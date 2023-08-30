https://uz.sputniknews.ru/20230830/uchenye-metod-diagnostiki-artroza-38374419.html

Ученые изобрели новый метод обнаружения артроза на ранней стадии

Ученые изобрели новый метод обнаружения артроза на ранней стадии

Российские исследователи обнаружили высокочувствительный метод диагностики заболеваний костей.

2023-08-30T06:47+0500

2023-08-30T06:47+0500

2023-08-30T10:13+0500

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Исследователи из двух московских университетов: медицинского университета имени И.М. Сеченова и МГТУ имени Баумана разработали новый высокочувствительный метод диагностики остеоартроза на ранней стадии, сообщает RT.Остеоартроз (деформирующий артроз или просто артроз) —заболевание, при котором разрушается суставной хрящ. До настоящего времени не существовало точного метода определения его развития на ранней стадии.Ученые двух университетов применили метод оптической спектроскопии в инфракрасном диапазоне. Такой подход позволяет успешно оценивать содержание воды и коллагена в хрящевой ткани — это подтвердили тесты."Исследования оптических свойств биологических тканей в среднем инфракрасном диапазоне продемонстрировали значительный потенциал для диагностических задач", — прокомментировал заведующий лабораторией клинической биофотоники Сеченовского университета Глеб Будылин.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.

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