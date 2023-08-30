https://uz.sputniknews.ru/20230830/tsaritsyno-vystavka-rishtanskoy-keramiki-38416980.html

В московской усадьбе Царицыно открылась выставка риштанской керамики

В московской усадьбе Царицыно открылась выставка риштанской керамики

Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане.

2023-08-30T19:20+0500

2023-08-30T19:20+0500

2023-08-30T19:20+0500

россия

москва

царицыно

выставка

керамика риштана

культура

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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В московской усадьбе Царицыно впервые за 30 лет открылась выставка риштанской керамики.На экспозиции "Новая керамика древнего Риштана" москвичи смогут увидеть работы мастеров Международного центра керамики, сообщает пресс-служба музея.На выставке представлены более двухсот авторских произведений. Здесь москвичи также смогут познакомиться с "азбукой" риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана.Выставка "Новая керамика древнего Риштана" входит в цикл сателлитных проектов экспозиции "В поисках народного искусства и будет работать до 12 ноября, уточнили в пресс-службе.

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