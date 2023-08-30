Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230830/tashkent-perekrytiye-ulits-38419057.html
На выезде из Ташкента перекроют ряд улиц
На выезде из Ташкента перекроют ряд улиц
Движение будет ограничено днем 31 августа и 1 сентября в связи с праздничными мероприятиями в честь 32 годовщины Независимости Узбекистана.
2023-08-30T21:35+0500
2023-08-31T17:20+0500
узбекистан
ташкент
общество
перекрытие движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/10/18376184_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d14009516fb21f91c3774aa4e51eed7.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В честь 32-й годовщины Независимости Узбекистана в парке "Янги Узбекистон" пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим на выезде из Ташкента 31 августа и 1 сентября перекроют ряд улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията. Движение автотранспорта будет временно ограниченно с 19.00 до 22.00 от проспекта Махтумкули — Ахангаран до пересечения улицы Янги Узбекистон с дорогой 4Р12.Передвигаться по улице Янги Узбекистон могут только посетители праздничных мероприятий.Тем же, кто хочет въехать в столицу из Юкоричирчикского, Куйичирчикского, Уртачирчикского и Паркентского районов Ташкентской области, хокимият рекомендовал объезжать закрытые участки по дороге 4Р12 через пост ДПС "Шарк". Автовладельцы, приезжающие в Ташкент из Газалкентского, Кибрайского и Бостанлыкского районов, смогут проехать через город Чирчик по улице Юзрабод через улицу Темура Малика.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/10/18376184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_93307c5bcf350d5ca09128beb6f7be6a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент день независимости янги узбекистон перекрытие улиц махтумкули ахангаран как объехать
узбекистан ташкент день независимости янги узбекистон перекрытие улиц махтумкули ахангаран как объехать

На выезде из Ташкента перекроют ряд улиц

21:35 30.08.2023 (обновлено: 17:20 31.08.2023)
© Unsplash / Will PoradaЗнак стоп, иллюстративное фото
Знак стоп, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
© Unsplash / Will Porada
Подписаться на
НовостиTelegram
Движение будет ограничено днем 31 августа и 1 сентября в связи с праздничными мероприятиями в честь 32 годовщины Независимости Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В честь 32-й годовщины Независимости Узбекистана в парке "Янги Узбекистон" пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим на выезде из Ташкента 31 августа и 1 сентября перекроют ряд улиц, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Движение автотранспорта будет временно ограниченно с 19.00 до 22.00 от проспекта Махтумкули — Ахангаран до пересечения улицы Янги Узбекистон с дорогой 4Р12.
Передвигаться по улице Янги Узбекистон могут только посетители праздничных мероприятий.
Тем же, кто хочет въехать в столицу из Юкоричирчикского, Куйичирчикского, Уртачирчикского и Паркентского районов Ташкентской области, хокимият рекомендовал объезжать закрытые участки по дороге 4Р12 через пост ДПС "Шарк". Автовладельцы, приезжающие в Ташкент из Газалкентского, Кибрайского и Бостанлыкского районов, смогут проехать через город Чирчик по улице Юзрабод через улицу Темура Малика.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0