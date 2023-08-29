https://uz.sputniknews.ru/20230829/rossiyskiy-superdjet-pervyy-polet-38373837.html
Что значит первый полет новейшего российского "Суперджета"
Что значит первый полет новейшего российского "Суперджета"
Взлет импортозамещенного самолета SJ-100 29 августа демонстрирует возрождение авиапрома, располагающего базовыми условиями для роста производства для мирового лидерства РФ в области гражданского самолетостроения.
2023-08-29T21:06+0500
2023-08-29T21:06+0500
2023-08-29T21:06+0500
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гражданская авиация
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"Ростех" 29 августа сообщил о первом 53-минутном полете импортозамещенного "Суперджета" в Комсомольске-на-Амуре. Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром "Яковлев", продемонстрировал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе на высотах до 3000 метров, подтвердил стабильную работу всех систем, сорок из которых были замещены отечественными за минувшие три года. Доля импортных комплектующих в "Суперджете" и прежде достигала 70%, однако новый российский SSJ-100 конструктивно – совершенно иная машина.Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Отдельного внимания заслуживают двигатели ПД-8, летные испытания которых начались в декабре 2022 года. Для ускорения программы испытаний нового "Суперджета" на опытном образце используются "старые" франко-российские двигатели SaM146. Российские двигатели SJ-100 получит буквально через неделю.Российский цифровой "Суперджет" нового поколения – технологический прорыв в будущее. Двигатель – важнейший и сложнейший компонент самолета. Классический двухконтурный турбореактивный ПД-8 с тягой на форсаже до 8000 кг создан с учетом опыта работы над двигателем ПД-14 (для МС-21), с привлечением специалистов и космических технологий НПО "Энергомаш". ПД-8 успешно прошел стендовые испытания в мае 2022 года, и завершает летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76.Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что проект ПД-8 обеспечит технологическую независимость России на десятилетия вперед. Турбореактивные двигатели ПД-8, предназначенные для новых самолетов SSJ-100, Бе-200, Ил-112В и тяжелого вертолета Ми-26 планируется сертифицировать и запустить в серийное производство до конца 2023 года.Санкциям вопрекиБлижнемагистральный реактивный самолет нового поколения SJ-100 гармонично сочетает дальность полета – до 4320 км, вместимость – до 103 пассажиров (максимальная коммерческая нагрузка – 10860 кг) и комфорт. Преимущества "Суперджета" – отличная аэродинамика, крейсерская скорость 930 км/час, электродистанционная система управления полетом, возможность эксплуатации на ВПП до 2000 метров, в разных климатических зонах и температурах от минус 54°С до +45 °С.В России построено около двухсот SJ-100, эту машину эксплуатируют девять авиакомпаний. И только "Аэрофлот" заказал 89 самолетов модификации SSJ-NEW. Растет зарубежный спрос: мексиканский авиаперевозчик Interjet заказал 30 "Суперджетов", ирландская авиакомпания CityJet – 15 самолетов, индонезийская компания Sky Aviation – 12, таиландская Kom Airlines – шесть, швейцарская Comlux – два SJ-100. Иранские авиакомпании Iran Aseman Airlines и Iran Air Tours подписали соглашение о поставке 40 самолетов SSJ-100 новой версии, то есть с комплектующими российского производства. И это лишь начало списка зарубежных заказчиков.Летчик-испытатель первого класса Леонид Чикунов летает на SJ-100 с 2008 года, и очень высоко оценивает машину – отмечает легкость управления, надежность и безопасность. Даже при гипотетическом отказе двух двигателей "Суперджет" способен планировать до 150 километров с высоты 10 тысяч метров, что позволяет подобрать ближайший аэродром для посадки.Изначально SJ-100 создавали для замены на ближне- и среднемагистральных маршрутах самолетов Як-42, Ту-134, Ту-154, серийное производство которых прекращено. Российская компания "Сухой" разрабатывала "Суперджет" в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica и в кооперации с французской компанией Snecma, американской корпорацией Boeing.