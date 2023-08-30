https://uz.sputniknews.ru/20230830/yangiarykskiy-raon-xorezm-io-xokima-naznacheniye-38380569.html

В Янгиарыкском районе Хорезма назначили исполняющего обязанности хокима — кто он

В Янгиарыкском районе Хорезма назначили исполняющего обязанности хокима — кто он

Камала Атажанова на эту должность рекомендовали из Национального кадрового резерва Агентства развития государственной службы при президенте РУз.

2023-08-30T10:29+0500

2023-08-30T10:29+0500

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узбекистан

хорезмская область

район

исполняющий обязанности

хоким

назначение

общество

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Камал Атажанов будет исполнять обязанности хокима Янгиарыкского района Хорезмской области, сообщает пресс-служба областной администрации.До назначения он работал начальником отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари". Кандидата на эту должность рекомендовали из Национального кадрового резерва Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана.

узбекистан

хорезмская область

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узбекистан хорезмская область район исполняющий обязанности хоким назначение общество