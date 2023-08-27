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В Сурхандарье вырубили более 60 ценных деревьев, ущерб — почти 300 млн сумов
В Сурхандарье вырубили более 60 ценных деревьев, ущерб — почти 300 млн сумов
Деревья вырубили, несмотря на запрет отдела экологии, нарушителем оказалось должностное лицо.
2023-08-27T12:33+0500
2023-08-27T12:33+0500
2023-08-27T12:44+0500
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общество
экология
деревья
правонарушение
сурхандарьинская область
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Более 60 ценных деревьев вырубил сотрудник хокимията Алтынсайского района Сурхандарьинской области, нанеся природе ущерб почти в 300 млн сумов, сообщает пресс-служба Министерства экологии.Должностное лицо обратилось в районный отдел экологии за разрешением на вырубку многолетних деревьев, чтобы расширить автомобильную дорогу на территории махалли "Миршоды" и реконструировать мост "Кора арык" на этой дороге.Сотрудники отдела экологии выехали на место, обследовали деревья и разрешения на вырубку не дали, пояснив, что это противоречит законодательству.По оценкам специалистов, ущерб растительному миру составил 293,7 млн сумов. Возбуждено уголовное дело, ведется доследственная проверка, уточнили в пресс-службе.Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев своим указом ввел бессрочный мораторий на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.
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узбекистан общество экология сурхандарьинская область вырубка ценных деревьев правонарушение алтынсайский район
узбекистан общество экология сурхандарьинская область вырубка ценных деревьев правонарушение алтынсайский район
В Сурхандарье вырубили более 60 ценных деревьев, ущерб — почти 300 млн сумов
12:33 27.08.2023 (обновлено: 12:44 27.08.2023)
Деревья вырубили, несмотря на запрет отдела экологии, нарушителем оказалось должностное лицо.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik.
Более 60 ценных деревьев вырубил сотрудник хокимията Алтынсайского района Сурхандарьинской области, нанеся природе ущерб почти в 300 млн сумов, сообщает
пресс-служба Министерства экологии.
Должностное лицо обратилось в районный отдел экологии за разрешением на вырубку многолетних деревьев, чтобы расширить автомобильную дорогу на территории махалли "Миршоды" и реконструировать мост "Кора арык" на этой дороге.
Сотрудники отдела экологии выехали на место, обследовали деревья и разрешения на вырубку не дали, пояснив, что это противоречит законодательству.
"Но, тем не менее, к вечеру были вырублены 61 ценное дерево, произрастающих на этой территории (2 чинары, 54 куста можжевельника виргинского), 6 менее ценных декоративных деревьев (2 тополя, 4 ивы)", - сообщает пресс-служба.
По оценкам специалистов, ущерб растительному миру составил 293,7 млн сумов. Возбуждено уголовное дело, ведется доследственная проверка, уточнили в пресс-службе.
Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев своим указом ввел бессрочный мораторий на вырубку ценных сортов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.