https://uz.sputniknews.ru/20230828/ovoschi-immunitet-dietolog-38283232.html

Эти два овоща помогут укрепить иммунитет перед сезоном простуд — диетолог

Эти два овоща помогут укрепить иммунитет перед сезоном простуд — диетолог

Простые недорогие продукты помогут насытить организм важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления здоровья. 28.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-28T06:55+0500

2023-08-28T06:55+0500

2023-08-28T06:55+0500

это интересно

здоровье

иммунитет

овощи

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/16/38103351_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_acc438610b24a65783041139e1c691eb.jpg

Лето заканчивается, на пороге осень, а значит, и неизбежный период вирусов и простуд. Как укрепить иммунитет, рассказала диетолог-эндокринолог Ангелина Водолазская в интервью Газете.Ru.Чтобы избежать дефицита важных микро- и макроэлементов, нужно есть больше шпината и моркови, сказала врач.По словам специалиста, 70-80% иммунных клеток находится в слизистой оболочке кишечника, поэтому для крепкого здоровья нужно поддерживать здоровую микрофлору ЖКТ. Этому поможет увеличение количества овощей в рационе.По словам эндокринолога, морковь содержит бета-каротин и витамин А, которые являются мощными иммуномодуляторами. Важно также получать витамин С, а им богат болгарский перец и шпинат, отметила она.Водолазская назвала шпинат суперфудом – в 100 граммах этой зелени содержится половина суточной нормы витамина А, а также витамин С и цинк, очень важные для иммунитета.Диетолог назвала еще два продукта, традиционно используемые для укрепления иммунитета – чеснок и имбирь, которые обладают противомикробным свойством.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

здоровье, иммунитет, овощи, врач