https://uz.sputniknews.ru/20230828/menshe-predmetov-i-profpodgotovka-starsheklassnikov--kakimi-budut-shkoly-uzebkistana-38320219.html

Меньше предметов и профподготовка старшеклассников — какими будут школы Узебкистана

Меньше предметов и профподготовка старшеклассников — какими будут школы Узебкистана

Новые школы, повышение зарплаты учителей, современная учебная программа. Эти и другие вопросы совершенствования системы школьного образования обсудил на совещании президент Шавкат Мирзиёев.

2023-08-28T20:29+0500

2023-08-28T20:29+0500

2023-08-28T21:10+0500

узбекистан

общество

школьники

школа

образование

образование в узбекистане

шавкат мирзиёев

совещание

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. В Узбекистане продолжается реформа школьного образования. Меры по совершенствованию образовательной системы обсудил с представителями профильных ведомств в ходе видеоселекторного совещания президент Шавкат Мирзиёев.В последнее время в системе школьного образования проделана большая работа, отметил президент. Были созданы сотни современных учебных заведений, появились президентские школы, школы творчества, расширилась сеть специализированных школ.Для повышения качества образования 500 школ страны в этом году будут работать по учебной программе и системе оценивания президентских и профильных школ. Через год их работу оценят, и учителя, эффективно использующие новую систему, будут получат повышение зарплаты до 40%.Президент поручил министру дошкольного и школьного образования совместно с хокимами областей в следующем году присоединить к каждой из этих 500 школ по 3 школы. В результате по системе президентских школ будут работать еще 1500 школ. В целом же в течение пяти лет планируется внедрить эту систему во всех общеобразовательных заведениях страны.В целом решено, что эта система будет внедрена во всех школах в ближайшие пять лет.Кроме того, количество предметов, преподаваемых в старших классах, сократится с 16 до 11. Ученики старших классов, планирующие поступать в вуз, смогут выбрать одно из направлений: "химия-биология", "математика-физика", "математика-иностранный язык" и "родной язык и родная литература – иностранный язык", уроки по которым они будут посещать.Старшеклассники также смогут получить профессию уже в школе. В качестве эксперимента систему профподготовки внедрят в 135 школах, а со следующего года – уже в 1 тыс.Изменится и содержание уроков. Компьютерную грамотность будут преподавать с 1 класса, финансовую грамотность – в старших классах.Теперь запрещено вводить в учебную программу дополнительные новые предметы. Все новые нужно интегрировать в существующие дисциплины.Как отметил президент, условия работы педагогов улучшаются, за счет строительства новых школ снижается нагрузка на учителей. Средняя заработная плата педагогов выросла в 2,5 раза. Введены специальные надбавки для учителей, имеющих национальные и международные сертификаты по иностранным языкам, информационным технологиям, математике, химии и биологии, педагогов, работающих в отдаленных районах.В результате количество учителей, получающих зарплату от 6 миллионов до 10 миллионов сумов, достигло 23 тысяч, а число ежемесячных получателей зарплаты свыше 10 миллионов сумов превысило 1 тысячу, отметил президент.С этого года изменится система подготовки учителей. В педагогических вузах студентов будут обучать по целевому заказу полностью на основе государственного гранта. Кроме того, министерство образования будет заранее определять школы с дефицитом кадров и формировать государственный заказ на подготовку педагогов целенаправленно для этих учебных заведений.Отныне прием на обучение будет осуществляться на конкурсной основе. Кандидаты, принятые впервые, будут работать преподавателями-стажерами в течение 1 года и в конце года должны будут получить профессиональный сертификат. В дальнейшем эта система постепенно распространится на всех учителей.Повышение квалификации учителей будет проходить в два этапа и зависеть от показателей успеваемости педагогов, отметил президент.Для улучшения качества подготовки учителей, в Министерстве высшего образования появится должность первого заместителя министра, ответственного за педагогическое образование. В министерстве будет создан отдельный Совет по педагогическому образованию, в который войдут ректоры педагогических вузов.

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