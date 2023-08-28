https://uz.sputniknews.ru/20230828/menshe-predmetov-i-profpodgotovka-starsheklassnikov--kakimi-budut-shkoly-uzebkistana-38320219.html
Меньше предметов и профподготовка старшеклассников — какими будут школы Узебкистана
Меньше предметов и профподготовка старшеклассников — какими будут школы Узебкистана
Новые школы, повышение зарплаты учителей, современная учебная программа. Эти и другие вопросы совершенствования системы школьного образования обсудил на совещании президент Шавкат Мирзиёев.
2023-08-28T20:29+0500
2023-08-28T20:29+0500
2023-08-28T21:10+0500
узбекистан
общество
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школа
образование
образование в узбекистане
шавкат мирзиёев
совещание
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В Узбекистане продолжается реформа школьного образования. Меры по совершенствованию образовательной системы обсудил с представителями профильных ведомств в ходе видеоселекторного совещания президент Шавкат Мирзиёев.В последнее время в системе школьного образования проделана большая работа, отметил президент. Были созданы сотни современных учебных заведений, появились президентские школы, школы творчества, расширилась сеть специализированных школ.Для повышения качества образования 500 школ страны в этом году будут работать по учебной программе и системе оценивания президентских и профильных школ. Через год их работу оценят, и учителя, эффективно использующие новую систему, будут получат повышение зарплаты до 40%.Президент поручил министру дошкольного и школьного образования совместно с хокимами областей в следующем году присоединить к каждой из этих 500 школ по 3 школы. В результате по системе президентских школ будут работать еще 1500 школ. В целом же в течение пяти лет планируется внедрить эту систему во всех общеобразовательных заведениях страны.В целом решено, что эта система будет внедрена во всех школах в ближайшие пять лет.Кроме того, количество предметов, преподаваемых в старших классах, сократится с 16 до 11. Ученики старших классов, планирующие поступать в вуз, смогут выбрать одно из направлений: "химия-биология", "математика-физика", "математика-иностранный язык" и "родной язык и родная литература – иностранный язык", уроки по которым они будут посещать.Старшеклассники также смогут получить профессию уже в школе. В качестве эксперимента систему профподготовки внедрят в 135 школах, а со следующего года – уже в 1 тыс.Изменится и содержание уроков. Компьютерную грамотность будут преподавать с 1 класса, финансовую грамотность – в старших классах.Теперь запрещено вводить в учебную программу дополнительные новые предметы. Все новые нужно интегрировать в существующие дисциплины.Как отметил президент, условия работы педагогов улучшаются, за счет строительства новых школ снижается нагрузка на учителей. Средняя заработная плата педагогов выросла в 2,5 раза. Введены специальные надбавки для учителей, имеющих национальные и международные сертификаты по иностранным языкам, информационным технологиям, математике, химии и биологии, педагогов, работающих в отдаленных районах.В результате количество учителей, получающих зарплату от 6 миллионов до 10 миллионов сумов, достигло 23 тысяч, а число ежемесячных получателей зарплаты свыше 10 миллионов сумов превысило 1 тысячу, отметил президент.С этого года изменится система подготовки учителей. В педагогических вузах студентов будут обучать по целевому заказу полностью на основе государственного гранта. Кроме того, министерство образования будет заранее определять школы с дефицитом кадров и формировать государственный заказ на подготовку педагогов целенаправленно для этих учебных заведений.Отныне прием на обучение будет осуществляться на конкурсной основе. Кандидаты, принятые впервые, будут работать преподавателями-стажерами в течение 1 года и в конце года должны будут получить профессиональный сертификат. В дальнейшем эта система постепенно распространится на всех учителей.Повышение квалификации учителей будет проходить в два этапа и зависеть от показателей успеваемости педагогов, отметил президент.Для улучшения качества подготовки учителей, в Министерстве высшего образования появится должность первого заместителя министра, ответственного за педагогическое образование. В министерстве будет создан отдельный Совет по педагогическому образованию, в который войдут ректоры педагогических вузов.
