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Как будет расширяться ЕАЭС и когда в него вступит Узбекистан — рассказал эксперт

Как будет расширяться ЕАЭС и когда в него вступит Узбекистан — рассказал эксперт

В настоящее время целый ряд стран хотят заключить со странами ЕАЭС договоры по созданию зоны свободной торговли

2023-08-30T09:21+0500

2023-08-30T09:21+0500

2023-08-30T12:25+0500

еаэс

узбекистан

россия

михаил мишустин

бахтиёр эргашев

премьер-министр

эксперт

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. ЕАЭС стремится выйти за рамки постсоветского пространства и ряд зарубежных стран заинтересованы в сотрудничестве с организацией. Среди них — Вьетнам и Иран. Такое мнение озвучил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев. По словам эксперта, у ЕАЭС серьезный потенциал, как с точки зрения ресурсов, так и прорывными технологиями в разных отраслях. Эргашев подчеркнул, что атомная отрасль, авиастроение, военно-промышленный комплекс России также вызывают большой интересен для многих стран, которые планируют присоединиться к ЕАЭС. Эргашев также отметил, что Узбекистан, который в настоящее время является страной-наблюдателем в ЕАЭС, продолжает постепенно интегрироваться в организацию. По его словам, сейчас реализуется целый ряд проектов, которые направлены на синхронизацию законодательно-нормативной базы, регулирующей таможенные, тарифные и другие вопросы. По оценкам эксперта, все необходимые процедуры для полноправного членства Узбекистана в ЕАЭС займут 2-3 года. Эргашев добавил, что полноправное членство Узбекистана в организации принесет серьезные плюсы и экономике ЕАЭС, и Узбекистану в частности, так как рынки стран Союза являются ключевыми и основными для республики. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ЕАЭС открыт для новых партнеров.

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2023

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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