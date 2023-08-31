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https://uz.sputniknews.ru/20230831/afisha-prazdnichnye-meropriyatiya-den-nezavisimosti-38464969.html
Где и как отметить День Независимости – афиша праздничных мероприятий
Где и как отметить День Независимости – афиша праздничных мероприятий
Фестиваль "Стихия" в Бухаре, Silk Road Bazaar-2023 в Самарканде и приготовление четырехметровой плитки шоколада в Ташкенте. Куда сходить на День независимости — читайте в подборке Sputnik.
2023-08-31T19:20+0500
2023-08-31T19:20+0500
узбекистан
общество
афиша на выходные
день независимости
мероприятие
ташкент
бухара
самарканд
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Фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия" под БухаройЗрителей на фестивале ждут выступления артистов из 10 стран. Будут звучать казахский и узбекский андеграунд, иранский хардкор-лайв, польский минимализм композиции других современных музыкальных направлений.Место: Солончаки озера ТудакульСтоимость билетов: 450 - 550 тыс. сумовЛазерное шоу и праздничная шоу-программа в нацпарке в ТашкентеВ шоу-программе можно будет увидеть выступление группы Sahar, лазерное и танцевальное шоу, розыгрыш призов и сертификатов.Время: 17.00Место: Milliy bog‘Вход свободныйЛедовое шоу в ТашкентеПосетители смогут увидеть выступления чемпионов Узбекистана в парном фигурном катании. А маленьких гостей ждет детская шоу-программа, аниматоры, выступление диджеев и подарки.Время: 18.00Место: ТРЦ RivieraВход свободныйФестиваль Silk Road Bazaar-2023 в СамаркандеМероприятие соберет ремесленников, среди которых керамисты, мастера прикладного искусства и художники. В программе фестиваля шоу воздушных шаров на площади Регистан, вечернее 3D-мэппинг шоу, выступление маскарабозов и многое другое.Время: с 10.00Место: Площадь РегистанВход свободныйВыставка "Внутренний горизонт" в СамаркандеПосетители смогут увидеть серию фотографий 1932 года, собранную швейцарской исследовательницей Эллой Майар. Путешественница запечатлела на своих снимках атмосферу и обстановку Бухары, Хивы, Ташкента, Самарканда и городов Каракалпакстана.Время: 10.00Место: Art Station by Silk Road UniversityВход свободныйКонцерт Севинч Муминовой и шоу-программа в Tashkent CityДень Независимости отпразднуют в парке с концертной программой Севинч Муминовой, парадом с большим флагом и выступлением фольклорных ансамблей.Время: 20.00Место: Tashkent CityВход свободныйДень независимости в парке АнхорГостей парка ждут угощения хот-догами, концертная программа с участием Юлдуз Усмановой и Ботира Кодирова. А также шоу аниматоров, специальные пикник зоны, конкурсы и призы.Время: 19.00Место: Anhor parkВход свободныйПриготовление четырехметровой шоколадкиВ столичном парке Навруз в честь Дня независимости приготовят рекордную плитку в четыре метра. Гости смогут наблюдать за процессом, а после продегустировать лакомство.Время: 19.00Место: Navruz ParkВход свободныйШоу-программа в ТРЦ Samarqand DarvozaПосетителей ждет выступление звезды узбекской эстрады, певицы Райхон, традиционный карнай-сурнай в исполнении ансамбля и раздача сувениров.Время: 16.00Место: Samarqand DarvozaВход свободный
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узбекистан день независимости афиша праздничные мероприятия ташкент бухара самарканд фестиваль электронной музыки стихия солончаки озера турдакуль milliy bog' лазерное шоу ледовое шоу трц riviera silk road bazaar самарканд площадь регистан внутренний горизонт art station by silk road севинч муминова tashkent city парк анхор юлдуз усманова юлдуз кодиров рекордная плитка шоколада samarqand darvoza
узбекистан день независимости афиша праздничные мероприятия ташкент бухара самарканд фестиваль электронной музыки стихия солончаки озера турдакуль milliy bog' лазерное шоу ледовое шоу трц riviera silk road bazaar самарканд площадь регистан внутренний горизонт art station by silk road севинч муминова tashkent city парк анхор юлдуз усманова юлдуз кодиров рекордная плитка шоколада samarqand darvoza

Где и как отметить День Независимости – афиша праздничных мероприятий

19:20 31.08.2023
© Министерство туризма и спортаФестиваль "Стихия" в Муйнаке
Фестиваль Стихия в Муйнаке - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
© Министерство туризма и спорта
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Фестиваль "Стихия" в Бухаре, Silk Road Bazaar-2023 в Самарканде и приготовление четырехметровой плитки шоколада в Ташкенте. Куда сходить на День независимости — читайте в подборке Sputnik.
Фестиваль электронной музыки, искусства и науки "Стихия" под Бухарой
Зрителей на фестивале ждут выступления артистов из 10 стран. Будут звучать казахский и узбекский андеграунд, иранский хардкор-лайв, польский минимализм композиции других современных музыкальных направлений.
Место: Солончаки озера Тудакуль
Стоимость билетов: 450 - 550 тыс. сумов
Лазерное шоу и праздничная шоу-программа в нацпарке в Ташкенте
В шоу-программе можно будет увидеть выступление группы Sahar, лазерное и танцевальное шоу, розыгрыш призов и сертификатов.
Время: 17.00
Место: Milliy bog‘
Вход свободный
Ледовое шоу в Ташкенте
Посетители смогут увидеть выступления чемпионов Узбекистана в парном фигурном катании. А маленьких гостей ждет детская шоу-программа, аниматоры, выступление диджеев и подарки.
Время: 18.00
Место: ТРЦ Riviera
Вход свободный
Фестиваль Silk Road Bazaar-2023 в Самарканде
Мероприятие соберет ремесленников, среди которых керамисты, мастера прикладного искусства и художники. В программе фестиваля шоу воздушных шаров на площади Регистан, вечернее 3D-мэппинг шоу, выступление маскарабозов и многое другое.
Время: с 10.00
Место: Площадь Регистан
Вход свободный
Выставка "Внутренний горизонт" в Самарканде
Посетители смогут увидеть серию фотографий 1932 года, собранную швейцарской исследовательницей Эллой Майар. Путешественница запечатлела на своих снимках атмосферу и обстановку Бухары, Хивы, Ташкента, Самарканда и городов Каракалпакстана.
Время: 10.00
Место: Art Station by Silk Road University
Вход свободный
Концерт Севинч Муминовой и шоу-программа в Tashkent City
День Независимости отпразднуют в парке с концертной программой Севинч Муминовой, парадом с большим флагом и выступлением фольклорных ансамблей.
Время: 20.00
Место: Tashkent City
Вход свободный
День независимости в парке Анхор
Гостей парка ждут угощения хот-догами, концертная программа с участием Юлдуз Усмановой и Ботира Кодирова. А также шоу аниматоров, специальные пикник зоны, конкурсы и призы.
Время: 19.00
Место: Anhor park
Вход свободный
Приготовление четырехметровой шоколадки
В столичном парке Навруз в честь Дня независимости приготовят рекордную плитку в четыре метра. Гости смогут наблюдать за процессом, а после продегустировать лакомство.
Время: 19.00
Место: Navruz Park
Вход свободный
Шоу-программа в ТРЦ Samarqand Darvoza
Посетителей ждет выступление звезды узбекской эстрады, певицы Райхон, традиционный карнай-сурнай в исполнении ансамбля и раздача сувениров.
Время: 16.00
Место: Samarqand Darvoza
Вход свободный
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