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https://uz.sputniknews.ru/20230829/chempionat-mira-taekvondo-yuniory-uzbekistana-zolotaya-medal-38325904.html
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
В борьбе за золото Узбекистан обошел Италию, Казахстан и Китайский Тайбэй
2023-08-29T10:04+0500
2023-08-29T10:10+0500
спорт
узбекистан
таэквондо
босния и герцеговина
чемпионат
чемпионат мира
соревнования
золото
золотая медаль
ислом акчурин
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В первый день соревнований юниоры из Узбекистана завоевали золотую медаль, сообщает НОК. Медалисты первого дня:Напомним, чемпионат мира по таэквондо WT среди юниоров проходит с 28 по 31 августа в Боснии и Герцеговине. В составе сборной Узбекистана 12 спортсменов. В их числе:юноши:девушки:
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узбекистан босния и герцеговина чемпионат мира таэквондо wt золото золотая медаль юниоры ислом акчурин франческо кутроне италия динмухаммад толибаи казахстан чен-сюан ву китайский тайбэй
узбекистан босния и герцеговина чемпионат мира таэквондо wt золото золотая медаль юниоры ислом акчурин франческо кутроне италия динмухаммад толибаи казахстан чен-сюан ву китайский тайбэй

Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото

10:04 29.08.2023 (обновлено: 10:10 29.08.2023)
© tkd-newsСоревнования по таэквондо. Архивное фото
Соревнования по таэквондо. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
© tkd-news
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В борьбе за золото Узбекистан обошел Италию, Казахстан и Китайский Тайбэй.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В первый день соревнований юниоры из Узбекистана завоевали золотую медаль, сообщает НОК.
© НОК УзбекистанаЧемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
© НОК Узбекистана

"В соревнованиях юношей ростом до 1,52 метра Ислом Акчурин победил всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта", — говорится в сообщении комитета.

Медалисты первого дня:
золото: Ислом Акчурин (Узбекистан)
серебро: Франческо Кутроне (Италия)
бронза: Динмухаммад Толибаи (Казахстан)
бронза: Чен-Сюан Ву (Китайский Тайбэй)
Напомним, чемпионат мира по таэквондо WT среди юниоров проходит с 28 по 31 августа в Боснии и Герцеговине.
В составе сборной Узбекистана 12 спортсменов. В их числе:
юноши:
152 см: Ислом Акчурин
164 см: Азиз Сатторов
168 см: Асад Самандаров
172 см: Омад Отабеков
176 см: Шахбоз Юлчибоев
180 см: Ахад Мухторов
+180 см: Озод Рисбеков
девушки:
152 см: Гулзода Нарзуллоева
156 см: Омина Эргашева
164 см: Фарангис Махамбоева
168 см: Рушана Равшанова
+176 см: Зилола Мамирова.
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