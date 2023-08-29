Узгидромет предупредил о селеопасности в 9 регионах Узбекистана
11:12 29.08.2023 (обновлено: 11:37 29.08.2023)
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Селе-паводковые явления возможны в последние два дня лета, в том числе в Ташкентской области.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В связи с ожидаемыми сильными дождями в среду и четверг, 30 и 31 августа, по предгорным и горным районам Узбекистана будет селеопасно, сообщает Узгидромет.
Селе-паводковые явления прогнозируют:
Кашкадарьинская область: в Яккабагском, Дехканабадском, Чиракчинском, Китабском, Шахрисабзском, Камашинском, Гузарском районах;
Сурхандарьинская область: в Сарыасийском, Узунском, Алтынсайском, Денауском, Байсунском, Шерабадском, Шурчинском, Кумкурганском, Музрабатском районах;
Самаркандская область: в Ургутском, Самаркандском, Булунгурском, Нурабадском, Кошрабадском, Каттакурганском, Пайарыкском, Джамбайском, Иштыханском районах;
Навоийская область: в Хатырчинском, Навбахорском, Нуратинском, Канимехском, Карманинском районах;
Джизакская область: в Зааминском, Бахмальском, Галляаральском, Шараф-Рашидовском, Фаришском, Янгиабадском районах;
Наманганская область: в Папском, Касансайском, Чартакском, Чустском, Наманганском, Янгикурганском районах;
Ферганская область: в Сохском, Шахимарданском, Ферганском, Бешарыкском районах;
Андижанская область: в Андижанском, Асакинском, Джалакудукском, Кургантепинском, Пахтаабадском, Избасканском, Ходжаабадском, Мархаматском районах и городе Ханабаде;
Ташкентская область: в Ахангаранском, Бостанлыкском, Паркентском, Пскентском, Уртачирчикском, Юкоричирчикском районах, а также в городах Ангрен и Алмалык.