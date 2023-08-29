https://uz.sputniknews.ru/20230829/uzbekistan-monety-djaloliddin-manguberdy-38338729.html

В Узбекистане начали продажу монет ко дню рождения Джалолиддина Мангуберды — стоимость

В Узбекистане начали продажу монет ко дню рождения Джалолиддина Мангуберды — стоимость

Золотые и серебряные памятные монеты в трех номиналах можно приобрести в филиалах коммерческих банков за наличный и безналичный расчет.

2023-08-29T14:02+0500

2023-08-29T14:02+0500

2023-08-29T14:30+0500

экономика

узбекистан

центральный банк республики узбекистан

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джалолиддин мангуберды

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. С сегодняшнего дня в продажу поступили золотые и серебряные памятные монеты, посвященные 825-летию со дня рождения Джалолиддина Мангуберды, сообщает Центробанк.Памятные монеты будут продавать с сертификатами подлинности, подтверждающими их технические характеристики.Золотые и серебряные памятные монеты можно приобрести в филиалах коммерческих банков за наличный и безналичный расчет.Стоимость памятных монет 15 г (золото) в номинале 100 000 сумов составляет 11 722 000 сумов, 20 г (золото) в номинале 200 000 сумов – 15 629 000 сумов, 31,1 грамм (серебро) в номинале 50 000 сумов — 584 000 сумов.ЦБ ежедневно устанавливает и публикует цены на монеты, исходя из конъюнктуры международного рынка драгоценных металлов.На сегодняшний день Центробанк выставил на продажу более 30 памятных монет.Напомним, что 20 октября 1999 года в Узбекистане была введена в обращение монета номиналом 25 сумов, посвященная 800-летию Джалолиддина Мангуберды.Джалолиддин Мангуберды был последним правителем государства Хорезмшахов (1220-1231) и знаменитым полководцем. В мировой истории оставил след как человек, возглавивший борьбу Хорезма против монгольского вторжения. Отряд Мангуберды, состоявший из 300 воинов, атаковал монгольское войско численностью в 700 человек и разбил его.При этом самой известной битвой Мангуберды является последовавшее позднее Параванское сражение, в результате которого монголам пришлось обратиться в бегство. Как отмечают историки, это поражение стало единственной крупной неудачей монголов за все время их боевых действий на территории Центральной Азии, Ирана и Афганистана в период похода Чингисхана на Запад. В Узбекистане Джалолиддин Мангуберды входит в число национальных героев. В 1999 году в республике широко отмечали его 800-летие. В Узбекистане ему установлены несколько памятников, в частности, в Хорезмской области находится мемориальный комплекс его имени. В 2000-м власти учредили орден Джалолиддина Мангуберды, которым награждают военнослужащих командного состава, проявивших мужество и героизм при защите неприкосновенности границ республики, а также внесших вклад в укрепление обороноспособности страны.

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