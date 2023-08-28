https://uz.sputniknews.ru/20230828/pogoda-uzbekistan-29-avgust-2023-38309779.html

Где возможны дожди и грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 29 августа

Где возможны дожди и грозы — прогноз погоды в Узбекистане на 29 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики во вторник.

2023-08-28T15:42+0500

2023-08-28T15:42+0500

2023-08-28T16:38+0500

узбекистан

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прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Исключением является Каракалпакстан, где местами могут пройти дожди и грозы. По большей части республики ветер восточный, 7-12 м/с, его переход в западный прогнозируют в Каракалпакстане и Хорезмской области. В отдельных районах этих двух регионов, а также в Бухарской и Навоийской областях ветер может усилиться до 15-20 м/ с, с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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