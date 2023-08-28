https://uz.sputniknews.ru/20230828/afganistan-zemlyatreseniye-uzbekistan-otgoloski-38286937.html
Узбекистанцы ощутили отголоски афганского землетрясения
Узбекистанцы ощутили отголоски афганского землетрясения
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 539 км в юго-восточном направлении.
2023-08-28T10:02+0500
2023-08-28T10:02+0500
2023-08-28T11:29+0500
общество
землетрясение
афганистан
узбекистан
магнитуда
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Сегодня в 09.35 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 5,4. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 539 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Сурхандарьинская область: 3 балла, 269 км,Самаркандская область: 2-3 балла, 451 км,Джизакская область: 2-3 балла, 454 км,Ферганская область: 2-3 балла, 457 км,Сырдарьинская область: 2-3 балла, 463 км,Кашкадарьинская область: 2-3 балла, 466 км,Андижанская область: 2 балла, 516 км,Наманганская область: 2 балла, 521 км,Ташкент: 2 балла, 539 км.
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общество землетрясение афганистан узбекистан магнитуда
общество землетрясение афганистан узбекистан магнитуда
Узбекистанцы ощутили отголоски афганского землетрясения
10:02 28.08.2023 (обновлено: 11:29 28.08.2023)
Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 539 км в юго-восточном направлении.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Сегодня в 09.35 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане, сообщает
Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Магнитуда подземных толчков — 5,4.
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 539 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Сурхандарьинская область: 3 балла, 269 км,
Самаркандская область: 2-3 балла, 451 км,
Джизакская область: 2-3 балла, 454 км,
Ферганская область: 2-3 балла, 457 км,
Сырдарьинская область: 2-3 балла, 463 км,
Кашкадарьинская область: 2-3 балла, 466 км,
Андижанская область: 2 балла, 516 км,
Наманганская область: 2 балла, 521 км,
Ташкент: 2 балла, 539 км.