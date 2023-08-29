https://uz.sputniknews.ru/20230829/lukoyl-uzbekistantsy-trudoustroistvo-38374572.html

Лукойл хочет нанимать узбекистанцев на работу на свои предприятия

Лукойл хочет нанимать узбекистанцев на работу на свои предприятия

Вопросы найма и профессионального обучения граждан Узбекистана представители компании обсудили с руководством Агентства по внешней трудовой миграции республики.

2023-08-29T22:02+0500

2023-08-29T22:02+0500

2023-08-29T22:02+0500

узбекистан

россия

лукойл

трудовая миграция

миграция

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Вопросы найма граждан Узбекистана для работы на нефтедобывающих и перерабатывающих предприятиях обсудили представители компании "Лукойл Узбекистан Оперейтинг Ко" с руководством Агентства по внешней трудовой миграции республики.Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи участники обсудили вопросы привлечения узбекистанцев к работе на предприятиях по добыче и переработке нефти, отбора кандидатов, профессиональное обучение граждан республики на заводах системы компании "Лукойл".Это уже не первая компания, которая централизованно набирает сотрудников в Узбекистане. Так, на предприятиях российской кампании "КамАЗ" регулярно работают более 700 узбекистанцев.В 2022 году Агентство по вопросам внешней трудовой миграции помогло трудоустроиться в зарубежных странах около 36 тыс. узбекистанцев. Из них более 28 тыс. нашли работу в России.Всего за год представители агентства заключили соглашения о сотрудничестве с 112 организациями в странах ближнего и дальнего зарубежья.Россия в Узбекистане проводит организованный набор сотрудников для предприятий сферы строительства, сельского хозяйства и промышленности.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года.В октябре 2021 года премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию.В соответствии с пилотной программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан. В том числе, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.В августе 2022 года Минзанятости сообщало, что число выехавших на заработки за пределы республики составляло более 2 млн человек. По мнению экспертов, около 60% из этого числа работают в РФ.

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