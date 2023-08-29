https://uz.sputniknews.ru/20230829/mintrans-uzbekistan-obsujdeniye-proyekt-stroitelstvo-avtodorogi-38325422.html

В Минтрансе Узбекистана обсудили проекты по строительству двух автодорог

В Минтрансе Узбекистана обсудили проекты по строительству двух автодорог

Проекты обсудили в ходе встречи замминистра транспорта с координаторами проекта Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития

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узбекистан

дороги

строительство

ташкент

самарканд

андижан

всемирный банк

европейский банк реконструкции и развития (ебрр)

проект

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Минтрансе Узбекистана обсудили проекты строительства автомобильных дорог Ташкент — Самарканд и Ташкент — Андижан на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), проделанную работу в рамках их реализации, а также разработку законопроекта о платных дорогах, сообщает Минтранс.

узбекистан

ташкент

самарканд

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узбекистан ташкент самарканд андижан строительство автодороги проект платная дорога заместитель министра транспорта илхомжон абдугафаров