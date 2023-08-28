https://uz.sputniknews.ru/20230828/tashkent-xolodnaya-voda-otklyucheniye-grafik-38298856.html
В Ташкенте пройдут однодневные отключения холодной воды — график
В Ташкенте пройдут однодневные отключения холодной воды — график
Причина — профилактические работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-28T12:21+0500
2023-08-28T12:21+0500
2023-08-28T12:52+0500
общество
график отключения воды
узбекистан
ташкент
холодная вода
отключение воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/631/10/6311086_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_023e0889382a439c631bf2a3488a4db9.jpg
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Ташкенте пройдут однодневные отключения холодной воды и снизится давление в водопроводных сетях, сообщает пресс-служба “Тошкент шахар сув таъминоти”.Профилактические работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему сезону, проведут в сентябре-октябре.График однодневных отключений холодной воды:Мирзо-Улугбекский район;Учтепинский район;Яккасарайский район;Шайхантахурский район;Яшнабадский район;Бектемирский район;Алмазарский район;Чиланзарский район;Сергелийский район;Янгихаетский район;Мирабадский район;Юнусабадский район.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/631/10/6311086_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5e0fdc8eac91d074f311b70163ae0fd8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество график отключения воды узбекистан ташкент холодная вода отключение воды
общество график отключения воды узбекистан ташкент холодная вода отключение воды
В Ташкенте пройдут однодневные отключения холодной воды — график
12:21 28.08.2023 (обновлено: 12:52 28.08.2023)
Причина — профилактические работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik
. В Ташкенте пройдут однодневные отключения холодной воды и снизится давление в водопроводных сетях, сообщает
пресс-служба “Тошкент шахар сув таъминоти”.
Профилактические работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему сезону, проведут в сентябре-октябре.
График однодневных отключений холодной воды: