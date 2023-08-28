https://uz.sputniknews.ru/20230828/tashkent-xolodnaya-voda-otklyucheniye-grafik-38298856.html

В Ташкенте пройдут однодневные отключения холодной воды — график

В Ташкенте пройдут однодневные отключения холодной воды — график

Причина — профилактические работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

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общество

график отключения воды

узбекистан

ташкент

холодная вода

отключение воды

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Ташкенте пройдут однодневные отключения холодной воды и снизится давление в водопроводных сетях, сообщает пресс-служба “Тошкент шахар сув таъминоти”.Профилактические работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему сезону, проведут в сентябре-октябре.График однодневных отключений холодной воды:Мирзо-Улугбекский район;Учтепинский район;Яккасарайский район;Шайхантахурский район;Яшнабадский район;Бектемирский район;Алмазарский район;Чиланзарский район;Сергелийский район;Янгихаетский район;Мирабадский район;Юнусабадский район.

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