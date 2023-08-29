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https://uz.sputniknews.ru/20230829/foto-smog-zagryazneniye-vozduha-38368934.html
Окутанные смогом — 12 фото городов с самым загрязненным воздухом
Окутанные смогом — 12 фото городов с самым загрязненным воздухом
Загрязнение воздуха считается серьезной угрозой для здоровья людей. Между тем, во многих крупных городах смог настолько плотный, что за ним не видно зданий. Как выглядят города с самым грязным воздухом - в фотоподборке Sputnik.
2023-08-29T22:37+0500
2023-08-29T22:02+0500
фото
в мире
экология
загрязнение воздуха
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фото в мире загрязнение воздуха экология смог лесные пожары автомобили выхлопные газы промышленные предприятия ухань китай ява индонезия индия нью-дели париж нью-йорк пакистан джакарта бангладеш таиланд сеул корея сантьяго чили
фото в мире загрязнение воздуха экология смог лесные пожары автомобили выхлопные газы промышленные предприятия ухань китай ява индонезия индия нью-дели париж нью-йорк пакистан джакарта бангладеш таиланд сеул корея сантьяго чили

Окутанные смогом — 12 фото городов с самым загрязненным воздухом

22:37 29.08.2023
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НовостиTelegram
Загрязнение воздуха считается серьезной угрозой для здоровья людей. Между тем, во многих крупных городах смог настолько плотный, что за ним не видно зданий. Как выглядят города с самым грязным воздухом - в фотоподборке Sputnik.
© AFP 2023 / Stringer

Среди лидеров по загрязнению воздуха, конечно же, мегаполисы перенаселенного Китая. Во многих китайских городах жители ходили в масках задолго до пандемии COVID-19. На фото - жительница китайского города Ухань в провинции Хубей, июнь 2012 года.

Среди лидеров по загрязнению воздуха, конечно же, мегаполисы перенаселенного Китая. Во многих китайских городах жители ходили в масках задолго до пандемии COVID-19. На фото - жительница китайского города Ухань в провинции Хубей, июнь 2012 года. - Sputnik Узбекистан
1/12
© AFP 2023 / Stringer

Среди лидеров по загрязнению воздуха, конечно же, мегаполисы перенаселенного Китая. Во многих китайских городах жители ходили в масках задолго до пандемии COVID-19. На фото - жительница китайского города Ухань в провинции Хубей, июнь 2012 года.

© AFP 2023 / Timur Matahari

Помимо промышленных предприятий, теплоцентралей и автомобилей, источником смога являются пожары. Пожар на свалке близ города Бандунг в провинции Западная Ява в Индонезии в августе этого года горел несколько дней, несмотря на все усилия пожарных.

Помимо промышленных предприятий, теплоцентралей и автомобилей, источником смога являются пожары. Пожар на свалке близ города Бандунг в провинции Западная Ява в Индонезии в августе этого года горел несколько дней, несмотря на все усилия пожарных. - Sputnik Узбекистан
2/12
© AFP 2023 / Timur Matahari

Помимо промышленных предприятий, теплоцентралей и автомобилей, источником смога являются пожары. Пожар на свалке близ города Бандунг в провинции Западная Ява в Индонезии в августе этого года горел несколько дней, несмотря на все усилия пожарных.

© AFP 2023 / Dominique Faget

Особенно тяжело в условиях смога тем, кто по долгу службы вынужден подолгу находиться на улице. Индийский полицейский в в Нью-Дели вынужден работать в маске, чтобы уберечь здоровье от загрязненного воздуха.

Особенно тяжело в условиях смога тем, кто по долгу службы вынужден подолгу находиться на улице. Индийский полицейский в в Нью-Дели вынужден работать в маске, чтобы уберечь здоровье от загрязненного воздуха. - Sputnik Узбекистан
3/12
© AFP 2023 / Dominique Faget

Особенно тяжело в условиях смога тем, кто по долгу службы вынужден подолгу находиться на улице. Индийский полицейский в в Нью-Дели вынужден работать в маске, чтобы уберечь здоровье от загрязненного воздуха.

© AFP 2023 / Lionel Bonaventure

Серьезный ущерб загрязнение воздуха наносит живой природе, птицам и животным, обитающим в человеческих мегаполисах. Чайки на фоне прекрасных зданий Парижа, почти скрытых за дымкой смога, декабрь 2016 года.

Серьезный ущерб загрязнение воздуха наносит живой природе, птицам и животным, обитающим в человеческих мегаполисах. Чайки на фоне прекрасных зданий Парижа, почти скрытых за дымкой смога, декабрь 2016 года. - Sputnik Узбекистан
4/12
© AFP 2023 / Lionel Bonaventure

Серьезный ущерб загрязнение воздуха наносит живой природе, птицам и животным, обитающим в человеческих мегаполисах. Чайки на фоне прекрасных зданий Парижа, почти скрытых за дымкой смога, декабрь 2016 года.

© AFP 2023 / Angela Weiss

Ситуацию в мегаполисах нередко усугубляют и многодневные лесные пожары, вспыхивающие во многих странах мира в жаркую погоду. Прохожий в маске пытается сфотографировать небоскребы Нью-Йорка, окутанные дымом от лесных пожаров, июнь 2023 года.

