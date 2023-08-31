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Предметы по выбору и другая система оценок — что ждет школы Узбекистана

Предметы по выбору и другая система оценок — что ждет школы Узбекистана

В школах Узбекистана с этого года произойдет множество изменений - это и иная система оценок в нескольких школах, и новая учебная программа. Кратко обо всех изменениях - в нашем видео.

2023-08-31T21:58+0500

2023-08-31T21:58+0500

2023-08-31T21:58+0500

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узбекистан

общество

школа

дошкольное образование

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В этом году в более чем 500 школах по всей стране внедрят систему оценки знаний учащихся, как в президентских школах.А начиная с 7-го класса школьники смогут не только выбирать предметы по интересам, но и изучать второй иностранный язык."В тестовом режиме с нового учебного года будет внедрена формативная и суммативная система оценивания. Эта система и выбор предметов по интересам показали хорошие результаты в президентских школах" , - говорит глава управления методического обеспечения учебного процесса и учебников МДШО Дилшода Норбоева.Нововведения ждут и первоклашек. Они начнут изучать информатику. А для учеников средних классов внедрят уроки финансовой грамотности.

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