Окутанные смогом — 12 фото городов с самым загрязненным воздухом

© AFP 2023 / Dominique Faget

Особенно тяжело в условиях смога тем, кто по долгу службы вынужден подолгу находиться на улице. Индийский полицейский в в Нью-Дели вынужден работать в маске, чтобы уберечь здоровье от загрязненного воздуха.