https://uz.sputniknews.ru/20230830/yangiarykskiy-raon-xorezm-io-xokima-naznacheniye-38380569.html
В Янгиарыкском районе Хорезма назначили исполняющего обязанности хокима — кто он
В Янгиарыкском районе Хорезма назначили исполняющего обязанности хокима — кто он
Камала Атажанова на эту должность рекомендовали из Национального кадрового резерва Агентства развития государственной службы при президенте РУз.
2023-08-30T10:29+0500
2023-08-30T10:29+0500
2023-08-30T12:25+0500
узбекистан
хорезмская область
район
исполняющий обязанности
хоким
назначение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1e/38377556_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_93328b61a85f117db6ea8c0359dff31f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Камал Атажанов будет исполнять обязанности хокима Янгиарыкского района Хорезмской области, сообщает пресс-служба областной администрации.До назначения он работал начальником отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари". Кандидата на эту должность рекомендовали из Национального кадрового резерва Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана.
узбекистан
хорезмская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1e/38377556_226:106:916:623_1920x0_80_0_0_a7a3824fca82b58e93aed2335701650a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан хорезмская область район исполняющий обязанности хоким назначение общество
узбекистан хорезмская область район исполняющий обязанности хоким назначение общество
В Янгиарыкском районе Хорезма назначили исполняющего обязанности хокима — кто он
10:29 30.08.2023 (обновлено: 12:25 30.08.2023)
Кандидата на эту должность — Камала Атажанова рекомендовали из Национального кадрового резерва Агентства развития государственной службы при президенте РУз.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik
. Камал Атажанов будет исполнять обязанности хокима Янгиарыкского района Хорезмской области, сообщает пресс-служба
областной администрации.
До назначения он работал начальником отдела управления корпоративных отношений с акционерами АО "Узбекистон темир йуллари".
Кандидата на эту должность рекомендовали из Национального кадрового резерва Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана.