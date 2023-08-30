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https://uz.sputniknews.ru/20230830/tsaritsyno-vystavka-rishtanskoy-keramiki-38416980.html
В московской усадьбе Царицыно открылась выставка риштанской керамики
В московской усадьбе Царицыно открылась выставка риштанской керамики
Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане.
2023-08-30T19:20+0500
2023-08-30T19:20+0500
россия
москва
царицыно
выставка
керамика риштана
культура
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В московской усадьбе Царицыно впервые за 30 лет открылась выставка риштанской керамики.На экспозиции "Новая керамика древнего Риштана" москвичи смогут увидеть работы мастеров Международного центра керамики, сообщает пресс-служба музея.На выставке представлены более двухсот авторских произведений. Здесь москвичи также смогут познакомиться с "азбукой" риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана.Выставка "Новая керамика древнего Риштана" входит в цикл сателлитных проектов экспозиции "В поисках народного искусства и будет работать до 12 ноября, уточнили в пресс-службе.
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россия москва усадьба музей царицыно выставка риштанской керамики риштан ферганская область международный центр керамики
россия москва усадьба музей царицыно выставка риштанской керамики риштан ферганская область международный центр керамики

В московской усадьбе Царицыно открылась выставка риштанской керамики

19:20 30.08.2023
© Музей-заповедник "Царицыно"Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
Открылась выставка Новая керамика древнего Риштана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
© Музей-заповедник "Царицыно"
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Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В московской усадьбе Царицыно впервые за 30 лет открылась выставка риштанской керамики.
© Музей-заповедник "Царицыно"Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
Открылась выставка Новая керамика древнего Риштана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
© Музей-заповедник "Царицыно"
На экспозиции "Новая керамика древнего Риштана" москвичи смогут увидеть работы мастеров Международного центра керамики, сообщает пресс-служба музея.
"Впервые за 30 лет в Москве можно увидеть работы лучших мастеров из керамической столицы Узбекистана – города Риштана в Ферганской области. Именно там сегодня активно возрождается массовое производство керамической посуды и развивается семейное ремесло. В 2021 году в городе открылся Международный центр керамики, где под одной крышей живут и творят двадцать династий мастеров, хранящих традиции риштанского промысла. Их работы и увидят посетители выставки", - говорится в сообщении пресс-службы.
© Музей-заповедник "Царицыно"Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
Открылась выставка Новая керамика древнего Риштана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
© Музей-заповедник "Царицыно"
На выставке представлены более двухсот авторских произведений. Здесь москвичи также смогут познакомиться с "азбукой" риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана.
"Керамика Риштана – это красота, гармония и душевное тепло мастеров, – считает куратор выставки Юлия Иванова. – Подлинный "риштанский стиль" – это плавность линий свободной кистевой росписи с узнаваемыми сакральными мотивами, светоносность лазуревой ишкорной глазури и особое изящество пропорций гончарных форм. Чтобы оценить и полюбить это искусство, его надо узнать поближе. И мы надеемся, что в этом гостям музея поможет наша выставка".
© Музей-заповедник "Царицыно"Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
Открылась выставка Новая керамика древнего Риштана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
© Музей-заповедник "Царицыно"
Выставка "Новая керамика древнего Риштана" входит в цикл сателлитных проектов экспозиции "В поисках народного искусства и будет работать до 12 ноября, уточнили в пресс-службе.
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