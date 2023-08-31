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Предметы по выбору и другая система оценок — что ждет школы Узбекистана
Предметы по выбору и другая система оценок — что ждет школы Узбекистана
В школах Узбекистана с этого года произойдет множество изменений - это и иная система оценок в нескольких школах, и новая учебная программа. Кратко обо всех изменениях - в нашем видео.
2023-08-31T21:58+0500
2023-08-31T21:58+0500
видео
узбекистан
общество
школа
дошкольное образование
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В этом году в более чем 500 школах по всей стране внедрят систему оценки знаний учащихся, как в президентских школах.А начиная с 7-го класса школьники смогут не только выбирать предметы по интересам, но и изучать второй иностранный язык."В тестовом режиме с нового учебного года будет внедрена формативная и суммативная система оценивания. Эта система и выбор предметов по интересам показали хорошие результаты в президентских школах" , - говорит глава управления методического обеспечения учебного процесса и учебников МДШО Дилшода Норбоева.Нововведения ждут и первоклашек. Они начнут изучать информатику. А для учеников средних классов внедрят уроки финансовой грамотности.
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видео узбекистан школа школьное образование изменения реформы новшества предметы по выбору информатика финансовая грамотность система оценивания президентские школы
видео узбекистан школа школьное образование изменения реформы новшества предметы по выбору информатика финансовая грамотность система оценивания президентские школы

Предметы по выбору и другая система оценок — что ждет школы Узбекистана

21:58 31.08.2023
© Sputnik
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В школах Узбекистана с этого года произойдет множество изменений - это и иная система оценок в нескольких школах, и новая учебная программа. Кратко обо всех изменениях - в нашем видео.
В этом году в более чем 500 школах по всей стране внедрят систему оценки знаний учащихся, как в президентских школах.
А начиная с 7-го класса школьники смогут не только выбирать предметы по интересам, но и изучать второй иностранный язык.
"В тестовом режиме с нового учебного года будет внедрена формативная и суммативная система оценивания. Эта система и выбор предметов по интересам показали хорошие результаты в президентских школах" , - говорит глава управления методического обеспечения учебного процесса и учебников МДШО Дилшода Норбоева.
Нововведения ждут и первоклашек. Они начнут изучать информатику. А для учеников средних классов внедрят уроки финансовой грамотности.
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