экологии, нарушителем оказалось должностное лицо.

2023-08-27T12:33+0500

2023-08-27T12:33+0500

2023-08-27T12:44+0500

узбекистан

общество

экология

деревья

правонарушение

сурхандарьинская область

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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Более 60 ценных деревьев вырубил сотрудник хокимията Алтынсайского района Сурхандарьинской области, нанеся природе ущерб почти в 300 млн сумов, сообщает пресс-служба Министерства экологии.Должностное лицо обратилось в районный отдел экологии за разрешением на вырубку многолетних деревьев, чтобы расширить автомобильную дорогу на территории махалли "Миршоды" и реконструировать мост "Кора арык" на этой дороге.Сотрудники отдела экологии выехали на место, обследовали деревья и разрешения на вырубку не дали, пояснив, что это противоречит законодательству.По оценкам специалистов, ущерб растительному миру составил 293,7 млн сумов. Возбуждено уголовное дело, ведется доследственная проверка, уточнили в пресс-службе.Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев своим указом ввел бессрочный мораторий на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

узбекистан

сурхандарьинская область

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