Однако в условиях западных санкций международная кооперация показала полную несостоятельность. Ограничения, введенные весной 2022 года против российской гражданской авиации, существенно изменили планы по отдельным проектам и стратегию авиапрома в целом. Прекращение поставок зарубежных комплектующих (для сборки в Рыбинске двигателей Sam146) исключили возможность выпуска Superjet 100 в сертифицированном облике. Пришлось форсировать импортозамещение (ПД-8 начали разрабатывать в 2019 году) и сертификацию нового, исконно российского SSJ-New. Не было бы счастья, да несчастье помогло.На февральском совещании в Рыбинске секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что долю самолетов российского производства в парке российских авиакомпаний планируется в ближайшие годы довести с 35 до 81 процента. Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года предусматривает поставку более тысячи воздушных судов, в том числе – 270 единиц МС-21, 142 "Суперджета", 70 магистральных Ту-214, а также 100 полностью обновленных региональных самолетов Ил-114-300, соответствующих сложным климатическим зонам. Для серийного производства российских самолетов и вертолетов предусмотрен выпуск почти пяти тысяч двигателей.Научно-производственный потенциал авиапрома позволяет России выйти в мировые лидеры не только военного, но и гражданского самолетостроения. Авиастроение становится одним из драйверов развития новых технологий. И если двигатель ПД-14 стал основой для конкуренции с самыми популярными в мире среднемагистральными самолетами Boeing-737 (и европейскими аналогами), то новейший ПД-8 усилит позиции России в секторе производства чрезвычайно востребованных региональных самолетов.Сегодня никто из конкурентов Boeing и Airbus не в состоянии производить свои двигатели, что создает зависимость от американских и европейских поставок. С началом серийного производства ПД-8 Россия на собственной технологической базе даст миру альтернативу независимости от Запада. И это еще один убедительный шаг к многополярному миру равной и неделимой безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko
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россия авиация авиационная промышленность импортозамещение ssj суперджет superjet
россия авиация авиационная промышленность импортозамещение ssj суперджет superjet
Что значит первый полет новейшего российского "Суперджета"
Взлет импортозамещенного самолета SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре 29 августа демонстрирует возрождение авиапрома, располагающего базовыми условиями для роста производства и в перспективе – для мирового лидерства РФ в области гражданского самолетостроения.
"Ростех" 29 августа сообщил
о первом 53-минутном полете импортозамещенного "Суперджета" в Комсомольске-на-Амуре. Опытный образец российского ближнемагистрального самолета SJ-100, изготовленный Производственным центром "Яковлев", продемонстрировал хорошую управляемость и устойчивость в воздухе на высотах до 3000 метров, подтвердил стабильную работу всех систем, сорок из которых были замещены отечественными за минувшие три года. Доля импортных комплектующих в "Суперджете" и прежде достигала 70%, однако новый российский SSJ-100 конструктивно – совершенно иная машина.
Российским разработчикам и производственникам удалось реализовать и поставить на самолет собственные конструкторские решения и технологии, включающие авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, комплексную систему управления, а также системы электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Отдельного внимания заслуживают двигатели ПД-8, летные испытания которых начались в декабре 2022 года. Для ускорения программы испытаний нового "Суперджета" на опытном образце используются "старые" франко-российские двигатели SaM146. Российские двигатели SJ-100 получит буквально через неделю.
Российский цифровой "Суперджет" нового поколения – технологический прорыв в будущее. Двигатель – важнейший и сложнейший компонент самолета. Классический двухконтурный турбореактивный ПД-8 с тягой на форсаже до 8000 кг создан с учетом опыта работы над двигателем ПД-14 (для МС-21), с привлечением специалистов и космических технологий НПО "Энергомаш". ПД-8 успешно прошел
стендовые испытания в мае 2022 года, и завершает летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил
, что проект ПД-8 обеспечит технологическую независимость России на десятилетия вперед. Турбореактивные двигатели ПД-8, предназначенные для новых самолетов SSJ-100, Бе-200, Ил-112В и тяжелого вертолета Ми-26 планируется сертифицировать и запустить в серийное производство до конца 2023 года.
