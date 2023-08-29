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Достаем зонты — погода в Узбекистане на 30 августа
Достаем зонты — погода в Узбекистане на 30 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
2023-08-29T12:58+0500
2023-08-29T12:58+0500
2023-08-29T13:13+0500
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В среду по всей территории Узбекистана будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют местами его усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану общество узгидромет
Достаем зонты — погода в Узбекистане на 30 августа
12:58 29.08.2023 (обновлено: 13:13 29.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в среду.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
В среду по всей территории Узбекистана будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют местами его усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — 23-28 градусов тепла;
Бухарская и Навоийская области — 28-33 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 27-32 градуса тепла;
предгорные и горные районы — 17-22 градуса тепла.