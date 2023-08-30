https://uz.sputniknews.ru/20230830/pogoda-uzbekistan-31-avgust-2023-38393248.html

Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 31 августа

Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 31 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний летний день.

2023-08-30T14:02+0500

2023-08-30T14:02+0500

2023-08-30T14:30+0500

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Ночью и утром в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях пройдут кратковременные дожди и местами — грозы.Сильные дожди синоптики прогнозируют местами в горных и предгорных районах. Там же могут разразиться грозы.Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Наименее ветрено в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В остальных регионах ветер может усилиться до 13-18 м/с, а в горах и предгорьях — до 15-20 м/с.Температура воздуха днем:

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