https://uz.sputniknews.ru/20230827/vinogradnik-tashkentskaya-oblast-video-38280011.html

Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана

Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана

Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана

2023-08-27T21:13+0500

2023-08-27T21:13+0500

2023-08-27T21:13+0500

видео

узбекистан

общество

виноград

виноградники

ташкентская область

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Заркентский район Ташкентской области славится своими виноградниками. Некоторым из них уже более 100 лет.Камал Гурбаналиев выращивает виноград более 30 лет. За это время он ни разу не поливал лозы. При этом, в урожайный год Камаль получает 5-10 тонн винограда с 1 гектара земли. Покупатели приезжают за сочной ягодой даже из России.Подробнее смотрите в видеоролике Sputnik.

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