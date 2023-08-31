Где и как отметить День Независимости – афиша праздничных мероприятий
Фестиваль "Стихия" в Бухаре, Silk Road Bazaar-2023 в Самарканде и приготовление четырехметровой плитки шоколада в Ташкенте. Куда сходить на День независимости — читайте в подборке Sputnik.
Фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия" под Бухарой
Зрителей на фестивале ждут выступления артистов из 10 стран. Будут звучать казахский и узбекский андеграунд, иранский хардкор-лайв, польский минимализм композиции других современных музыкальных направлений.
Место: Солончаки озера Тудакуль
Стоимость билетов: 450 - 550 тыс. сумов
Зрителей на фестивале ждут выступления артистов из 10 стран. Будут звучать казахский и узбекский андеграунд, иранский хардкор-лайв, польский минимализм композиции других современных музыкальных направлений.
Место: Солончаки озера Тудакуль
Стоимость билетов: 450 - 550 тыс. сумов
Лазерное шоу и праздничная шоу-программа в нацпарке в Ташкенте
В шоу-программе можно будет увидеть выступление группы Sahar, лазерное и танцевальное шоу, розыгрыш призов и сертификатов.
Время: 17.00
Место: Milliy bog‘
Вход свободный
В шоу-программе можно будет увидеть выступление группы Sahar, лазерное и танцевальное шоу, розыгрыш призов и сертификатов.
Время: 17.00
Место: Milliy bog‘
Вход свободный
Ледовое шоу в Ташкенте
Посетители смогут увидеть выступления чемпионов Узбекистана в парном фигурном катании. А маленьких гостей ждет детская шоу-программа, аниматоры, выступление диджеев и подарки.
Время: 18.00
Место: ТРЦ Riviera
Вход свободный
Посетители смогут увидеть выступления чемпионов Узбекистана в парном фигурном катании. А маленьких гостей ждет детская шоу-программа, аниматоры, выступление диджеев и подарки.
Время: 18.00
Место: ТРЦ Riviera
Вход свободный
Фестиваль Silk Road Bazaar-2023 в Самарканде
Мероприятие соберет ремесленников, среди которых керамисты, мастера прикладного искусства и художники. В программе фестиваля шоу воздушных шаров на площади Регистан, вечернее 3D-мэппинг шоу, выступление маскарабозов и многое другое.
Время: с 10.00
Место: Площадь Регистан
Вход свободный
Мероприятие соберет ремесленников, среди которых керамисты, мастера прикладного искусства и художники. В программе фестиваля шоу воздушных шаров на площади Регистан, вечернее 3D-мэппинг шоу, выступление маскарабозов и многое другое.
Время: с 10.00
Место: Площадь Регистан
Вход свободный
Выставка "Внутренний горизонт" в Самарканде
Посетители смогут увидеть серию фотографий 1932 года, собранную швейцарской исследовательницей Эллой Майар. Путешественница запечатлела на своих снимках атмосферу и обстановку Бухары, Хивы, Ташкента, Самарканда и городов Каракалпакстана.
Время: 10.00
Место: Art Station by Silk Road University
Вход свободный
Посетители смогут увидеть серию фотографий 1932 года, собранную швейцарской исследовательницей Эллой Майар. Путешественница запечатлела на своих снимках атмосферу и обстановку Бухары, Хивы, Ташкента, Самарканда и городов Каракалпакстана.
Время: 10.00
Место: Art Station by Silk Road University
Вход свободный
Концерт Севинч Муминовой и шоу-программа в Tashkent City
День Независимости отпразднуют в парке с концертной программой Севинч Муминовой, парадом с большим флагом и выступлением фольклорных ансамблей.
Время: 20.00
Место: Tashkent City
Вход свободный
День Независимости отпразднуют в парке с концертной программой Севинч Муминовой, парадом с большим флагом и выступлением фольклорных ансамблей.
Время: 20.00
Место: Tashkent City
Вход свободный
День независимости в парке Анхор
Гостей парка ждут угощения хот-догами, концертная программа с участием Юлдуз Усмановой и Ботира Кодирова. А также шоу аниматоров, специальные пикник зоны, конкурсы и призы.
Время: 19.00
Место: Anhor park
Вход свободный
Гостей парка ждут угощения хот-догами, концертная программа с участием Юлдуз Усмановой и Ботира Кодирова. А также шоу аниматоров, специальные пикник зоны, конкурсы и призы.
Время: 19.00
Место: Anhor park
Вход свободный
Приготовление четырехметровой шоколадки
В столичном парке Навруз в честь Дня независимости приготовят рекордную плитку в четыре метра. Гости смогут наблюдать за процессом, а после продегустировать лакомство.
Время: 19.00
Место: Navruz Park
Вход свободный
В столичном парке Навруз в честь Дня независимости приготовят рекордную плитку в четыре метра. Гости смогут наблюдать за процессом, а после продегустировать лакомство.
Время: 19.00
Место: Navruz Park
Вход свободный
Шоу-программа в ТРЦ Samarqand Darvoza
Посетителей ждет выступление звезды узбекской эстрады, певицы Райхон, традиционный карнай-сурнай в исполнении ансамбля и раздача сувениров.
Время: 16.00
Место: Samarqand Darvoza
Вход свободный
Посетителей ждет выступление звезды узбекской эстрады, певицы Райхон, традиционный карнай-сурнай в исполнении ансамбля и раздача сувениров.
Время: 16.00
Место: Samarqand Darvoza
Вход свободный