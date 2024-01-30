Ислам Каримов — биография
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Биография первого президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.
Ислам Абдуганиевич Каримов родился 30 января 1938 года в г. Самарканде в семье служащего. По национальности — узбек.
В 1955 году с золотой медалью окончил среднюю школу №21 им. А. С. Пушкина в г. Самарканде. В школьные годы много читал, особенно историческую литературу, любил точные науки, увлекался шахматами, моделированием и настольным теннисом.
© Фонд имени Ислама КаримоваИслам Каримов. Архивное фото
© Фонд имени Ислама Каримова
По воспоминаниям одноклассников, он часто оставался после уроков, чтобы помочь тем, кому эта помощь была необходима.
Ислам Каримов был преданным другом и по возможности, несмотря на свою огромную занятость, продолжал общаться со школьными и институтскими друзьями.
© Фонд имени Ислама КаримоваИслам Каримов. Архивное фото
© Фонд имени Ислама Каримова
Интересны воспоминания одной из одноклассниц, которая сейчас проживает в Казани. Описывая школьные годы, она рассказала о моменте, очень хорошо характеризующем его личностные качества. Когда один из взрослых в ходе летнего сбора урожая фруктов спросил ребят, кем они хотят стать в будущем, многие назвали такие профессии как летчик, токарь и пр. Ответ юного Ислама удивил как детей, так и взрослых. "Хочу стать как Амир Темур", — сказал будущий лидер Узбекистана.
В 1960 году Каримов окончил Среднеазиатский Политехнический институт (ныне Ташкентский государственный технический университет) по специальности "инженер-механик".
Трудовая деятельность
Трудовую деятельность Каримов начал в 1960 году сначала помощником мастера, затем мастером и технологом на заводе "Ташсельмаш".
© Фонд имени Ислама КаримоваИслам Каримов. Архивное фото
© Фонд имени Ислама Каримова
С 1961 года — инженер, затем ведущий инженер-конструктор на авиационном объединении им. В. П. Чкалова.
В 1966 году Ислам Каримов перешел на работу в Госплан Узбекской ССР, где последовательно занимал должности главного специалиста отдела, помощника председателя, начальника отдела, начальника управления, заместителя и первого заместителя председателя Госплана.
В 1967 году он окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет) и получил специальность "экономист". Кандидат экономических наук.
С 1983 — 1986 гг. — министр финансов Узбекской ССР.
1986 г. — заместитель председателя Совета Министров — председатель Госплана Узбекской ССР.
С 1986 — 1989 гг. — первый секретарь Кашкадарьинского обкома КПУз.
С 1989 — 1991 гг. — первый секретарь ЦК КП Узбекистана.
В 1990 — 1991 годах — член ЦК и член Политбюро ЦК КПСС.
Март 1990 года — на сессии Верховного Совета Узбекской ССР Каримов избран президентом Узбекской ССР.
В августе 1991 года Ислам Каримов провозгласил государственную независимость Республики Узбекистан.
© Фонд имени Ислама КаримоваИслам Каримов. Архивное фото
© Фонд имени Ислама Каримова
29 декабря 1991 года на всенародных выборах, которые прошли на альтернативной основе, Каримов избран президентом Республики Узбекистан.
26 марта 1995 года, в соответствии с итогами всенародного референдума, срок президентских полномочий главы государства продлен до 2000 года.
В 2000 году состоялись альтернативные выборы, в результате которых, в соответствии с принятыми поправками в Конституцию Каримов был избран президентом Узбекистана, сроком на 7 лет
23 декабря 2007 года состоялись альтернативные выборы, на которых Ислам Каримов был избран президентом сроком на 7 лет
29 марта 2015 года состоялись альтернативные выборы Президента Республики Узбекистан. По их итогам, в соответствии с принятыми поправками в Конституцию, Ислам Каримов был избран на высший пост страны сроком на 5 лет.
За большой вклад в развитие экономики, науки и образования Ислам Каримов был избран почетным доктором и академиком ряда университетов зарубежных государств.
Почетный профессор Туркестанского государственного университета им. Ахмада Ясави (Казахстан), март 1992 года.
Почетный профессор Университета Зитоуна (Тунис), 1992 год.
