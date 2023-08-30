Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230830/uchenye-metod-diagnostiki-artroza-38374419.html
Ученые изобрели новый метод обнаружения артроза на ранней стадии
Ученые изобрели новый метод обнаружения артроза на ранней стадии
Российские исследователи обнаружили высокочувствительный метод диагностики заболеваний костей.
2023-08-30T06:47+0500
2023-08-30T10:13+0500
это интересно
россия
медицина
ученые
российские ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1d/15890414_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4c96c2f53f4095b3aaac9316861ed5b6.jpg
Исследователи из двух московских университетов: медицинского университета имени И.М. Сеченова и МГТУ имени Баумана разработали новый высокочувствительный метод диагностики остеоартроза на ранней стадии, сообщает RT.Остеоартроз (деформирующий артроз или просто артроз) —заболевание, при котором разрушается суставной хрящ. До настоящего времени не существовало точного метода определения его развития на ранней стадии.Ученые двух университетов применили метод оптической спектроскопии в инфракрасном диапазоне. Такой подход позволяет успешно оценивать содержание воды и коллагена в хрящевой ткани — это подтвердили тесты."Исследования оптических свойств биологических тканей в среднем инфракрасном диапазоне продемонстрировали значительный потенциал для диагностических задач", — прокомментировал заведующий лабораторией клинической биофотоники Сеченовского университета Глеб Будылин.По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/01/1d/15890414_159:0:1936:1333_1920x0_80_0_0_d30f5fce3680a8330db9b2aad609c25a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия ученые университет имени сеченова мгту имени баумана
россия ученые университет имени сеченова мгту имени баумана

Ученые изобрели новый метод обнаружения артроза на ранней стадии

06:47 30.08.2023 (обновлено: 10:13 30.08.2023)
© Depositphotos.com / Diego CervoВрач рассматривает рентгеновские снимки легких
Врач рассматривает рентгеновские снимки легких - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
© Depositphotos.com / Diego Cervo
Подписаться на
НовостиTelegram
Российские исследователи обнаружили высокочувствительный метод диагностики заболеваний костей.
Исследователи из двух московских университетов: медицинского университета имени И.М. Сеченова и МГТУ имени Баумана разработали новый высокочувствительный метод диагностики остеоартроза на ранней стадии, сообщает RT.
Остеоартроз (деформирующий артроз или просто артроз) —заболевание, при котором разрушается суставной хрящ. До настоящего времени не существовало точного метода определения его развития на ранней стадии.
Ученые двух университетов применили метод оптической спектроскопии в инфракрасном диапазоне. Такой подход позволяет успешно оценивать содержание воды и коллагена в хрящевой ткани — это подтвердили тесты.
"Исследования оптических свойств биологических тканей в среднем инфракрасном диапазоне продемонстрировали значительный потенциал для диагностических задач", — прокомментировал заведующий лабораторией клинической биофотоники Сеченовского университета Глеб Будылин.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, проект врачей из Москвы попал в топ-10 лучших изобретений в сфере медицины по версии Роспатента.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0