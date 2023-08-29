https://uz.sputniknews.ru/20230829/uzbekistan-sel-opasnost-30-31-avgust-2023-38328964.html

Узгидромет предупредил о селеопасности в 9 регионах Узбекистана

Узгидромет предупредил о селеопасности в 9 регионах Узбекистана

Селе-паводковые явления возможны в последние два дня лета в том числе в Ташкентской области.

2023-08-29T11:12+0500

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. В связи с ожидаемыми сильными дождями в среду и четверг, 30 и 31 августа, по предгорным и горным районам Узбекистана будет селеопасно, сообщает Узгидромет.Селе-паводковые явления прогнозируют:

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