Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230827/vinogradnik-tashkentskaya-oblast-video-38280011.html
Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана
Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана
Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана
2023-08-27T21:13+0500
2023-08-27T21:13+0500
видео
узбекистан
общество
виноград
виноградники
ташкентская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/15/38062184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_558bcdda26a30fff22bade5a226e4b96.jpg
Заркентский район Ташкентской области славится своими виноградниками. Некоторым из них уже более 100 лет.Камал Гурбаналиев выращивает виноград более 30 лет. За это время он ни разу не поливал лозы. При этом, в урожайный год Камаль получает 5-10 тонн винограда с 1 гектара земли. Покупатели приезжают за сочной ягодой даже из России.Подробнее смотрите в видеоролике Sputnik.
узбекистан
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/15/38062184_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0c632c1d8695f68e81b9d67463e7502a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео ташкентская область узбекистан виноградник виноград самый известный камал гурбаналиев ирригация полив урожай
видео ташкентская область узбекистан виноградник виноград самый известный камал гурбаналиев ирригация полив урожай

Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана

21:13 27.08.2023
© Sputnik
Подписаться на
НовостиTelegram
Эксклюзив
Камал Гурбаналиев выращивает виноград уже 30 лет. В урожайный год он получает по 5-10 тонн ягод с 1 гектара земли. О самом известном винограднике и о том, как выращивают сочные ягоды без ирригации – в нашем видео.
Заркентский район Ташкентской области славится своими виноградниками. Некоторым из них уже более 100 лет.
Камал Гурбаналиев выращивает виноград более 30 лет. За это время он ни разу не поливал лозы. При этом, в урожайный год Камаль получает 5-10 тонн винограда с 1 гектара земли. Покупатели приезжают за сочной ягодой даже из России.
Подробнее смотрите в видеоролике Sputnik.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0