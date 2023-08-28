https://uz.sputniknews.ru/20230828/tashkent-aeroport-otklyucheniye-elektroenergiya-38285233.html

Аэропорт Ташкента временно остался без электричества — причина

Аэропорт Ташкента временно остался без электричества — причина

Авария на городской подстанции привела к кратковременному отключению электроснабжения в аэропорту столицы Узбекистана. Ее ликвидировали за 30 минут.

2023-08-28T09:04+0500

2023-08-28T09:04+0500

2023-08-28T09:04+0500

ташкент

узбекистан

аэропорт

свет

электроэнергия

отключение света

авария

общество

ремонт

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Накануне в международном аэропорту Ташкента в 22:09 по местному времени произошло временное отключение электроснабжения, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Причина — авария на городской подстанции “Куйлюк”.Также на резервные источники сразу перевели терминалы прилета и внутренних авиалиний. В течение 15 минут, в 22:24, восстановили подачу электроэнергии в терминале вылета международных авиалиний.В 22:40 ликвидировали аварию на городской подстанции “Куйлюк” и полностью восстановили электроснабжение аэропорта.

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