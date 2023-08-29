https://uz.sputniknews.ru/20230829/mintrans-uzbekistan-obsujdeniye-proyekt-stroitelstvo-avtodorogi-38325422.html
В Минтрансе Узбекистана обсудили проекты по строительству двух автодорог
В Минтрансе Узбекистана обсудили проекты по строительству двух автодорог
Проекты обсудили в ходе встречи замминистра транспорта с координаторами проекта Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития
2023-08-29T12:25+0500
2023-08-29T12:25+0500
2023-08-29T12:30+0500
узбекистан
дороги
строительство
ташкент
самарканд
андижан
всемирный банк
европейский банк реконструкции и развития (ебрр)
проект
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Минтрансе Узбекистана обсудили проекты строительства автомобильных дорог Ташкент — Самарканд и Ташкент — Андижан на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), проделанную работу в рамках их реализации, а также разработку законопроекта о платных дорогах, сообщает Минтранс.
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узбекистан ташкент самарканд андижан строительство автодороги проект платная дорога заместитель министра транспорта илхомжон абдугафаров
узбекистан ташкент самарканд андижан строительство автодороги проект платная дорога заместитель министра транспорта илхомжон абдугафаров
В Минтрансе Узбекистана обсудили проекты по строительству двух автодорог
12:25 29.08.2023 (обновлено: 12:30 29.08.2023)
Проекты обсудили в ходе встречи замминистра транспорта с координаторами проекта Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
В Минтрансе Узбекистана обсудили проекты строительства автомобильных дорог Ташкент — Самарканд и Ташкент — Андижан на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), проделанную работу в рамках их реализации, а также разработку законопроекта о платных дорогах, сообщает Минтранс
.
"Заместитель министра транспорта Илхомжон Абдугафаров встретился с координаторами проекта Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. На встрече обсуждались реализованные работы по проектам строительства автомобильных дорог Ташкент – Самарканд и Ташкент – Андижан на основе ГЧП, актуальные вопросы, а также разработка законопроекта о платных дорогах", — говорится в сообщении ведомства.