Ситуацию в мегаполисах нередко усугубляют и многодневные лесные пожары, вспыхивающие во многих странах мира в жаркую погоду. Прохожий в маске пытается сфотографировать небоскребы Нью-Йорка, окутанные дымом от лесных пожаров, июнь 2023 года. - Sputnik Узбекистан
5/12
© AFP 2023 / Angela Weiss

Ситуацию в мегаполисах нередко усугубляют и многодневные лесные пожары, вспыхивающие во многих странах мира в жаркую погоду. Прохожий в маске пытается сфотографировать небоскребы Нью-Йорка, окутанные дымом от лесных пожаров, июнь 2023 года.

© AFP 2023 / Arif Ali

Тяжелее всего приходится бедным жителям мегаполисов, которые не могут позволить себе работать в зданиях или купить качественную защиту от загрязнения. Продавец воздушных шаров несет свой товар по улицам Лахора в Пакистане, ноябрь 2017 года.

Тяжелее всего приходится бедным жителям мегаполисов, которые не могут позволить себе работать в зданиях или купить качественную защиту от загрязнения. Продавец воздушных шаров несет свой товар по улицам Лахора в Пакистане, ноябрь 2017 года. - Sputnik Узбекистан
6/12
© AFP 2023 / Arif Ali

Тяжелее всего приходится бедным жителям мегаполисов, которые не могут позволить себе работать в зданиях или купить качественную защиту от загрязнения. Продавец воздушных шаров несет свой товар по улицам Лахора в Пакистане, ноябрь 2017 года.

© AFP 2023 / Romeo Gacad

Основным источником смога являются выхлопные газы автомобилей, особенно старых. На фото: автобус, работающий на дизельном топливе, Джакарта, декабрь 2009.

Основным источником смога являются выхлопные газы автомобилей, особенно старых. На фото: автобус, работающий на дизельном топливе, Джакарта, декабрь 2009. - Sputnik Узбекистан
7/12
© AFP 2023 / Romeo Gacad

Основным источником смога являются выхлопные газы автомобилей, особенно старых. На фото: автобус, работающий на дизельном топливе, Джакарта, декабрь 2009.

© AFP 2023 / Munir uz Zaman

Еще одним источником загрязнения являются промышленные предприятия. Дымящие трубы сталепрокатного завода в городе Нараянганж в Бангладеш.

Еще одним источником загрязнения являются промышленные предприятия. Дымящие трубы сталепрокатного завода в городе Нараянганж в Бангладеш. - Sputnik Узбекистан
8/12
© AFP 2023 / Munir uz Zaman

Еще одним источником загрязнения являются промышленные предприятия. Дымящие трубы сталепрокатного завода в городе Нараянганж в Бангладеш.

© AFP 2023 / Roslan Rahman

Лесной пожар в Сингапуре и соседней Малайзии привели к образованию плотного смога. Знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре почти скрылся за дымом, сентябрь 2019 г.

Лесной пожар в Сингапуре и соседней Малайзии привели к образованию плотного смога. Знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре почти скрылся за дымом, сентябрь 2019 г. - Sputnik Узбекистан
9/12
© AFP 2023 / Roslan Rahman

Лесной пожар в Сингапуре и соседней Малайзии привели к образованию плотного смога. Знаменитый отель Marina Bay Sands в Сингапуре почти скрылся за дымом, сентябрь 2019 г.

© AFP 2023 / Anthony Wallace

Те, кто могут себе позволить, спасаются в зданиях с системой кондиционирования и очистки воздуха. Туристы фотографируются на фоне города, укрытого пыльным воздухом, Сеул, апрель 2023 года.

Те, кто могут себе позволить, спасаются в зданиях с системой кондиционирования и очистки воздуха. Туристы фотографируются на фоне города, укрытого пыльным воздухом, Сеул, апрель 2023 года. - Sputnik Узбекистан
10/12
© AFP 2023 / Anthony Wallace

Те, кто могут себе позволить, спасаются в зданиях с системой кондиционирования и очистки воздуха. Туристы фотографируются на фоне города, укрытого пыльным воздухом, Сеул, апрель 2023 года.

© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Нередко образовавшийся смог мешает работе воздушного и наземного транспорта. Самолет Air Asia заходит на посадку в густом смоге в городе Чиангмай в Таиланде.

Нередко образовавшийся смог мешает работе воздушного и наземного транспорта. Самолет Air Asia заходит на посадку в густом смоге в городе Чиангмай в Таиланде. - Sputnik Узбекистан
11/12
© AFP 2023 / Lillian Suwanrumpha

Нередко образовавшийся смог мешает работе воздушного и наземного транспорта. Самолет Air Asia заходит на посадку в густом смоге в городе Чиангмай в Таиланде.

© AFP 2023 / Claudio Reyes

Шапка смога над крупными городами хорошо просматривается с возвышенностей недалеко от мегаполисов. Мужчина фотографирует облако смога над Сантьяго, Чили, июль 2018 года.

Шапка смога над крупными городами хорошо просматривается с возвышенностей недалеко от мегаполисов. Мужчина фотографирует облако смога над Сантьяго, Чили, июль 2018 года. - Sputnik Узбекистан
12/12
© AFP 2023 / Claudio Reyes

Шапка смога над крупными городами хорошо просматривается с возвышенностей недалеко от мегаполисов. Мужчина фотографирует облако смога над Сантьяго, Чили, июль 2018 года.

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