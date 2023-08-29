https://uz.sputniknews.ru/20230829/lukoyl-uzbekistantsy-trudoustroistvo-38374572.html
Лукойл хочет нанимать узбекистанцев на работу на свои предприятия
Лукойл хочет нанимать узбекистанцев на работу на свои предприятия
Вопросы найма и профессионального обучения граждан Узбекистана представители компании обсудили с руководством Агентства по внешней трудовой миграции республики.
2023-08-29T22:02+0500
2023-08-29T22:02+0500
2023-08-29T22:02+0500
узбекистан
россия
лукойл
трудовая миграция
миграция
трудоустройство
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ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Вопросы найма граждан Узбекистана для работы на нефтедобывающих и перерабатывающих предприятиях обсудили представители компании "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Ко" с руководством Агентства по внешней трудовой миграции республики.Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи участники обсудили вопросы привлечения узбекистанцев к работе на предприятиях по добыче и переработке нефти, отбора кандидатов, профессиональное обучение граждан республики на заводах системы компании "Лукойл".Это уже не первая компания, которая централизованно набирает сотрудников в Узбекистане. Так, на предприятиях российской кампании "КамАЗ" регулярно работают более 700 узбекистанцев.В 2022 году Агентство по вопросам внешней трудовой миграции помогло трудоустроиться в зарубежных странах около 36 тыс. узбекистанцев. Из них более 28 тыс. нашли работу в России.Всего за год представители агентства заключили соглашения о сотрудничестве с 112 организациями в странах ближнего и дальнего зарубежья.Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В августе 2022 года Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.
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узбекистан лукойл агентство внешней трудовой миграции трудоустройство граждане узбекистана трудовая миграция нефтедобыча переработка обучение
узбекистан лукойл агентство внешней трудовой миграции трудоустройство граждане узбекистана трудовая миграция нефтедобыча переработка обучение
Лукойл хочет нанимать узбекистанцев на работу на свои предприятия
Вопросы найма и профессионального обучения граждан Узбекистана представители компании обсудили с руководством Агентства по внешней трудовой миграции республики.
ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Вопросы найма граждан Узбекистана для работы на нефтедобывающих и перерабатывающих предприятиях обсудили представители компании "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Ко" с руководством Агентства по внешней трудовой миграции республики.
Как сообщает
пресс-служба ведомства, в ходе встречи участники обсудили вопросы привлечения узбекистанцев к работе на предприятиях по добыче и переработке нефти, отбора кандидатов, профессиональное обучение граждан республики на заводах системы компании "Лукойл".
Это уже не первая компания, которая централизованно набирает сотрудников в Узбекистане. Так, на предприятиях российской кампании "КамАЗ" регулярно работают более 700 узбекистанцев.
В 2022 году Агентство по вопросам внешней трудовой миграции помогло трудоустроиться в зарубежных странах около 36 тыс. узбекистанцев. Из них более 28 тыс. нашли работу в России.
Всего за год представители агентства заключили соглашения о сотрудничестве с 112 организациями в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.
В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.
В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.
В августе 2022 года Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.