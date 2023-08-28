https://uz.sputniknews.ru/20230828/samolet-letevshiy-v-moskvu-ekstrenno-sel-v-tashkente-38321089.html
Самолет, летевший в Москву, экстренно сел в Ташкенте
Самолет, летевший в Москву, экстренно сел в Ташкенте
Воздушное судно российской авиакомпании Azur Air из Пхукета совершил незапланированную посадку в узбекской столице.
2023-08-28T21:38+0500
2023-08-28T21:38+0500
2023-08-28T21:38+0500
узбекистан
ташкент
общество
самолет
экстренная посадка
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ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Самолет российской авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в Ташкенте, сообщает пресс-служба Tashkent Airports.Воздушное судно совершало рейс по маршруту "Пхукет-Москва". В Ташкенте самолет сел в 18.50 по местному времени.Пассажирку в аэропорту встречала карета скорой помощи, которая увезла ее в одну из клиник столицы.Самолет с 336 пассажирами на борту вылетел в Москву в 21.04, сообщает пресс-служба.
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узбекистан общество самолет российский azur avia пхукет москва экстренная посадка пассажир госпитализирован карета скорой помощи
узбекистан общество самолет российский azur avia пхукет москва экстренная посадка пассажир госпитализирован карета скорой помощи
Самолет, летевший в Москву, экстренно сел в Ташкенте
Воздушное судно российской авиакомпании Azur Air из Пхукета совершил незапланированную посадку в узбекской столице.
ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik.
Самолет российской авиакомпании Azur Air совершил экстренную посадку в Ташкенте, сообщает
пресс-служба Tashkent Airports.
Воздушное судно совершало рейс по маршруту "Пхукет-Москва". В Ташкенте самолет сел в 18.50 по местному времени.
"Причиной вынужденной посадки воздушного судна в аэропорту Ташкента стало плохое самочувствие пассажира – гражданка России 1994 года рождения была госпитализирована в сопровождении другого пассажира этого рейса в одно из медицинских учреждений столицы", - сообщили в пресс-службе.
Пассажирку в аэропорту встречала карета скорой помощи, которая увезла ее в одну из клиник столицы.
Самолет с 336 пассажирами на борту вылетел в Москву в 21.04, сообщает пресс-служба.