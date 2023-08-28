https://uz.sputniknews.ru/20230828/samolet-letevshiy-v-moskvu-ekstrenno-sel-v-tashkente-38321089.html

Самолет, летевший в Москву, экстренно сел в Ташкенте

Самолет, летевший в Москву, экстренно сел в Ташкенте

Воздушное судно российской авиакомпании Azur Air из Пхукета совершил незапланированную посадку в узбекской столице.

2023-08-28T21:38+0500

2023-08-28T21:38+0500

2023-08-28T21:38+0500

узбекистан

ташкент

общество

самолет

экстренная посадка

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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Самолет российской авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в Ташкенте, сообщает пресс-служба Tashkent Airports.Воздушное судно совершало рейс по маршруту "Пхукет-Москва". В Ташкенте самолет сел в 18.50 по местному времени.Пассажирку в аэропорту встречала карета скорой помощи, которая увезла ее в одну из клиник столицы.Самолет с 336 пассажирами на борту вылетел в Москву в 21.04, сообщает пресс-служба.

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