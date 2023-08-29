https://uz.sputniknews.ru/20230829/tashkentye-vremenno-zakroyut-malaya-koltsevaya-doroga-prichina-38334067.html

В Ташкенте временно закроют часть Малой кольцевой дороги — причина

В Ташкенте временно закроют часть Малой кольцевой дороги — причина

Временное закрытие части дороги связано с ремонтом коллекторных труб. 29.08.2023, Sputnik Узбекистан

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узбекистан

ташкент

дорога

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Ташкенте на 5 дней закроют часть (одна сторона дороги) Малой кольцевой автодороги, сообщает городская администрация.В рамках этих работ с 30 августа по 4 сентября проведут ремонт коллекторных труб, расположенных от нижней стороны пересечения Малой кольцевой автодороги с улицей Бешкайрагач до пересечения с улицей Истирохат.

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