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узбекистан общество школьное образование школа старшеклассники количество предметов профессиональная подготовка реформа образования подготовка педагогов президент шавкат мирзиёев
узбекистан общество школьное образование школа старшеклассники количество предметов профессиональная подготовка реформа образования подготовка педагогов президент шавкат мирзиёев
Меньше предметов и профподготовка старшеклассников — какими будут школы Узебкистана
20:29 28.08.2023 (обновлено: 21:10 28.08.2023)
Новые школы, повышение зарплаты учителей, современная учебная программа. Эти и другие вопросы совершенствования системы школьного образования обсудил на совещании президент Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
В Узбекистане продолжается реформа школьного образования. Меры по совершенствованию образовательной системы обсудил с представителями профильных ведомств в ходе видеоселекторного совещания
президент Шавкат Мирзиёев.
В последнее время в системе школьного образования проделана большая работа, отметил президент. Были созданы сотни современных учебных заведений, появились президентские школы, школы творчества, расширилась сеть специализированных школ.
"Многие наши молодые люди предпочитают приобретать профессию, соответствующую их интересам и способностям. Поэтому, если мы научим наших детей в школе хотя бы двум иностранным языкам, компьютеру, если у них будет профессия, они обретут свою место в жизни", - сказал Президент.
Для повышения качества образования 500 школ страны в этом году будут работать по учебной программе и системе оценивания президентских и профильных школ. Через год их работу оценят, и учителя, эффективно использующие новую систему, будут получат повышение зарплаты до 40%.
Президент поручил министру дошкольного и школьного образования совместно с хокимами областей в следующем году присоединить к каждой из этих 500 школ по 3 школы. В результате по системе президентских школ будут работать еще 1500 школ. В целом же в течение пяти лет планируется внедрить эту систему во всех общеобразовательных заведениях страны.
В целом решено, что эта система будет внедрена во всех школах в ближайшие пять лет.
Кроме того, количество предметов, преподаваемых в старших классах, сократится с 16 до 11. Ученики старших классов, планирующие поступать в вуз, смогут выбрать одно из направлений: "химия-биология", "математика-физика", "математика-иностранный язык" и "родной язык и родная литература – иностранный язык", уроки по которым они будут посещать.
Старшеклассники также смогут получить профессию уже в школе. В качестве эксперимента систему профподготовки внедрят в 135 школах, а со следующего года – уже в 1 тыс.
Изменится и содержание уроков. Компьютерную грамотность будут преподавать с 1 класса, финансовую грамотность – в старших классах.
Теперь запрещено вводить в учебную программу дополнительные новые предметы. Все новые нужно интегрировать в существующие дисциплины.
Как отметил президент, условия работы педагогов улучшаются, за счет строительства новых школ снижается нагрузка на учителей. Средняя заработная плата педагогов выросла в 2,5 раза. Введены специальные надбавки для учителей, имеющих национальные и международные сертификаты по иностранным языкам, информационным технологиям, математике, химии и биологии, педагогов, работающих в отдаленных районах.
В результате количество учителей, получающих зарплату от 6 миллионов до 10 миллионов сумов, достигло 23 тысяч, а число ежемесячных получателей зарплаты свыше 10 миллионов сумов превысило 1 тысячу, отметил президент.
С этого года изменится система подготовки учителей. В педагогических вузах студентов будут обучать по целевому заказу полностью на основе государственного гранта. Кроме того, министерство образования будет заранее определять школы с дефицитом кадров и формировать государственный заказ на подготовку педагогов целенаправленно для этих учебных заведений.
Отныне прием на обучение будет осуществляться на конкурсной основе. Кандидаты, принятые впервые, будут работать преподавателями-стажерами в течение 1 года и в конце года должны будут получить профессиональный сертификат. В дальнейшем эта система постепенно распространится на всех учителей.
Повышение квалификации учителей будет проходить в два этапа и зависеть от показателей успеваемости педагогов, отметил президент.
Для улучшения качества подготовки учителей, в Министерстве высшего образования появится должность первого заместителя министра, ответственного за педагогическое образование. В министерстве будет создан отдельный Совет по педагогическому образованию, в который войдут ректоры педагогических вузов.