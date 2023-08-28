https://uz.sputniknews.ru/20230828/afganistan-zemlyatreseniye-uzbekistan-otgoloski-38286937.html

Узбекистанцы ощутили отголоски афганского землетрясения

Узбекистанцы ощутили отголоски афганского землетрясения

Расстояние от эпицентра до Ташкента составило 539 км в юго-восточном направлении.

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общество

землетрясение

афганистан

узбекистан

магнитуда

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Сегодня в 09.35 по местному времени в Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Афганистане, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС.Магнитуда подземных толчков — 5,4. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 539 км в юго-восточном направлении.Сила подземных толчков на территории Узбекистана:Сурхандарьинская область: 3 балла, 269 км,Самаркандская область: 2-3 балла, 451 км,Джизакская область: 2-3 балла, 454 км,Ферганская область: 2-3 балла, 457 км,Сырдарьинская область: 2-3 балла, 463 км,Кашкадарьинская область: 2-3 балла, 466 км,Андижанская область: 2 балла, 516 км,Наманганская область: 2 балла, 521 км,Ташкент: 2 балла, 539 км.

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