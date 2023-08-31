Лавров обсудил с главой МИД Турции поставку российского зерна

"Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. ", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом.