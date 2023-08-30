https://uz.sputniknews.ru/20230830/uchenye-metod-diagnostiki-artroza-38374419.html
Ученые изобрели новый метод обнаружения артроза на ранней стадии
Ученые изобрели новый метод обнаружения артроза на ранней стадии
Российские исследователи обнаружили высокочувствительный метод диагностики заболеваний костей.
2023-08-30T06:47+0500
2023-08-30T06:47+0500
2023-08-30T10:13+0500
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российские ученые
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Исследователи из двух московских университетов: медицинского университета имени И.М. Сеченова и МГТУ имени Баумана разработали новый высокочувствительный метод диагностики остеоартроза на ранней стадии, сообщает RT.Остеоартроз (деформирующий артроз или просто артроз) —заболевание, при котором разрушается суставной хрящ. До настоящего времени не существовало точного метода определения его развития на ранней стадии.Ученые двух университетов применили метод оптической спектроскопии в инфракрасном диапазоне. Такой подход позволяет успешно оценивать содержание воды и коллагена в хрящевой ткани — это подтвердили тесты."Исследования оптических свойств биологических тканей в среднем инфракрасном диапазоне продемонстрировали значительный потенциал для диагностических задач", — прокомментировал заведующий лабораторией клинической биофотоники Сеченовского университета Глеб Будылин.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.
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россия ученые университет имени сеченова мгту имени баумана
россия ученые университет имени сеченова мгту имени баумана
Ученые изобрели новый метод обнаружения артроза на ранней стадии
06:47 30.08.2023 (обновлено: 10:13 30.08.2023)
Российские исследователи обнаружили высокочувствительный метод диагностики заболеваний костей.
Исследователи из двух московских университетов: медицинского университета имени И.М. Сеченова и МГТУ имени Баумана разработали новый высокочувствительный метод диагностики остеоартроза на ранней стадии, сообщает RT
.
Остеоартроз (деформирующий артроз или просто артроз) —заболевание, при котором разрушается суставной хрящ. До настоящего времени не существовало точного метода определения его развития на ранней стадии.
Ученые двух университетов применили метод оптической спектроскопии в инфракрасном диапазоне. Такой подход позволяет успешно оценивать содержание воды и коллагена в хрящевой ткани — это подтвердили тесты.
"Исследования оптических свойств биологических тканей в среднем инфракрасном диапазоне продемонстрировали значительный потенциал для диагностических задач", — прокомментировал заведующий лабораторией клинической биофотоники Сеченовского университета Глеб Будылин.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.