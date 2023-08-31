https://uz.sputniknews.ru/20230831/lavrov-fidan-turtsiya-zerno-38465827.html
Лавров обсудил с главой МИД Турции поставку российского зерна
Лавров обсудил с главой МИД Турции поставку российского зерна
Главы дипломатических ведомств обсудили поставку одного миллиона тонн зерна по льготной цене.
2023-08-31T19:53+0500
2023-08-31T19:53+0500
2023-08-31T19:53+0500
россия
сергей лавров
мид рф
зерно
турция
катар
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ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки.Как отметил Сергей Лавров, этот вопрос обсуждается также с Катаром, который готов принять участие в финансовых аспектах этой инициативы.
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россия министр иностранных дел мид рф сергей лавров турция хакан фидан поставки зерна по льготной цене катар
россия министр иностранных дел мид рф сергей лавров турция хакан фидан поставки зерна по льготной цене катар
Лавров обсудил с главой МИД Турции поставку российского зерна
Главы дипломатических ведомств обсудили поставку одного миллиона тонн зерна по льготной цене.
ТАШКЕНТ, 31 авг - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом инициативу президента России Владимира Путина о поставке в Турцию одного миллиона тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки.
"Мы обсудили инициативу президента России об организации поставок в Турцию российского зерна объемом до миллиона тонн по льготной цене для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны мира. ", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Фиданом.
Как отметил Сергей Лавров, этот вопрос обсуждается также с Катаром, который готов принять участие в финансовых аспектах этой инициативы.