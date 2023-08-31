Мирзиёев поздравил Жапарова с Днем Независимости Кыргызстана

"Мы рады, что в последние годы дружба, добрососедство и стратегическое партнерство между нашими государствами последовательно укрепляются. В частности, наш визит в Вашу уникальную страну 26-27 января текущего года вошел яркой страницей в историю наших отношений. Нет сомнений в том, что наши плодотворные и открытые переговоры в прекрасном городе Бишкек, достигнутые важные соглашения и подписанные совместные проекты придадут новый импульс нашим отношениям", — говорится в поздравлении.