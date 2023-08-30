https://uz.sputniknews.ru/20230830/tashkent-perekrytiye-ulits-38419057.html

На выезде из Ташкента перекроют ряд улиц

На выезде из Ташкента перекроют ряд улиц

Движение будет ограничено днем 31 августа и 1 сентября в связи с праздничными мероприятиями в честь 32 годовщины Независимости Узбекистана.

2023-08-30T21:35+0500

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узбекистан

ташкент

общество

перекрытие движения

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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В честь 32-й годовщины Независимости Узбекистана в парке "Янги Узбекистон" пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим на выезде из Ташкента 31 августа и 1 сентября перекроют ряд улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията. Движение автотранспорта будет временно ограниченно с 19.00 до 22.00 от проспекта Махтумкули — Ахангаран до пересечения улицы Янги Узбекистон с дорогой 4Р12.Передвигаться по улице Янги Узбекистон могут только посетители праздничных мероприятий.Тем же, кто хочет въехать в столицу из Юкоричирчикского, Куйичирчикского, Уртачирчикского и Паркентского районов Ташкентской области, хокимият рекомендовал объезжать закрытые участки по дороге 4Р12 через пост ДПС "Шарк". Автовладельцы, приезжающие в Ташкент из Газалкентского, Кибрайского и Бостанлыкского районов, смогут проехать через город Чирчик по улице Юзрабод через улицу Темура Малика.

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