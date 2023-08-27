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Военный вертолет США с морпехами разбился у берегов Австралии — СМИ
Военный вертолет США с морпехами разбился у берегов Австралии — СМИ
Вертолет с 20 морскими пехотинцами потерпел крушение во время международных учений.
2023-08-27T11:02+0500
2023-08-27T11:02+0500
2023-08-27T11:02+0500
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ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Военный вертолет V-22 Osprey потерпел крушение у берегов Австралии во время международных учений, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Australia.На борту воздушного судна находилось около 20 морских пехотинцев.Позже телеканал ABC News сообщил, что несколько военнослужащих удалось спасти.При этом телеканал отметил, что каких-либо сведений о погибших в результате аварии нет. Сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции выехали на место происшествия. Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.
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сша австралия военные учения вертолет крушение морские пехотинцы
сша австралия военные учения вертолет крушение морские пехотинцы
Военный вертолет США с морпехами разбился у берегов Австралии — СМИ
Вертолет с 20 морскими пехотинцами потерпел крушение во время международных учений.
ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik.
Военный вертолет V-22 Osprey потерпел крушение у берегов Австралии во время международных учений, сообщает РИА Новости
со ссылкой на телеканал Sky News Australia.
На борту воздушного судна находилось около 20 морских пехотинцев.
"Около 11.00 по местному времени (4.00 мск) вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений Predators Run, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора", - говорится в сообщении телеканала, отметившего, что на борту находилось примерно 20 морпехов США.
Позже телеканал ABC News сообщил, что несколько военнослужащих удалось спасти.
"Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от (города - ред.) Дарвин", - говорится в сообщении.
При этом телеканал отметил, что каких-либо сведений о погибших в результате аварии нет. Сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции выехали на место происшествия.
Представители минобороны Австралии в свою очередь заявили, что военнослужащие "непричастны" к инциденту.