Доктор экономических наук Университета "Соган" (Республика Корея), 1992 год.
Почетный профессор Университета Аль-Азхар (Египет), 1992 год.
Почетный доктор права Университета Джавахарлала Неру (Индия), 1994 год.
Почетный доктор наук Бакинского государственного университета (Азербайджан), 1996 год.
Почетный член президиума Международной академии наук, образования, промышленности и искусств (США), 1997 год.
Почетный доктор наук Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (Россия), 1998 год.
Действительный член, академик Академии наук авиации и воздухоплавания (Россия), 1998 год.
Почетный член, академик Международной академии высшей школы (Россия), 1999 год.
Почетный профессор экономики Университета Фонтис (Нидерланды), 2000 год.
Член Международного клуба почетных докторов наук Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (Россия), 2000 год.
Почетный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия), 2001 год.
Почетный профессор Университета Васеда (Япония), 2002 год.
Почетный доктор Университета Сока (Япония), 2002 год.
Профессор экономики Университета Сорбонны-Париж IV (Франция), 2003 год.
Иностранный член Академии горных наук России с награждением золотым знаком "Горняк России" (Россия), 2004 год.
Почетный доктор наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина), 2004 год.
Почетный профессор Университета Зитоуна (Тунис), 1992 год.
Доктор экономических наук Университета "Соган" (Республика Корея), 1992 год.
Почетный профессор Университета Аль-Азхар (Египет), 1992 год.
Почетный доктор права Университета Джавахарлала Неру (Индия), 1994 год.
Почетный доктор наук Бакинского государственного университета (Азербайджан), 1996 год.
Почетный член президиума Международной академии наук, образования, промышленности и искусств (США), 1997 год.
Почетный доктор наук Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (Россия), 1998 год.
Действительный член, академик Академии наук авиации и воздухоплавания (Россия), 1998 год.
Почетный член, академик Международной академии высшей школы (Россия), 1999 год.
Почетный профессор экономики Университета Фонтис (Нидерланды), 2000 год.
Член Международного клуба почетных докторов наук Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (Россия), 2000 год.
Почетный профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Россия), 2001 год.
Почетный профессор Университета Васеда (Япония), 2002 год.
Почетный доктор Университета Сока (Япония), 2002 год.
Профессор экономики Университета Сорбонны-Париж IV (Франция), 2003 год.
Иностранный член Академии горных наук России с награждением золотым знаком "Горняк России" (Россия), 2004 год.
Почетный доктор наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (Украина), 2004 год.
Семья
В семье Каримовых восемь детей: дочь — Мехринисо и семеро сыновей — Амонулло, Ибодулло, Арслон, Куддус, Икром, Ислом, Хуршид. Все сыновья получили высшее образование, у троих — золотая медаль, еще трое — стали кандидатами наук.
© Фонд имени Ислама КаримоваИслам Каримов. Архивное фото
© Фонд имени Ислама Каримова
Ислам Каримов был любящим сыном, мужем, отцом и дедом. С большой любовью и теплотой отзывался о родителях, особенно о матери Санобар ойи. С уважением относился к братьям и сестре.
Жена Ислама Каримова – Татьяна Акбаровна была настоящим другом, помощником, единомышленником. Они были женаты 47 лет.
© Foto : Фонд имени Ислама КаримоваИслам Каримов. Архивное фото
© Foto : Фонд имени Ислама Каримова
У Ислама Каримова трое детей и шестеро внуков.
© Фото из личного архива Татьяны КаримовойИслам Каримов на отдыхе вместе с семьей. Архивное фото
© Фото из личного архива Татьяны Каримовой
Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в Ташкенте в возрасте 78 лет. Он правил страной более 25 лет. Первый президент Узбекистана похоронен в Самарканде.
Дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева вспоминает, что в последние дни жизни отца врачи отмечали, что он физически крепок и что ему никогда не дашь 78 лет. Он аскетично питался, не позволял себе излишеств и не одобрял пиршеств. Застолья накрывались только если был какой-нибудь праздник.
В 2016 году имя Первого президента Узбекистана Ислама Каримова присвоили городскому скверу в районе Якиманка в Москве, в 2017-м памятник Каримову открыли в Туркменабаде (Туркменистан), в 2018-м памятник Каримову открыли в Москве.