Санкциям вопреки
Ближнемагистральный реактивный самолет нового поколения SJ-100 гармонично сочетает дальность полета – до 4320 км, вместимость – до 103 пассажиров (максимальная коммерческая нагрузка – 10860 кг) и комфорт. Преимущества "Суперджета" – отличная аэродинамика, крейсерская скорость 930 км/час, электродистанционная система управления полетом, возможность эксплуатации на ВПП до 2000 метров, в разных климатических зонах и температурах от минус 54°С до +45 °С.
В России построено около двухсот SJ-100, эту машину эксплуатируют девять авиакомпаний. И только "Аэрофлот" заказал 89 самолетов модификации SSJ-NEW. Растет зарубежный спрос: мексиканский авиаперевозчик Interjet заказал 30 "Суперджетов", ирландская авиакомпания CityJet – 15 самолетов, индонезийская компания Sky Aviation – 12, таиландская Kom Airlines – шесть, швейцарская Comlux – два SJ-100. Иранские авиакомпании Iran Aseman Airlines и Iran Air Tours подписали соглашение о поставке 40 самолетов SSJ-100 новой версии, то есть с комплектующими российского производства. И это лишь начало списка зарубежных заказчиков.
Летчик-испытатель первого класса Леонид Чикунов летает на SJ-100 с 2008 года, и очень высоко оценивает машину – отмечает легкость управления, надежность и безопасность. Даже при гипотетическом отказе двух двигателей "Суперджет" способен планировать до 150 километров с высоты 10 тысяч метров, что позволяет подобрать ближайший аэродром для посадки.
Изначально SJ-100 создавали для замены на ближне- и среднемагистральных маршрутах самолетов Як-42, Ту-134, Ту-154, серийное производство которых прекращено. Российская компания "Сухой" разрабатывала "Суперджет" в стратегическом партнерстве с итальянской компанией Alenia Aeronautica и в кооперации с французской компанией Snecma, американской корпорацией Boeing.
Однако в условиях западных санкций международная кооперация показала полную несостоятельность. Ограничения, введенные весной 2022 года против российской гражданской авиации, существенно изменили планы по отдельным проектам и стратегию авиапрома в целом. Прекращение поставок зарубежных комплектующих (для сборки в Рыбинске двигателей Sam146) исключили возможность выпуска Superjet 100 в сертифицированном облике. Пришлось форсировать импортозамещение (ПД-8 начали разрабатывать в 2019 году) и сертификацию нового, исконно российского SSJ-New. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
На февральском совещании в Рыбинске секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что долю самолетов российского производства в парке российских авиакомпаний планируется в ближайшие годы довести с 35 до 81 процента. Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли РФ до 2030 года предусматривает поставку более тысячи воздушных судов, в том числе – 270 единиц МС-21, 142 "Суперджета", 70 магистральных Ту-214, а также 100 полностью обновленных региональных самолетов Ил-114-300, соответствующих сложным климатическим зонам. Для серийного производства российских самолетов и вертолетов предусмотрен выпуск почти пяти тысяч двигателей.
Научно-производственный потенциал авиапрома позволяет России выйти в мировые лидеры не только военного, но и гражданского самолетостроения. Авиастроение становится одним из драйверов развития новых технологий. И если двигатель ПД-14 стал основой для конкуренции с самыми популярными в мире среднемагистральными самолетами Boeing-737 (и европейскими аналогами), то новейший ПД-8 усилит позиции России в секторе производства чрезвычайно востребованных региональных самолетов.
Сегодня никто из конкурентов Boeing и Airbus не в состоянии производить свои двигатели, что создает зависимость от американских и европейских поставок. С началом серийного производства ПД-8 Россия на собственной технологической базе даст миру альтернативу независимости от Запада. И это еще один убедительный шаг к многополярному миру равной и неделимой безопасности.
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