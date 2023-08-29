https://uz.sputniknews.ru/20230829/malenkaya-grajdanka-uzbekistana-vernulas-na-rodinu-k-ottsu-38325000.html
Маленькая гражданка Узбекистана вернулась на родину к отцу
Маленькая гражданка Узбекистана вернулась на родину к отцу
Отец девочки в июле обратился в Генконсульство с просьбой помочь в возвращении его дочери в Узбекистан. 29.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-29T09:41+0500
2023-08-29T09:41+0500
2023-08-29T09:41+0500
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хабаровск
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девочка
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Генконсульство Узбекистана во Владивостоке (Россия) оказало содействие в возвращении на родину гражданки Узбекистана, родившейся и проживающей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает корреспондент ИА “Дунё”.В ходе проведенной работы установлено, что М.Б. уже несколько лет работает в Хабаровске. В этот период он познакомился и женился на гражданке России Г.Я. У них родилась дочь – М.Д. Мать девочки умерла 27 июня 2021 года в результате продолжительной болезни.В июне 2023 года М.Б. депортировали в Узбекистан по решению суда, так как он находился на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, а ребенка поместили в Центр социальной помощи семье и детям в Хабаровском крае.Кроме того, поскольку у девочки не было документов для выезда за границу, Генеральное консульство помогло и в этом вопросе.В результате 27 августа девочка благополучно вернулась на родину и встретилась с отцом.
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узбекистан, россия, владивосток, хабаровск, родина, девочка
узбекистан, россия, владивосток, хабаровск, родина, девочка
Маленькая гражданка Узбекистана вернулась на родину к отцу
Отец девочки в июле обратился в Генконсульство с просьбой помочь в возвращении его дочери в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Генконсульство Узбекистана во Владивостоке (Россия) оказало содействие в возвращении на родину гражданки Узбекистана, родившейся и проживающей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает корреспондент ИА “Дунё”
.
"...20 июля текущего года в Генеральное консульство обратился гражданин Узбекистана М.Б. с просьбой оказать практическое содействие в возвращении в Узбекистан его дочери – М.Д., родившейся в Хабаровске", — говорится в сообщении.
В ходе проведенной работы установлено, что М.Б. уже несколько лет работает в Хабаровске. В этот период он познакомился и женился на гражданке России Г.Я. У них родилась дочь – М.Д. Мать девочки умерла 27 июня 2021 года в результате продолжительной болезни.
В июне 2023 года М.Б. депортировали в Узбекистан по решению суда, так как он находился на территории РФ с нарушением миграционного законодательства, а ребенка поместили в Центр социальной помощи семье и детям в Хабаровском крае.
"Сотрудники Генконсульства провели переговоры с руководством Центра социальной помощи семье и детям, по итогам которых была достигнута договоренность об экстрадиции М.Д. в Узбекистан", — говорится в сообщении.
Кроме того, поскольку у девочки не было документов для выезда за границу, Генеральное консульство помогло и в этом вопросе.
В результате 27 августа девочка благополучно вернулась на родину и встретилась с отцом.