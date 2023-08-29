Ребенок погиб в результате обстрела поселка Брянской области

"ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение", - написал губернатор в своем Telegram-канале.