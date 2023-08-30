https://uz.sputniknews.ru/20230830/mirziyoev-gosudarstvennye-nagrady-38417870.html
"Весь народ смотрит на вас с восхищением": Мирзиёев вручил госнаграды
"Весь народ смотрит на вас с восхищением": Мирзиёев вручил госнаграды
Президент вручил государственные награды по случаю 32-й годовщины Независимости Узбекистана.
2023-08-30T20:11+0500
2023-08-30T20:11+0500
2023-08-30T20:32+0500
узбекистан
общество
президент
шавкат мирзиёев
государственная награда
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды по случаю 32-й годовщины Независимости Узбекистана. Церемония награждения прошла в резиденции "Куксарой", сообщает пресс-служба главы государства.Президент вручил ряду граждан республики почетные звания, ордена и медали, а иностранным инвесторам – орден "Дустлик" ("Дружбы).Глава государства поздравил участников церемонии с Днем Независимости, подчеркнув, что за 32 года республика добилась большого прогресса, и изменения происходят во всех сферах.Глава государства отметил также изменения в системе махалли, активность людей.Президент вручил выдающимся гражданам республики государственные награды и звания. Высоко оценив их вклад в строительство Нового Узбекистана, президент поблагодарил их за самоотверженный труд и пример для подрастающего поколения.Покойные муфтии Зиёвуддинхон ибн Эшон Бобохон и Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф были награждены орденом "Имом Бухорий” высшей степени. На мероприятии эти награды получили их дети.Награды получили также отличившиеся представители старшего поколения, государственные служащие, ученые и педагоги, предприниматели, промышленники, деятели искусств, военные, спортсмены и тренеры.
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узбекистан президент шавкат мирзиёев государственные награды церемония вручения резиденция куксарой орден имам бухари дустлик
узбекистан президент шавкат мирзиёев государственные награды церемония вручения резиденция куксарой орден имам бухари дустлик
"Весь народ смотрит на вас с восхищением": Мирзиёев вручил госнаграды
20:11 30.08.2023 (обновлено: 20:32 30.08.2023)
Президент вручил государственные награды по случаю 32-й годовщины Независимости Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды по случаю 32-й годовщины Независимости Узбекистана. Церемония награждения прошла в резиденции "Куксарой", сообщает пресс-служба главы государства.
Президент вручил ряду граждан республики почетные звания, ордена и медали, а иностранным инвесторам – орден "Дустлик" ("Дружбы).
Глава государства поздравил участников церемонии с Днем Независимости, подчеркнув, что за 32 года республика добилась большого прогресса, и изменения происходят во всех сферах.
"Мы разработали стратегию "Узбекистан – 2030". По его проекту, выставленному на обсуждение, поступило более 1 миллиона предложений. О чем это свидетельствует? О том, что наш народ не равнодушен к своему будущему. О том, в каком направлении нам следует работать и какие есть недостатки. Для нас это "дорожная карта". Народ – главный арбитр государству ", - сказал президент.
Глава государства отметил также изменения в системе махалли, активность людей.
"Мы с самого первого дня налаживаем прямой диалог с народом. Организуем работу по многим направлениям непосредственно в махалле. Почему? Махалля - фундамент нашей государственности. Мир и спокойствие в 9 тысячах 400 махаллях означает мир и спокойствие во всей стране. Представьте, какие изменения произойдут, если и инвестиции, и образование с воспитанием, и строительство, и благоустройство будут начинаться с махалли!, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент вручил выдающимся гражданам республики государственные награды и звания. Высоко оценив их вклад в строительство Нового Узбекистана, президент поблагодарил их за самоотверженный труд и пример для подрастающего поколения.
Покойные муфтии Зиёвуддинхон ибн Эшон Бобохон и Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф были награждены орденом "Имом Бухорий” высшей степени. На мероприятии эти награды получили их дети.
Награды получили также отличившиеся представители старшего поколения, государственные служащие, ученые и педагоги, предприниматели, промышленники, деятели искусств, военные, спортсмены и тренеры.