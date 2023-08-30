https://uz.sputniknews.ru/20230830/mirziyoev-gosudarstvennye-nagrady-38417870.html

"Весь народ смотрит на вас с восхищением": Мирзиёев вручил госнаграды

"Весь народ смотрит на вас с восхищением": Мирзиёев вручил госнаграды

Президент вручил государственные награды по случаю 32-й годовщины Независимости Узбекистана.

2023-08-30T20:11+0500

2023-08-30T20:11+0500

2023-08-30T20:32+0500

узбекистан

общество

президент

шавкат мирзиёев

государственная награда

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев вручил государственные награды по случаю 32-й годовщины Независимости Узбекистана. Церемония награждения прошла в резиденции "Куксарой", сообщает пресс-служба главы государства.Президент вручил ряду граждан республики почетные звания, ордена и медали, а иностранным инвесторам – орден "Дустлик" ("Дружбы).Глава государства поздравил участников церемонии с Днем Независимости, подчеркнув, что за 32 года республика добилась большого прогресса, и изменения происходят во всех сферах.Глава государства отметил также изменения в системе махалли, активность людей.Президент вручил выдающимся гражданам республики государственные награды и звания. Высоко оценив их вклад в строительство Нового Узбекистана, президент поблагодарил их за самоотверженный труд и пример для подрастающего поколения.Покойные муфтии Зиёвуддинхон ибн Эшон Бобохон и Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф были награждены орденом "Имом Бухорий” высшей степени. На мероприятии эти награды получили их дети.Награды получили также отличившиеся представители старшего поколения, государственные служащие, ученые и педагоги, предприниматели, промышленники, деятели искусств, военные, спортсмены и тренеры.

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