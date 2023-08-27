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Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана
Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана
Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана
2023-08-27T21:13+0500
2023-08-27T21:13+0500
2023-08-27T21:13+0500
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виноград
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Заркентский район Ташкентской области славится своими виноградниками. Некоторым из них уже более 100 лет.Камал Гурбаналиев выращивает виноград более 30 лет. За это время он ни разу не поливал лозы. При этом, в урожайный год Камаль получает 5-10 тонн винограда с 1 гектара земли. Покупатели приезжают за сочной ягодой даже из России.Подробнее смотрите в видеоролике Sputnik.
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видео ташкентская область узбекистан виноградник виноград самый известный камал гурбаналиев ирригация полив урожай
видео ташкентская область узбекистан виноградник виноград самый известный камал гурбаналиев ирригация полив урожай
Приезжают за ягодой даже из России — история самого известного виноградника Узбекистана
Эксклюзив
Камал Гурбаналиев выращивает виноград уже 30 лет. В урожайный год он получает по 5-10 тонн ягод с 1 гектара земли. О самом известном винограднике и о том, как выращивают сочные ягоды без ирригации – в нашем видео.
Заркентский район Ташкентской области славится своими виноградниками. Некоторым из них уже более 100 лет.
Камал Гурбаналиев выращивает виноград более 30 лет. За это время он ни разу не поливал лозы. При этом, в урожайный год Камаль получает 5-10 тонн винограда с 1 гектара земли. Покупатели приезжают за сочной ягодой даже из России.
Подробнее смотрите в видеоролике Sputnik
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