https://uz.sputniknews.ru/20230830/nato-gruziya-manevry-agile-spirit-2023-38418862.html

Зачем НАТО проводит в Грузии маневры Agile Spirit 2023

Зачем НАТО проводит в Грузии маневры Agile Spirit 2023

США и НАТО не смирились с утратой удобных антироссийских плацдармов на Южном Кавказе, с независимостью республик Абхазия и Южная Осетия. Альянс регулярно "бузит" на территории Грузии в формате международных военных маневров.

2023-08-30T21:06+0500

2023-08-30T21:06+0500

2023-08-31T17:37+0500

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В Грузии 22 августа — 1 сентября в одиннадцатый раз проходят учения НАТО Agile Spirit 2023 с участием около 3600 "штыков" из 22 стран — Турции, Великобритании, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Иордании, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Испании, Японии, США и собственно Грузии.Армию США представляют 1200 военнослужащих из 173-й воздушно-десантной бригады, 12-й авиационной бригады, 48-й пехотной бригады, 54-й бригады содействия силам безопасности, 122-го отряда тактической поддержки, командования спецназа США в Европе. Такой ударный состав указывает на серьезные намерения Пентагона разрушить региональную стабильность и безопасность. На прошлых маневрах "Проворный дух 2021" действовали 700 американских рейнджеров, и всего 2500 бойцов из 13 стран. Впрочем, количество участников не всегда переходит в качество боевой подготовки.По информации Минобороны Грузии, учения Agile Spirit 2023 направлены на повышение оперативной совместимости союзных формирований на тактическом уровне. Маневры начались с десантирования 173-й бригады США на военный аэродром Вазиани в пригороде Тбилиси. Там же, на территории учебного центра НАТО отработан командно-штабной компонент. Многонациональная войсковая группировка выполняет боевые упражнения и стрельбы в восточной и западной Грузии, отрабатывает защиту от вторжения неведомых агрессоров в акваторию порта Поти и на территорию Турции.Грань между маневрами и войной стирается. На фоне Agile Spirit 2023 активнее действуют разведывательные дроны США над Черным морем. Под шумок учений растет вероятность использования американских БПЛА для целеуказания и ретрансляции сигналов управления безэкипажными катерами-камикадзе ВСУ.Российский истребитель Су-30СМ 27 августа поднялся по тревоге на перехват беспилотника MQ-9A Reaper, который летел над морем в направлении госграницы РФ. Одновременно на украинском ТВД пытаются штурмовать позиции российских войск американские "добровольцы" и "грузинский легион"."Проворный дух" – мышиная возняОтношение Грузии к России и ее союзникам на Южном Кавказе можно назвать враждебно-взвешенным. Вопреки объективным предпосылкам, Тбилиси поддерживает надежды общества на "возвращение территорий". Но есть понимание, что две полнокровные военные базы РФ на территории союзных России Абхазии и Южной Осетии способны оперативно "принудить к миру" весь многонациональный контингент Agile Spirit 2023. Безопасность и обороноспособность двух независимых республик обеспечена десятками межгосударственных договоренностей и всей мощью Вооруженных сил РФ.С другой стороны, неоднозначная поддержка Грузии блоком НАТО остается иллюзорным, безуспешным проектом американской экспансии на Кавказе. Более 22 лет прошло после 13 сентября 2001 года, когда грузинский парламент единогласно решил начать процесс вступления Грузии в Североатлантический альянс. Бухарестский саммит НАТО в 2008 году обнадежил Тбилиси, и все же этому пути не видно конца.В операциях на Ближнем Востоке или в прокси-войнах с ядерными державами Соединенным Штатам необходимы не столько союзники, сколько марионетки — расходный материал. Август 2008 года убедил в этом значительную часть грузинского общества. Несмотря на тесные контакты с Западом, грузинское руководство стремится не допустить вооруженного конфликта с Россией — открытия на Кавказе "второго фронта СВО", к которому настойчиво подталкивают Тбилиси американские "гегемоны" и европейские кураторы.Грузия еще направляет ресурсы на Agile Spirit и совместные с США учения Noble Partner, но в мае отказалась от участия в маневрах Армии США Defender 23, которые отшумели в 10 европейских странах. На Западе утверждают, что правящая партия "Грузинская мечта" намеренно подрывает отношения Грузии с НАТО и ЕС, однако процесс охлаждения — двусторонний.Сама по себе Грузия в начале 1990-х или позднее вряд ли напала бы на Абхазию и Южную Осетию. Ее вооружили и снабдили США и НАТО, а потом спланировали операцию "Чистое поле". Подключение Грузии к западному радикальному проекту "разделки и переработки" СССР — огромная историческая ошибка. У грузинского народа нет будущего без крупных экономических проектов (газопроводов, меридиональных железных дорог, торговых портов, Великого Шелкового пути), которые могут гарантировать только дружественные связи с Россией, Абхазией и Южной Осетией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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