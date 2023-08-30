https://uz.sputniknews.ru/20230830/tashkent-perekrytiye-ulits-38419057.html
На выезде из Ташкента перекроют ряд улиц
На выезде из Ташкента перекроют ряд улиц
Движение будет ограничено днем 31 августа и 1 сентября в связи с праздничными мероприятиями в честь 32 годовщины Независимости Узбекистана.
2023-08-30T21:35+0500
2023-08-30T21:35+0500
2023-08-31T17:20+0500
узбекистан
ташкент
общество
перекрытие движения
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В честь 32-й годовщины Независимости Узбекистана в парке "Янги Узбекистон" пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим на выезде из Ташкента 31 августа и 1 сентября перекроют ряд улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията. Движение автотранспорта будет временно ограниченно с 19.00 до 22.00 от проспекта Махтумкули — Ахангаран до пересечения улицы Янги Узбекистон с дорогой 4Р12.Передвигаться по улице Янги Узбекистон могут только посетители праздничных мероприятий.Тем же, кто хочет въехать в столицу из Юкоричирчикского, Куйичирчикского, Уртачирчикского и Паркентского районов Ташкентской области, хокимият рекомендовал объезжать закрытые участки по дороге 4Р12 через пост ДПС "Шарк". Автовладельцы, приезжающие в Ташкент из Газалкентского, Кибрайского и Бостанлыкского районов, смогут проехать через город Чирчик по улице Юзрабод через улицу Темура Малика.
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узбекистан ташкент день независимости янги узбекистон перекрытие улиц махтумкули ахангаран как объехать
узбекистан ташкент день независимости янги узбекистон перекрытие улиц махтумкули ахангаран как объехать
На выезде из Ташкента перекроют ряд улиц
21:35 30.08.2023 (обновлено: 17:20 31.08.2023)
Движение будет ограничено днем 31 августа и 1 сентября в связи с праздничными мероприятиями в честь 32 годовщины Независимости Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik.
В честь 32-й годовщины Независимости Узбекистана в парке "Янги Узбекистон" пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим на выезде из Ташкента 31 августа и 1 сентября перекроют ряд улиц, сообщает
пресс-служба столичного хокимията.
Движение автотранспорта будет временно ограниченно с 19.00 до 22.00 от проспекта Махтумкули — Ахангаран до пересечения улицы Янги Узбекистон с дорогой 4Р12.
Передвигаться по улице Янги Узбекистон могут только посетители праздничных мероприятий.
Тем же, кто хочет въехать в столицу из Юкоричирчикского, Куйичирчикского, Уртачирчикского и Паркентского районов Ташкентской области, хокимият рекомендовал объезжать закрытые участки по дороге 4Р12 через пост ДПС "Шарк". Автовладельцы, приезжающие в Ташкент из Газалкентского, Кибрайского и Бостанлыкского районов, смогут проехать через город Чирчик по улице Юзрабод через улицу Темура Малика.