В московской усадьбе Царицыно открылась выставка риштанской керамики
Впервые за 30 лет москвичи могут полюбоваться керамической посудой, созданной мастерами Международного центра керамики в Риштане.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. В московской усадьбе Царицыно впервые за 30 лет открылась выставка риштанской керамики.
Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
На экспозиции "Новая керамика древнего Риштана" москвичи смогут увидеть работы мастеров Международного центра керамики, сообщает пресс-служба музея.
"Впервые за 30 лет в Москве можно увидеть работы лучших мастеров из керамической столицы Узбекистана – города Риштана в Ферганской области. Именно там сегодня активно возрождается массовое производство керамической посуды и развивается семейное ремесло. В 2021 году в городе открылся Международный центр керамики, где под одной крышей живут и творят двадцать династий мастеров, хранящих традиции риштанского промысла. Их работы и увидят посетители выставки", - говорится в сообщении пресс-службы.
Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
На выставке представлены более двухсот авторских произведений. Здесь москвичи также смогут познакомиться с "азбукой" риштанских узоров и форм, особенностями ишкорной глазури, а также с обычаями и традициями Узбекистана.
"Керамика Риштана – это красота, гармония и душевное тепло мастеров, – считает куратор выставки Юлия Иванова. – Подлинный "риштанский стиль" – это плавность линий свободной кистевой росписи с узнаваемыми сакральными мотивами, светоносность лазуревой ишкорной глазури и особое изящество пропорций гончарных форм. Чтобы оценить и полюбить это искусство, его надо узнать поближе. И мы надеемся, что в этом гостям музея поможет наша выставка".
Открылась выставка "Новая керамика древнего Риштана".
Выставка "Новая керамика древнего Риштана" входит в цикл сателлитных проектов экспозиции "В поисках народного искусства и будет работать до 12 ноября, уточнили в пресс-службе.