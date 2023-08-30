https://uz.sputniknews.ru/20230830/rasshireniye-yeaes-vstupleniye-uzbekistan-ekspert-38345581.html
Как будет расширяться ЕАЭС и когда в него вступит Узбекистан — рассказал эксперт
Как будет расширяться ЕАЭС и когда в него вступит Узбекистан — рассказал эксперт
В настоящее время целый ряд стран хотят заключить со странами ЕАЭС договоры по созданию зоны свободной торговли
2023-08-30T09:21+0500
2023-08-30T09:21+0500
2023-08-30T12:25+0500
еаэс
узбекистан
россия
михаил мишустин
бахтиёр эргашев
премьер-министр
эксперт
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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ЕАЭС стремится выйти за рамки постсоветского пространства и ряд зарубежных стран заинтересованы в сотрудничестве с организацией. Среди них — Вьетнам и Иран. Такое мнение озвучил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев. По словам эксперта, у ЕАЭС серьезный потенциал, как с точки зрения ресурсов, так и прорывными технологиями в разных отраслях. Эргашев подчеркнул, что атомная отрасль, авиастроение, военно-промышленный комплекс России также вызывают большой интересен для многих стран, которые планируют присоединиться к ЕАЭС. Эргашев также отметил, что Узбекистан, который в настоящее время является страной-наблюдателем в ЕАЭС, продолжает постепенно интегрироваться в организацию. По его словам, сейчас реализуется целый ряд проектов, которые направлены на синхронизацию законодательно-нормативной базы, регулирующей таможенные, тарифные и другие вопросы. По оценкам эксперта, все необходимые процедуры для полноправного членства Узбекистана в ЕАЭС займут 2-3 года. Эргашев добавил, что полноправное членство Узбекистана в организации принесет серьезные плюсы и экономике ЕАЭС, и Узбекистану в частности, так как рынки стран Союза являются ключевыми и основными для республики. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ЕАЭС открыт для новых партнеров.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан еаэс расширение вступление экономика договор создание зоны свободная торговля зарубежные страны вьетнам иран директор центр исследовательских инициатив man’o бахтиёр эргашев атомная отрасль авиастроение военно-промышленный комплекс россии
узбекистан еаэс расширение вступление экономика договор создание зоны свободная торговля зарубежные страны вьетнам иран директор центр исследовательских инициатив man’o бахтиёр эргашев атомная отрасль авиастроение военно-промышленный комплекс россии
Как будет расширяться ЕАЭС и когда в него вступит Узбекистан — рассказал эксперт
09:21 30.08.2023 (обновлено: 12:25 30.08.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В настоящее время целый ряд стран хотят заключить со странами ЕАЭС договоры по созданию зоны свободной торговли.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ЕАЭС стремится выйти за рамки постсоветского пространства и ряд зарубежных стран заинтересованы в сотрудничестве с организацией. Среди них — Вьетнам и Иран.
Такое мнение озвучил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев. По словам эксперта, у ЕАЭС серьезный потенциал, как с точки зрения ресурсов, так и прорывными технологиями в разных отраслях.
"Мы знаем, что целый ряд стран хотят заключить со странами ЕАЭС договоры по созданию зоны свободной торговли. Например, это Вьетнам и Иран. Союз представляет для них большой интерес, потому что у организации есть довольно серьезный потенциал, как с точки зрения обеспеченности ресурсов, начиная от нефти, газа, зерна, и заканчивая прорывными технологиями в самых современных отраслях", — сказал эксперт.
Эргашев подчеркнул, что атомная отрасль, авиастроение, военно-промышленный комплекс России также вызывают большой интересен для многих стран, которые планируют присоединиться к ЕАЭС.
"ЕАЭС, как экономический партнер, как объединение, которое включает в себя более 200 миллионное население, имеет очень серьезный потенциал для дальнейшего роста. Он будет развиваться в самых различных форматах и будет расширяться", — уверен эксперт.
Эргашев также отметил, что Узбекистан, который в настоящее время является страной-наблюдателем в ЕАЭС, продолжает постепенно интегрироваться в организацию. По его словам, сейчас реализуется целый ряд проектов, которые направлены на синхронизацию законодательно-нормативной базы, регулирующей таможенные, тарифные и другие вопросы.
По оценкам эксперта, все необходимые процедуры для полноправного членства Узбекистана в ЕАЭС займут 2-3 года.
"Я думаю, что этот процесс постепенного и плавного вхождения Узбекистана в ЕАЭС, через синхронизацию законодательно-нормативной базы по всем сферам, будет финализирован в ближайшие 2-3 года", — сказал эксперт.
Эргашев добавил, что полноправное членство Узбекистана в организации принесет серьезные плюсы и экономике ЕАЭС, и Узбекистану в частности, так как рынки стран Союза являются ключевыми и основными для республики.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил
, что ЕАЭС открыт для новых партнеров.
"Евразийский экономический союз сейчас играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира. И остается открытым для новых партнеров. Мы хорошо осознаем, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями", — сказал он.