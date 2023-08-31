Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран — кто они
07:04 31.08.2023 (обновлено: 10:20 31.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран.
На торжественной церемонии свои верительные грамоты президенту вручили дипломатические представители Китая, Малайзии, Великобритании, Туркменистана и Бангладеш.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран, сообщает пресс-служба главы государства.
Верительные грамоты президенту вручили новые главы дипломатических представительств Китая Юй Цзюнь, Малайзии Ильхам Туа Бин Иллиас, Великобритании Тимоти Смарт, Туркменистана Шодурды Мередов и Бангладеш Мухаммед Монирул Ислам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран.
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран.
Президент поздравил послов с началом работы в Узбекистане и сказал пару слов о взаимоотношениях республики с каждой из стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Пекин является одним из надежных и проверенных временем друзей республики, отметил Шавкат Мирзиёев.
"Исторический государственный визит Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в нашу страну год назад, а также наша продуктивная встреча в рамках саммита "Центральная Азия – Китай", состоявшаяся в мае текущего года в городе Сиане, дали мощный толчок развитию двусторонних отношений", – подчеркнул он.
В развитии двусторонних отношений страны уделяют особое внимание увеличению объемов взаимной торговли, расширению партнерства с ведущими китайскими компаниями в области высоких технологий и инноваций, реализации проектов и совместных программ в сферах "зеленой" экономики, цифровизации, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики, передовой промышленности и инфраструктуры, "умного" сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, ускорению научно-образовательных и культурных обменов, отметил президент.
Важным партнером в регионе Юго-Восточной Азии является Малайзия, сказал Шавкат Мирзиёев.
"Наши отношения последовательно развиваются на основе принципов взаимного уважения и традиционной дружбы. Взгляды и подходы наших государств по актуальным глобальным и региональным вопросам схожи или близки", – подчеркнул он.
Страны развивают сотрудничество в области электроники и электротехники, информационных технологий, пищевой промышленности, туризма, образования и других направлений.
Отношения Узбекистана с ближайшим соседом – Туркменистаном в последнее время вышли на новый уровень по всем направлениям – в политике, межпарламентских связях, торговле и экономике, транспорте, энергетике, водном и сельском хозяйстве, а также культурно-гуманитарной сфере.
"Мы имеем огромный потенциал для расширения торговых связей, укрепления сотрудничества в экономической сфере и реализации конкретных проектов, а также для увеличения перевозок и транзитных грузов", – сказал Шавкат Мирзиёев, приветствуя посла Туркменистана.
Активизировались взаимные контакты Узбекистана с Народной Республикой Бангладеш. Приняты "дорожные карты" по политическим и торгово-экономическим направлениям. Намечены перспективы расширения партнерства в текстильной, сельскохозяйственной, фармацевтической, туристической отраслях, а также в реализации новых инвестиционных проектов и совместных программ, отметил глава государства.
Шавкат Мирзиёев пожелал дипломатам успехов в работе и посоветовал почаще выезжать в регионы республики, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень.