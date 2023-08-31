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Мирзиёев поздравил Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана
Мирзиёев поздравил Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана
Президент Узбекистана пожелал кыргызскому народу мира, благополучия и счастья. 31.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-31T20:31+0500
2023-08-31T20:31+0500
2023-09-01T11:26+0500
узбекистан
кыргызстан
политика
шавкат мирзиёев
садыр жапаров
день независимости
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев направил поздравление лидеру Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня Независимости соседней республики.Узбекский лидер подчеркнул, что благодаря всеобъемлющим реформам в Кыргызстане страна всесторонне развивается и неуклонно повышает уровень жизни населения, сообщает пресс-служба кыргызского президента.Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову долгих лет жизни, крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а кыргызскому народу — мира, процветания и благополучия.
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узбекистан, кыргызстан, политика, шавкат мирзиёев, садыр жапаров, день независимости
узбекистан, кыргызстан, политика, шавкат мирзиёев, садыр жапаров, день независимости
Мирзиёев поздравил Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана
20:31 31.08.2023 (обновлено: 11:26 01.09.2023)
Президент Узбекистана пожелал кыргызскому народу мира, благополучия и счастья.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев направил поздравление лидеру Кыргызстана Садыру Жапарову по случаю Дня Независимости соседней республики.
Узбекский лидер подчеркнул, что благодаря всеобъемлющим реформам в Кыргызстане страна всесторонне развивается и неуклонно повышает уровень жизни населения, сообщает
пресс-служба кыргызского президента.
"Мы рады, что в последние годы дружба, добрососедство и стратегическое партнерство между нашими государствами последовательно укрепляются. В частности, наш визит в Вашу уникальную страну 26-27 января текущего года вошел яркой страницей в историю наших отношений. Нет сомнений в том, что наши плодотворные и открытые переговоры в прекрасном городе Бишкек, достигнутые важные соглашения и подписанные совместные проекты придадут новый импульс нашим отношениям", — говорится в поздравлении.
Шавкат Мирзиёев пожелал Садыру Жапарову долгих лет жизни, крепкого здоровья и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а кыргызскому народу — мира, процветания и благополучия.