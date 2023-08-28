https://uz.sputniknews.ru/20230828/ovoschi-immunitet-dietolog-38283232.html
Эти два овоща помогут укрепить иммунитет перед сезоном простуд — диетолог
Эти два овоща помогут укрепить иммунитет перед сезоном простуд — диетолог
Простые недорогие продукты помогут насытить организм важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления здоровья. 28.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-28T06:55+0500
2023-08-28T06:55+0500
2023-08-28T06:55+0500
это интересно
здоровье
иммунитет
овощи
врач
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Лето заканчивается, на пороге осень, а значит, и неизбежный период вирусов и простуд. Как укрепить иммунитет, рассказала диетолог-эндокринолог Ангелина Водолазская в интервью Газете.Ru.Чтобы избежать дефицита важных микро- и макроэлементов, нужно есть больше шпината и моркови, сказала врач.По словам специалиста, 70-80% иммунных клеток находится в слизистой оболочке кишечника, поэтому для крепкого здоровья нужно поддерживать здоровую микрофлору ЖКТ. Этому поможет увеличение количества овощей в рационе.По словам эндокринолога, морковь содержит бета-каротин и витамин А, которые являются мощными иммуномодуляторами. Важно также получать витамин С, а им богат болгарский перец и шпинат, отметила она.Водолазская назвала шпинат суперфудом – в 100 граммах этой зелени содержится половина суточной нормы витамина А, а также витамин С и цинк, очень важные для иммунитета.Диетолог назвала еще два продукта, традиционно используемые для укрепления иммунитета – чеснок и имбирь, которые обладают противомикробным свойством.
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MIA „Rosiya Segodnya“
здоровье, иммунитет, овощи, врач
здоровье, иммунитет, овощи, врач
Эти два овоща помогут укрепить иммунитет перед сезоном простуд — диетолог
Простые недорогие продукты помогут насытить организм важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления здоровья.
Лето заканчивается, на пороге осень, а значит, и неизбежный период вирусов и простуд. Как укрепить иммунитет, рассказала диетолог-эндокринолог Ангелина Водолазская в интервью Газете.Ru
.
Чтобы избежать дефицита важных микро- и макроэлементов, нужно есть больше шпината и моркови, сказала врач.
По словам специалиста, 70-80% иммунных клеток находится в слизистой оболочке кишечника, поэтому для крепкого здоровья нужно поддерживать здоровую микрофлору ЖКТ. Этому поможет увеличение количества овощей в рационе.
По словам эндокринолога, морковь содержит бета-каротин и витамин А, которые являются мощными иммуномодуляторами. Важно также получать витамин С, а им богат болгарский перец и шпинат, отметила она.
Водолазская назвала шпинат суперфудом – в 100 граммах этой зелени содержится половина суточной нормы витамина А, а также витамин С и цинк, очень важные для иммунитета.
Диетолог назвала еще два продукта, традиционно используемые для укрепления иммунитета – чеснок и имбирь, которые обладают противомикробным свойством.