https://uz.sputniknews.ru/20230831/mirziyoev-veritelnye-gramoty-38421079.html

Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран — кто они

Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран — кто они

На торжественной церемонии свои верительные грамоты президенту вручили дипломатические представители Китая, Малайзии, Великобритании, Туркменистана и Бангладеш.

2023-08-31T07:04+0500

2023-08-31T07:04+0500

2023-08-31T10:20+0500

узбекистан

политика

президент

шавкат мирзиёев

посол

китай

бангладеш

малайзия

туркменистан

великобритания

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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран, сообщает пресс-служба главы государства.Верительные грамоты президенту вручили новые главы дипломатических представительств Китая Юй Цзюнь, Малайзии Ильхам Туа Бин Иллиас, Великобритании Тимоти Смарт, Туркменистана Шодурды Мередов и Бангладеш Мухаммед Монирул Ислам.Президент поздравил послов с началом работы в Узбекистане и сказал пару слов о взаимоотношениях республики с каждой из стран.Пекин является одним из надежных и проверенных временем друзей республики, отметил Шавкат Мирзиёев.В развитии двусторонних отношений страны уделяют особое внимание увеличению объемов взаимной торговли, расширению партнерства с ведущими китайскими компаниями в области высоких технологий и инноваций, реализации проектов и совместных программ в сферах "зеленой" экономики, цифровизации, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики, передовой промышленности и инфраструктуры, "умного" сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, ускорению научно-образовательных и культурных обменов, отметил президент.Важным партнером в регионе Юго-Восточной Азии является Малайзия, сказал Шавкат Мирзиёев.Страны развивают сотрудничество в области электроники и электротехники, информационных технологий, пищевой промышленности, туризма, образования и других направлений.Отношения Узбекистана с ближайшим соседом – Туркменистаном в последнее время вышли на новый уровень по всем направлениям ­– в политике, межпарламентских связях, торговле и экономике, транспорте, энергетике, водном и сельском хозяйстве, а также культурно-гуманитарной сфере.Активизировались взаимные контакты Узбекистана с Народной Республикой Бангладеш. Приняты "дорожные карты" по политическим и торгово-экономическим направлениям. Намечены перспективы расширения партнерства в текстильной, сельскохозяйственной, фармацевтической, туристической отраслях, а также в реализации новых инвестиционных проектов и совместных программ, отметил глава государства.Шавкат Мирзиёев пожелал дипломатам успехов в работе и посоветовал почаще выезжать в регионы республики, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень.

узбекистан

китай

бангладеш

малайзия

туркменистан

великобритания

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