Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230831/lavrov-fidan-turtsiya-zerno-38465827.html
Лавров обсудил с главой МИД Турции поставку российского зерна
Лавров обсудил с главой МИД Турции поставку российского зерна
Главы дипломатических ведомств обсудили поставку одного миллиона тонн зерна по льготной цене.
2023-08-31T19:53+0500
2023-08-31T19:53+0500
россия
сергей лавров
мид рф
зерно
турция
катар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38463865_239:123:2933:1638_1920x0_80_0_0_3118bb5f6ae1c45c2b03900dd8b4fbaa.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки.Как отметил Сергей Лавров, этот вопрос обсуждается также с Катаром, который готов принять участие в финансовых аспектах этой инициативы.
россия
катар
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38463865_378:115:2606:1786_1920x0_80_0_0_9595cff7a741bd7d2af463f5e8715774.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия министр иностранных дел мид рф сергей лавров турция хакан фидан поставки зерна по льготной цене катар
россия министр иностранных дел мид рф сергей лавров турция хакан фидан поставки зерна по льготной цене катар

Лавров обсудил с главой МИД Турции поставку российского зерна

19:53 31.08.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана.
Встреча глав МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Главы дипломатических ведомств обсудили поставку одного миллиона тонн зерна по льготной цене.
ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки.

"Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. ", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом.

Как отметил Сергей Лавров, этот вопрос обсуждается также с Катаром, который готов принять участие в финансовых аспектах этой инициативы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0