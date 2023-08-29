Окутанные смогом — 12 фото городов с самым загрязненным воздухом

Среди лидеров по загрязнению воздуха, конечно же, мегаполисы перенаселенного Китая. Во многих китайских городах жители ходили в масках задолго до пандемии COVID-19. На фото - жительница китайского города Ухань в провинции Хубей, июнь 2012 года.
Среди лидеров по загрязнению воздуха, конечно же, мегаполисы перенаселенного Китая. Во многих китайских городах жители ходили в масках задолго до пандемии COVID-19. На фото - жительница китайского города Ухань в провинции Хубей, июнь 2012 года.
Помимо промышленных предприятий, теплоцентралей и автомобилей, источником смога являются пожары. Пожар на свалке близ города Бандунг в провинции Западная Ява в Индонезии в августе этого года горел несколько дней, несмотря на все усилия пожарных.
Помимо промышленных предприятий, теплоцентралей и автомобилей, источником смога являются пожары. Пожар на свалке близ города Бандунг в провинции Западная Ява в Индонезии в августе этого года горел несколько дней, несмотря на все усилия пожарных.
Особенно тяжело в условиях смога тем, кто по долгу службы вынужден подолгу находиться на улице. Индийский полицейский в в Нью-Дели вынужден работать в маске, чтобы уберечь здоровье от загрязненного воздуха.
Особенно тяжело в условиях смога тем, кто по долгу службы вынужден подолгу находиться на улице. Индийский полицейский в в Нью-Дели вынужден работать в маске, чтобы уберечь здоровье от загрязненного воздуха.
Серьезный ущерб загрязнение воздуха наносит живой природе, птицам и животным, обитающим в человеческих мегаполисах. Чайки на фоне прекрасных зданий Парижа, почти скрытых за дымкой смога, декабрь 2016 года.
Серьезный ущерб загрязнение воздуха наносит живой природе, птицам и животным, обитающим в человеческих мегаполисах. Чайки на фоне прекрасных зданий Парижа, почти скрытых за дымкой смога, декабрь 2016 года.
Ситуацию в мегаполисах нередко усугубляют и многодневные лесные пожары, вспыхивающие во многих странах мира в жаркую погоду. Прохожий в маске пытается сфотографировать небоскребы Нью-Йорка, окутанные дымом от лесных пожаров, июнь 2023 года.
Ситуацию в мегаполисах нередко усугубляют и многодневные лесные пожары, вспыхивающие во многих странах мира в жаркую погоду. Прохожий в маске пытается сфотографировать небоскребы Нью-Йорка, окутанные дымом от лесных пожаров, июнь 2023 года.
Тяжелее всего приходится бедным жителям мегаполисов, которые не могут позволить себе работать в зданиях или купить качественную защиту от загрязнения. Продавец воздушных шаров несет свой товар по улицам Лахора в Пакистане, ноябрь 2017 года.
Тяжелее всего приходится бедным жителям мегаполисов, которые не могут позволить себе работать в зданиях или купить качественную защиту от загрязнения. Продавец воздушных шаров несет свой товар по улицам Лахора в Пакистане, ноябрь 2017 года.
Основным источником смога являются выхлопные газы автомобилей, особенно старых. На фото: автобус, работающий на дизельном топливе, Джакарта, декабрь 2009.
Основным источником смога являются выхлопные газы автомобилей, особенно старых. На фото: автобус, работающий на дизельном топливе, Джакарта, декабрь 2009.
Еще одним источником загрязнения являются промышленные предприятия. Дымящие трубы сталепрокатного завода в городе Нараянганж в Бангладеш.
Еще одним источником загрязнения являются промышленные предприятия. Дымящие трубы сталепрокатного завода в городе Нараянганж в Бангладеш.
Лесной пожар в Сингапуре и соседней Малайзии привели к образованию плотного смога. Знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре почти скрылся за дымом, сентябрь 2019 г.
Лесной пожар в Сингапуре и соседней Малайзии привели к образованию плотного смога. Знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре почти скрылся за дымом, сентябрь 2019 г.
Те, кто могут себе позволить, спасаются в зданиях с системой кондиционирования и очистки воздуха. Туристы фотографируются на фоне города, укрытого пыльным воздухом, Сеул, апрель 2023 года.
Те, кто могут себе позволить, спасаются в зданиях с системой кондиционирования и очистки воздуха. Туристы фотографируются на фоне города, укрытого пыльным воздухом, Сеул, апрель 2023 года.
Нередко образовавшийся смог мешает работе воздушного и наземного транспорта. Самолет Air Asia заходит на посадку в густом смоге в городе Чиангмай в Таиланде.
Нередко образовавшийся смог мешает работе воздушного и наземного транспорта. Самолет Air Asia заходит на посадку в густом смоге в городе Чиангмай в Таиланде.
Шапка смога над крупными городами хорошо просматривается с возвышенностей недалеко от мегаполисов. Мужчина фотографирует облако смога над Сантьяго, Чили, июль 2018 года.
Шапка смога над крупными городами хорошо просматривается с возвышенностей недалеко от мегаполисов. Мужчина фотографирует облако смога над Сантьяго, Чили, июль 2018 года.