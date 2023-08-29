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https://uz.sputniknews.ru/20230829/tashkentye-vremenno-zakroyut-malaya-koltsevaya-doroga-prichina-38334067.html
В Ташкенте временно закроют часть Малой кольцевой дороги — причина
В Ташкенте временно закроют часть Малой кольцевой дороги — причина
Временное закрытие части дороги связано с ремонтом коллекторных труб. 29.08.2023, Sputnik Узбекистан
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узбекистан
ташкент
дорога
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Ташкенте на 5 дней закроют часть (одна сторона дороги) Малой кольцевой автодороги, сообщает городская администрация.В рамках этих работ с 30 августа по 4 сентября проведут ремонт коллекторных труб, расположенных от нижней стороны пересечения Малой кольцевой автодороги с улицей Бешкайрагач до пересечения с улицей Истирохат.
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узбекистан, ташкент, дорога
узбекистан, ташкент, дорога

В Ташкенте временно закроют часть Малой кольцевой дороги — причина

16:52 29.08.2023 (обновлено: 16:57 29.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovПерекрытие движение автомобильной дороги в Ташкенте. Архивное фото
Перекрытие движение автомобильной дороги в Ташкенте. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Временное закрытие части дороги связано с ремонтом коллекторных труб.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В Ташкенте на 5 дней закроют часть (одна сторона дороги) Малой кольцевой автодороги, сообщает городская администрация.
"В целях предотвращения скопления воды во время дождей в городе Ташкенте, в настоящее время проводятся работы по обновлению труб коллекторно-дренажной системы", — говорится в сообщении.
В рамках этих работ с 30 августа по 4 сентября проведут ремонт коллекторных труб, расположенных от нижней стороны пересечения Малой кольцевой автодороги с улицей Бешкайрагач до пересечения с улицей Истирохат.
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