https://uz.sputniknews.ru/20230828/tadjikistan-seli-opolzni-jertvy-38302285.html

В Таджикистане из-за проливных дождей погибли 13 человек

В Таджикистане из-за проливных дождей погибли 13 человек

Прошедшие 27 августа ливни вызвали сход селей и оползней в Душанбе и ряде районов. На данный момент все работы по ликвидации последствий наводнения в Таджикистане закончены.

2023-08-28T12:57+0500

2023-08-28T12:57+0500

2023-08-28T13:01+0500

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В ряде районов Таджикистана прошли сильные дожди, в результате которых произошло наводнение, что повлекло за собой гибель 13 человек, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.Из-за стихийного бедствия погибли 13 человек, в том числе 11 человек в Вахдате и двое — в районе Рудаки.Кроме того, повреждена трасса Душанбе — Худжанд.Эмомали Рахмон выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.Президент Таджикистана поручил премьер-министру, Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) и другим профильным структурам оказать помощь близким жертв стихийного бедствия, а также принять незамедлительные меры по ликвидации последствий наводнения.В свою очередь в КЧС рассказали, что причиной катастрофы стал прорыв селесброса Шураксой, из-за чего на многих участках автомобильной дороги сошли сели. В результате было перекрыто шоссе по проспекту Хафиза Шерози.Дорожные службы расчистили трассу и в настоящее время движение автомобилей по ней восстановлено.Кроме того, из-за катастрофы пострадала одна из школ, спортплощадка и другие объекты на территории учебного заведения.В ведомстве также добавили, что на территории Душанбе жертв и разрушений нет, и на данный момент все работы по ликвидации последствий наводнения в Таджикистане закончены.

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