https://uz.sputniknews.ru/20230828/prognoz-pogody--tashkent-28-avgusta-38278760.html

Будет ли дождь в Ташкенте — прогноз погоды на 28 августа

Будет ли дождь в Ташкенте — прогноз погоды на 28 августа

В столице погода также попадет под влияние влажной и холодной воздушной массы, накрывшей республику.

2023-08-28T05:01+0500

2023-08-28T05:01+0500

2023-08-28T05:01+0500

узбекистан

ташкент

общество

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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погода в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ташкент оказался под влиянием влажной и прохладной воздушной массы, накрывшей республику в воскресенье. Ночью и утром здесь пройдет дождь, но днем будет без осадков, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла.

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