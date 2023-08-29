https://uz.sputniknews.ru/20230829/chempionat-mira-taekvondo-yuniory-uzbekistana-zolotaya-medal-38325904.html
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
В борьбе за золото Узбекистан обошел Италию, Казахстан и Китайский Тайбэй
2023-08-29T10:04+0500
2023-08-29T10:04+0500
2023-08-29T10:10+0500
спорт
узбекистан
таэквондо
босния и герцеговина
чемпионат
чемпионат мира
соревнования
золото
золотая медаль
ислом акчурин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/181/42/1814218_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_4cea92d6929ef86cc0896b56dac462f2.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В первый день соревнований юниоры из Узбекистана завоевали золотую медаль, сообщает НОК. Медалисты первого дня:Напомним, чемпионат мира по таэквондо WT среди юниоров проходит с 28 по 31 августа в Боснии и Герцеговине. В составе сборной Узбекистана 12 спортсменов. В их числе:юноши:девушки:
узбекистан
босния и герцеговина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/181/42/1814218_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_91ec051a313cb9813d0bc2e04d4dbc1b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан босния и герцеговина чемпионат мира таэквондо wt золото золотая медаль юниоры ислом акчурин франческо кутроне италия динмухаммад толибаи казахстан чен-сюан ву китайский тайбэй
узбекистан босния и герцеговина чемпионат мира таэквондо wt золото золотая медаль юниоры ислом акчурин франческо кутроне италия динмухаммад толибаи казахстан чен-сюан ву китайский тайбэй
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
10:04 29.08.2023 (обновлено: 10:10 29.08.2023)
В борьбе за золото Узбекистан обошел Италию, Казахстан и Китайский Тайбэй.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
В первый день соревнований юниоры из Узбекистана завоевали золотую медаль, сообщает НОК
.
"В соревнованиях юношей ростом до 1,52 метра Ислом Акчурин победил всех своих соперников и поднялся на высшую ступень пьедестала почёта", — говорится в сообщении комитета.
золото: Ислом Акчурин (Узбекистан)
серебро: Франческо Кутроне (Италия)
бронза: Динмухаммад Толибаи (Казахстан)
бронза: Чен-Сюан Ву (Китайский Тайбэй)
Напомним, чемпионат мира по таэквондо WT среди юниоров проходит с 28 по 31 августа в Боснии и Герцеговине.
В составе сборной Узбекистана 12 спортсменов. В их числе:
152 см: Гулзода Нарзуллоева
164 см: Фарангис Махамбоева
+176 см: Зилола Мамирова.