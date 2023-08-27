https://uz.sputniknews.ru/20230827/voennyy-vertolet-ssha-razbilsa-u-beregov-avstralii-38275384.html

Военный вертолет США с морпехами разбился у берегов Австралии — СМИ

Военный вертолет США с морпехами разбился у берегов Австралии — СМИ

Вертолет с 20 морскими пехотинцами потерпел крушение во время международных учений.

2023-08-27T11:02+0500

2023-08-27T11:02+0500

2023-08-27T11:02+0500

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ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Военный вертолет V-22 Osprey потерпел крушение у берегов Австралии во время международных учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Australia.На борту воздушного судна находилось около 20 морских пехотинцев.Позже телеканал ABC News сообщил, что несколько военнослужащих удалось спасти.При этом телеканал отметил, что каких-либо сведений о погибших в результате аварии нет. Сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции выехали на место происшествия. Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.

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