https://uz.sputniknews.ru/20230830/selo-epoxi-timuridov-kashkadarya-video-38375021.html

Что нашли археологи в обнаруженном на днях селе эпохи тимуридов — видео

Что нашли археологи в обнаруженном на днях селе эпохи тимуридов — видео

Сотрудники Самаркандского археологического института рассказали об экспонатах, найденных на месте раскопок древнего поселения в Мубарекском районе Кашкадарьинской области.

2023-08-30T07:25+0500

2023-08-30T07:25+0500

2023-08-30T12:45+0500

видео

узбекистан

кашкадарьинская область

археологические раскопки

история

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Древнее поселение в районе памятника Ходжа Равшану в Мубарекском районе Кашкадарьинской области относится к XIII-XIV векам. Располагалось оно на караванном пути из Карши в Бухару. Исследователи вскрыли здесь четыре помещения и обнаружили целый ряд артефактов времен Амира Темура и конца чагатайского периода.Об интересных находках древнего поселения корреспонденту Sputnik рассказал руководитель экспедиции.

узбекистан

кашкадарьинская область

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