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Более 300 стендов и 150 тыс. посетителей — самая большая выставка кошек в Гонконге
Более 300 стендов и 150 тыс. посетителей — самая большая выставка кошек в Гонконге
Самая большая выставка кошек в Азии собрала 130 компаний-участниц из разных стран мира.
2023-08-27T21:57+0500
2023-08-27T21:57+0500
2023-08-27T21:57+0500
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фото выставка кошек hong kong cat expo 2023 гонконг котики картины арт-объекты
фото выставка кошек hong kong cat expo 2023 гонконг котики картины арт-объекты
Более 300 стендов и 150 тыс. посетителей — самая большая выставка кошек в Гонконге
Самая большая выставка кошек в Азии собрала 130 компаний-участниц из разных стран мира.
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
Самая большая выставка кошек в Азии - Hong Kong Cat Expo 2023 - началась в Гонконге 25 августа.
Самая большая выставка кошек в Азии - Hong Kong Cat Expo 2023 - началась в Гонконге 25 августа.
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
По данным организаторов, в выставке принимают участие 130 компаний-участниц.
По данным организаторов, в выставке принимают участие 130 компаний-участниц.
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
Обще число выставочных стендов - более 300.
Обще число выставочных стендов - более 300.
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
Полюбоваться можно не только живыми кошками, но и картинами и другими арт-объектами, посвященными пушистым любимцам.
Полюбоваться можно не только живыми кошками, но и картинами и другими арт-объектами, посвященными пушистым любимцам.
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
Помимо этого, на выставке можно увидеть игрушки, домики, одежду и другие товары, связанные с кошками.
Помимо этого, на выставке можно увидеть игрушки, домики, одежду и другие товары, связанные с кошками.
© AFP 2023 / Isaac Lawrence
Организаторы ожидают, что на выставке побывают в общем счете около 150 тыс. посетителей.
Организаторы ожидают, что на выставке побывают в общем счете около 150 тыс. посетителей.