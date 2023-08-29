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Достаем зонты — погода в Узбекистане на 30 августа

Достаем зонты — погода в Узбекистане на 30 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.

2023-08-29T12:58+0500

2023-08-29T12:58+0500

2023-08-29T13:13+0500

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В среду по всей территории Узбекистана будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют местами его усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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