https://uz.sputniknews.ru/20230829/chempionat-mira-taekvondo-yuniory-uzbekistana-zolotaya-medal-38325904.html

Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото

Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото

В борьбе за золото Узбекистан обошел Италию, Казахстан и Китайский Тайбэй

2023-08-29T10:04+0500

2023-08-29T10:04+0500

2023-08-29T10:10+0500

спорт

узбекистан

таэквондо

босния и герцеговина

чемпионат

чемпионат мира

соревнования

золото

золотая медаль

ислом акчурин

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В первый день соревнований юниоры из Узбекистана завоевали золотую медаль, сообщает НОК. Медалисты первого дня:Напомним, чемпионат мира по таэквондо WT среди юниоров проходит с 28 по 31 августа в Боснии и Герцеговине. В составе сборной Узбекистана 12 спортсменов. В их числе:юноши:девушки:

узбекистан

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