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https://uz.sputniknews.ru/20230829/rebenok-pogib-bryanskaya-oblast-obstrel-vsu-38366057.html
Ребенок погиб в результате обстрела поселка Брянской области
Ребенок погиб в результате обстрела поселка Брянской области
В поселке Климово пострадали пять мирных жителей, повреждены здания школы, административные и жилые здания.
2023-08-29T19:17+0500
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россия
всу
обстрел
ребенок
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ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В результате обстрела ВСУ поселка Климово в Брянской области погибли мирные жители, среди которых один ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул губернатор.
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россия всу обстрел рсзо поселок климово брянская область губернатор александр богомаз погиб ребенок мирные жители школа жилые дома
россия всу обстрел рсзо поселок климово брянская область губернатор александр богомаз погиб ребенок мирные жители школа жилые дома

Ребенок погиб в результате обстрела поселка Брянской области

19:17 29.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО на Херсонском направлении.
Работа расчета РСЗО на Херсонском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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В поселке Климово пострадали пять мирных жителей, повреждены здания школы, административные и жилые здания.
ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В результате обстрела ВСУ поселка Климово в Брянской области погибли мирные жители, среди которых один ребенок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ обстреляли поселок Климово из РСЗО. По предварительной информации, к сожалению, есть погибшие, среди которых один ребенок. В результате обстрела пострадали пятеро мирных жителей, в том числе дети. Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные и экстренные службы, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул губернатор.
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