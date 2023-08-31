https://uz.sputniknews.ru/20230831/afisha-prazdnichnye-meropriyatiya-den-nezavisimosti-38464969.html

Где и как отметить День Независимости – афиша праздничных мероприятий

Где и как отметить День Независимости – афиша праздничных мероприятий

Фестиваль "Стихия" в Бухаре, Silk Road Bazaar-2023 в Самарканде и приготовление четырехметровой плитки шоколада в Ташкенте. Куда сходить на День независимости — читайте в подборке Sputnik.

2023-08-31T19:20+0500

2023-08-31T19:20+0500

2023-08-31T19:20+0500

узбекистан

общество

афиша на выходные

день независимости

мероприятие

ташкент

бухара

самарканд

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Фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия" под БухаройЗрителей на фестивале ждут выступления артистов из 10 стран. Будут звучать казахский и узбекский андеграунд, иранский хардкор-лайв, польский минимализм композиции других современных музыкальных направлений.Место: Солончаки озера ТудакульСтоимость билетов: 450 - 550 тыс. сумовЛазерное шоу и праздничная шоу-программа в нацпарке в ТашкентеВ шоу-программе можно будет увидеть выступление группы Sahar, лазерное и танцевальное шоу, розыгрыш призов и сертификатов.Время: 17.00Место: Milliy bog‘Вход свободныйЛедовое шоу в ТашкентеПосетители смогут увидеть выступления чемпионов Узбекистана в парном фигурном катании. А маленьких гостей ждет детская шоу-программа, аниматоры, выступление диджеев и подарки.Время: 18.00Место: ТРЦ RivieraВход свободныйФестиваль Silk Road Bazaar-2023 в СамаркандеМероприятие соберет ремесленников, среди которых керамисты, мастера прикладного искусства и художники. В программе фестиваля шоу воздушных шаров на площади Регистан, вечернее 3D-мэппинг шоу, выступление маскарабозов и многое другое.Время: с 10.00Место: Площадь РегистанВход свободныйВыставка "Внутренний горизонт" в СамаркандеПосетители смогут увидеть серию фотографий 1932 года, собранную швейцарской исследовательницей Эллой Майар. Путешественница запечатлела на своих снимках атмосферу и обстановку Бухары, Хивы, Ташкента, Самарканда и городов Каракалпакстана.Время: 10.00Место: Art Station by Silk Road UniversityВход свободныйКонцерт Севинч Муминовой и шоу-программа в Tashkent CityДень Независимости отпразднуют в парке с концертной программой Севинч Муминовой, парадом с большим флагом и выступлением фольклорных ансамблей.Время: 20.00Место: Tashkent CityВход свободныйДень независимости в парке АнхорГостей парка ждут угощения хот-догами, концертная программа с участием Юлдуз Усмановой и Ботира Кодирова. А также шоу аниматоров, специальные пикник зоны, конкурсы и призы.Время: 19.00Место: Anhor parkВход свободныйПриготовление четырехметровой шоколадкиВ столичном парке Навруз в честь Дня независимости приготовят рекордную плитку в четыре метра. Гости смогут наблюдать за процессом, а после продегустировать лакомство.Время: 19.00Место: Navruz ParkВход свободныйШоу-программа в ТРЦ Samarqand DarvozaПосетителей ждет выступление звезды узбекской эстрады, певицы Райхон, традиционный карнай-сурнай в исполнении ансамбля и раздача сувениров.Время: 16.00Место: Samarqand DarvozaВход свободный

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