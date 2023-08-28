https://uz.sputniknews.ru/20230828/pogoda-uzbekistan-29-avgust-2023-38309779.html
Где возможны дожди и грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 29 августа
Где возможны дожди и грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 29 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.
2023-08-28T15:42+0500
2023-08-28T15:42+0500
2023-08-28T16:38+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
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прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Исключением является Каракалпакстан, где местами могут пройти дожди и грозы. По большей части республики ветер восточный, 7-12 м/с, его переход в западный прогнозируют в Каракалпакстане и Хорезмской области. В отдельных районах этих двух регионов, а также в Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 15-20 м/ с, с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет
Где возможны дожди и грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 29 августа
15:42 28.08.2023 (обновлено: 16:38 28.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Завтра по всей территории Узбекистана небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает
Узгидромет.
Исключением является Каракалпакстан, где местами могут пройти дожди и грозы. По большей части республики ветер восточный, 7-12 м/с, его переход в западный прогнозируют в Каракалпакстане и Хорезмской области. В отдельных районах этих двух регионов, а также в Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 15-20 м/ с, с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 28-33 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 27-32 градуса тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
горные районы — 18-23 градусов тепла.