https://uz.sputniknews.ru/20230829/malenkaya-grajdanka-uzbekistana-vernulas-na-rodinu-k-ottsu-38325000.html

Маленькая гражданка Узбекистана вернулась на родину к отцу

Маленькая гражданка Узбекистана вернулась на родину к отцу

Отец девочки в июле обратился в Генконсульство с просьбой помочь в возвращении его дочери в Узбекистан. 29.08.2023, Sputnik Узбекистан

2023-08-29T09:41+0500

2023-08-29T09:41+0500

2023-08-29T09:41+0500

узбекистан

россия

владивосток

хабаровск

родина

девочка

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Генконсульство Узбекистана во Владивостоке (Россия) оказало содействие в возвращении на родину гражданки Узбекистана, родившейся и проживающей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает корреспондент ИА “Дунё”.В ходе проведенной работы установлено, что М.Б. уже несколько лет работает в Хабаровске. В этот период он познакомился и женился на гражданке России Г.Я. У них родилась дочь – М.Д. Мать девочки умерла 27 июня 2021 года в результате продолжительной болезни.В июне 2023 года М.Б. депортировали в Узбекистан по решению суда, так как он находился на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, а ребенка поместили в Центр социальной помощи семье и детям в Хабаровском крае.Кроме того, поскольку у девочки не было документов для выезда за границу, Генеральное консульство помогло и в этом вопросе.В результате 27 августа девочка благополучно вернулась на родину и встретилась с отцом.

узбекистан

россия

владивосток

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