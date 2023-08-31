https://uz.sputniknews.ru/20230831/islam-karimov-biografiya-38140810.html

Ислам Каримов — биография

Ислам Каримов — биография

Биография первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова

2023-08-31T17:42+0500

2023-08-31T17:42+0500

2023-08-31T17:46+0500

узбекистан

ислам каримов

первый президент узбекистана

биография

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Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в г. Самарканде в семье служащего. По национальности — узбек.В 1955 году с золотой медалью окончил среднюю школу №21 им. А. С. Пушкина в г. Самарканде. В школьные годы много читал, особенно историческую литературу, любил точные науки, увлекался шахматами, моделированием и настольным теннисом.По воспоминаниям одноклассников, он часто оставался после уроков, чтобы помочь тем, кому эта помощь была необходима.Ислам Каримов был преданным другом и по возможности, несмотря на свою огромную занятость, продолжал общаться со школьными и институтскими друзьями.Интересны воспоминания одной из одноклассниц, которая сейчас проживает в Казани. Описывая школьные годы, она рассказала о моменте, очень хорошо характеризующем его личностные качества. Когда один из взрослых в ходе летнего сбора урожая фруктов спросил ребят, кем они хотят стать в будущем, многие назвали такие профессии как летчик, токарь и пр. Ответ юного Ислама удивил как детей, так и взрослых. "Хочу стать как Амир Темур", — сказал будущий лидер Узбекистана.В 1960 году Каримов окончил Среднеазиатский Политехнический институт (ныне Ташкентский государственный технический университет) по специальности "инженер-механик".Трудовая деятельностьТрудовую деятельность Каримов начал в 1960 году сначала помощником мастера, затем мастером и технологом на заводе "Ташсельмаш". В августе 1991 года Ислам Каримов провозгласил государственную независимость Республики Узбекистан.За большой вклад в развитие экономики, науки и образования Ислам Каримов был избран почетным доктором и академиком ряда университетов зарубежных государств. Почетный профессор Туркестанского государственного университета им. Ахмада Ясави (Казахстан), март 1992 года.Почетный профессор Университета Зитоуна (Тунис), 1992 год.Доктор экономических наук Университета "Соган" (Республика Корея), 1992 год.Почетный профессор Университета Аль-Азхар (Египет), 1992 год.Почетный доктор права Университета Джавахарлала Неру (Индия), 1994 год.Почетный доктор наук Бакинского государственного университета (Азербайджан), 1996 год.Почетный член президиума Международной академии наук, образования, промышленности и искусств (США), 1997 год.Почетный доктор наук Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (Россия), 1998 год.Действительный член, академик Академии наук авиации и воздухоплавания (Россия), 1998 год.Почетный член, академик Международной академии высшей школы (Россия), 1999 год.Почетный профессор экономики Университета Фонтис (Нидерланды), 2000 год.Член Международного клуба почетных докторов наук Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (Россия), 2000 год.Почетный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия), 2001 год.Почетный профессор Университета Васеда (Япония), 2002 год.Почетный доктор Университета Сока (Япония), 2002 год.Профессор экономики Университета Сорбонны-Париж IV (Франция), 2003 год.Иностранный член Академии горных наук России с награждением золотым знаком "Горняк России" (Россия), 2004 год.Почетный доктор наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина), 2004 год.СемьяВ семье Каримовых восемь детей: дочь — Мехринисо и семеро сыновей — Амонулло, Ибодулло, Арслон, Куддус, Икром, Ислом, Хуршид. Все сыновья получили высшее образование, у троих — золотая медаль, еще трое — стали кандидатами наук. Ислам Каримов был любящим сыном, мужем, отцом и дедом. С большой любовью и теплотой отзывался о родителях, особенно о матери Санобар ойи. С уважением относился к братьям и сестре.Жена Ислама Каримова – Татьяна Акбаровна была настоящим другом, помощником, единомышленником. Они были женаты 47 лет.У Ислама Каримова трое детей и шестеро внуков. Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в Ташкенте в возрасте 78 лет. Он правил страной более 25 лет. Первый президент Узбекистана похоронен в Самарканде.В последний путь: кадры церемонии прощания с Исламом КаримовымДочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева вспоминает, что в последние дни жизни отца врачи отмечали, что он физически крепок и что ему никогда не дашь 78 лет. Он аскетично питался, не позволял себе излишеств и не одобрял пиршеств. Застолья накрывались только если был какой-нибудь праздник.И время не лечит: Лола Каримова рассказала, как скучает по отцуПутин возложил цветы к могиле Ислама Каримова в СамаркандеНеразрывная связь народов: в Москве открыли памятник Исламу КаримовуВ 2016 году имя Первого президента Узбекистана Ислама Каримова присвоили городскому скверу в районе Якиманка в Москве, в 2017-м памятник Каримову открыли в Туркменабаде (Туркменистан), в 2018-м памятник Каримову открыли в Москве.

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