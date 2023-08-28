https://uz.sputniknews.ru/20230828/prognoz-pogody--tashkent-28-avgusta-38278760.html
Будет ли дождь в Ташкенте — прогноз погоды на 28 августа
Будет ли дождь в Ташкенте — прогноз погоды на 28 августа
В столице погода также попадет под влияние влажной и холодной воздушной массы, накрывшей республику.
2023-08-28T05:01+0500
2023-08-28T05:01+0500
2023-08-28T05:01+0500
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Ташкент оказался под влиянием влажной и прохладной воздушной массы, накрывшей республику в воскресенье. Ночью и утром здесь пройдет дождь, но днем будет без осадков, предупреждает Узгидромет.Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла.
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узбекистан ташкент прогноз погоды 28 августа дождь холодная воздушная масса
узбекистан ташкент прогноз погоды 28 августа дождь холодная воздушная масса
Будет ли дождь в Ташкенте — прогноз погоды на 28 августа
В столице погода также попадет под влияние влажной и холодной воздушной массы, накрывшей республику.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Ташкент оказался под влиянием влажной и прохладной воздушной массы, накрывшей республику в воскресенье. Ночью и утром здесь пройдет дождь, но днем будет без осадков, предупреждает Узгидромет
.
Температура воздуха днем 24-26 градусов тепла.