https://uz.sputniknews.ru/20230830/pogoda-uzbekistan-31-avgust-2023-38393248.html
Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 31 августа
Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 31 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний летний день.
2023-08-30T14:02+0500
2023-08-30T14:02+0500
2023-08-30T14:30+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
общество
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/34009523_0:368:2730:1904_1920x0_80_0_0_630d886d5495128e49a1283a1bfad3c6.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Завтра по всей территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.Ночью и утром в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях пройдут кратковременные дожди и местами — грозы.Сильные дожди синоптики прогнозируют местами в горных и предгорных районах. Там же могут разразиться грозы.Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Наименее ветрено в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В остальных регионах ветер может усилиться до 13-18 м/с, а в горах и предгорьях — до 15-20 м/с.Температура воздуха днем:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/34009523_564:708:2206:1939_1920x0_80_0_0_39fc864c4ea9936ad8a901f6c7b84dfd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану общество узгидромет
узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану общество узгидромет
Где пройдет дождь — погода в Узбекистане на 31 августа
14:02 30.08.2023 (обновлено: 14:30 30.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в последний летний день.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Завтра по всей территории Узбекистана будет переменная облачность, сообщает Узгидромет.
Ночью и утром в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях пройдут кратковременные дожди и местами — грозы.
Сильные дожди синоптики прогнозируют местами в горных и предгорных районах. Там же могут разразиться грозы.
Ветер восточный, с переходом в западный, 7-12 м/с. Наименее ветрено в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях. В остальных регионах ветер может усилиться до 13-18 м/с, а в горах и предгорьях — до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан и Хорезмская область — 23-28 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — 28-33 градуса тепла;
предгорные и горные районы — 15-20 градусов тепла.