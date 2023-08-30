https://uz.sputniknews.ru/20230830/selo-epoxi-timuridov-kashkadarya-video-38375021.html
Что нашли археологи в обнаруженном на днях селе эпохи тимуридов — видео
Что нашли археологи в обнаруженном на днях селе эпохи тимуридов — видео
Сотрудники Самаркандского археологического института рассказали об экспонатах, найденных на месте раскопок древнего поселения в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.
2023-08-30T07:25+0500
2023-08-30T07:25+0500
2023-08-30T12:45+0500
видео
узбекистан
кашкадарьинская область
археологические раскопки
история
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Древнее поселение в районе памятника Ходжа Равшану в Мубарекском районе Кашкадарьинской области относится к XIII-XIV векам. Располагалось оно на караванном пути из Карши в Бухару. Исследователи вскрыли здесь четыре помещения и обнаружили целый ряд артефактов времен Амира Темура и конца чагатайского периода.Об интересных находках древнего поселения корреспонденту Sputnik рассказал руководитель экспедиции.
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узбекистан видео общество культура археологические раскопки сотрудники самаркандского археологического института артефакты монеты сельскохозяйственный инвентарь караванный путь чагатайский период амир темур тимуриды
узбекистан видео общество культура археологические раскопки сотрудники самаркандского археологического института артефакты монеты сельскохозяйственный инвентарь караванный путь чагатайский период амир темур тимуриды
Что нашли археологи в обнаруженном на днях селе эпохи тимуридов — видео
07:25 30.08.2023 (обновлено: 12:45 30.08.2023)
Эксклюзив
Сотрудники Самаркандского археологического института рассказали об экспонатах, найденных на месте раскопок древнего поселения в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.
Древнее поселение в районе памятника Ходжа Равшану в Мубарекском районе Кашкадарьинской области относится к XIII-XIV векам. Располагалось оно на караванном пути из Карши в Бухару.
Исследователи вскрыли здесь четыре помещения и обнаружили целый ряд артефактов времен Амира Темура и конца чагатайского периода.
Об интересных находках древнего поселения корреспонденту Sputnik рассказал руководитель экспедиции.