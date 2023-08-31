Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230831/mirziyoev-veritelnye-gramoty-38421079.html
Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран — кто они
Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран — кто они
На торжественной церемонии свои верительные грамоты президенту вручили дипломатические представители Китая, Малайзии, Великобритании, Туркменистана и Бангладеш.
2023-08-31T07:04+0500
2023-08-31T10:20+0500
узбекистан
политика
президент
шавкат мирзиёев
посол
китай
бангладеш
малайзия
туркменистан
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1e/38419953_0:28:1280:749_1920x0_80_0_0_4fdd90aacb3cf30bb7d321b7ec829649.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран, сообщает пресс-служба главы государства.Верительные грамоты президенту вручили новые главы дипломатических представительств Китая Юй Цзюнь, Малайзии Ильхам Туа Бин Иллиас, Великобритании Тимоти Смарт, Туркменистана Шодурды Мередов и Бангладеш Мухаммед Монирул Ислам.Президент поздравил послов с началом работы в Узбекистане и сказал пару слов о взаимоотношениях республики с каждой из стран.Пекин является одним из надежных и проверенных временем друзей республики, отметил Шавкат Мирзиёев.В развитии двусторонних отношений страны уделяют особое внимание увеличению объемов взаимной торговли, расширению партнерства с ведущими китайскими компаниями в области высоких технологий и инноваций, реализации проектов и совместных программ в сферах "зеленой" экономики, цифровизации, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики, передовой промышленности и инфраструктуры, "умного" сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, ускорению научно-образовательных и культурных обменов, отметил президент.Важным партнером в регионе Юго-Восточной Азии является Малайзия, сказал Шавкат Мирзиёев.Страны развивают сотрудничество в области электроники и электротехники, информационных технологий, пищевой промышленности, туризма, образования и других направлений.Отношения Узбекистана с ближайшим соседом – Туркменистаном в последнее время вышли на новый уровень по всем направлениям ­– в политике, межпарламентских связях, торговле и экономике, транспорте, энергетике, водном и сельском хозяйстве, а также культурно-гуманитарной сфере.Активизировались взаимные контакты Узбекистана с Народной Республикой Бангладеш. Приняты "дорожные карты" по политическим и торгово-экономическим направлениям. Намечены перспективы расширения партнерства в текстильной, сельскохозяйственной, фармацевтической, туристической отраслях, а также в реализации новых инвестиционных проектов и совместных программ, отметил глава государства.Шавкат Мирзиёев пожелал дипломатам успехов в работе и посоветовал почаще выезжать в регионы республики, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень.
узбекистан
китай
бангладеш
малайзия
туркменистан
великобритания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1e/38419953_270:67:1004:618_1920x0_80_0_0_89de11a8f219649879f836048709f249.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан политика президент шавкат мирзиёев верительные грамоты посол китая юй цзюнь малайзии ильхам туа бин иллиас великобритании тимоти смарт туркменистана шодурды мередов бангладеш мухаммед монирул ислам
узбекистан политика президент шавкат мирзиёев верительные грамоты посол китая юй цзюнь малайзии ильхам туа бин иллиас великобритании тимоти смарт туркменистана шодурды мередов бангладеш мухаммед монирул ислам

Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран — кто они

07:04 31.08.2023 (обновлено: 10:20 31.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран.
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран. - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
На торжественной церемонии свои верительные грамоты президенту вручили дипломатические представители Китая, Малайзии, Великобритании, Туркменистана и Бангладеш.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял новых послов пяти стран, сообщает пресс-служба главы государства.
Верительные грамоты президенту вручили новые главы дипломатических представительств Китая Юй Цзюнь, Малайзии Ильхам Туа Бин Иллиас, Великобритании Тимоти Смарт, Туркменистана Шодурды Мередов и Бангладеш Мухаммед Монирул Ислам.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран.
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2023
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент поздравил послов с началом работы в Узбекистане и сказал пару слов о взаимоотношениях республики с каждой из стран.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов ряда стран. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял верительные грамоты у послов Китайской Народной Республики Юй Цзюня, Малайзии Ильхама Туа Бин Иллиаса, Великобритании Тимоти Смарта, Туркменистана Шодурды Мередова и Народной Республики Бангладеш Мухаммеда Монирул Ислама.
Пекин является одним из надежных и проверенных временем друзей республики, отметил Шавкат Мирзиёев.
"Исторический государственный визит Председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина в нашу страну год назад, а также наша продуктивная встреча в рамках саммита "Центральная Азия – Китай", состоявшаяся в мае текущего года в городе Сиане, дали мощный толчок развитию двусторонних отношений", – подчеркнул он.
В развитии двусторонних отношений страны уделяют особое внимание увеличению объемов взаимной торговли, расширению партнерства с ведущими китайскими компаниями в области высоких технологий и инноваций, реализации проектов и совместных программ в сферах "зеленой" экономики, цифровизации, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики, передовой промышленности и инфраструктуры, "умного" сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, ускорению научно-образовательных и культурных обменов, отметил президент.
Важным партнером в регионе Юго-Восточной Азии является Малайзия, сказал Шавкат Мирзиёев.
"Наши отношения последовательно развиваются на основе принципов взаимного уважения и традиционной дружбы. Взгляды и подходы наших государств по актуальным глобальным и региональным вопросам схожи или близки", – подчеркнул он.
Страны развивают сотрудничество в области электроники и электротехники, информационных технологий, пищевой промышленности, туризма, образования и других направлений.
Отношения Узбекистана с ближайшим соседом – Туркменистаном в последнее время вышли на новый уровень по всем направлениям ­– в политике, межпарламентских связях, торговле и экономике, транспорте, энергетике, водном и сельском хозяйстве, а также культурно-гуманитарной сфере.
"Мы имеем огромный потенциал для расширения торговых связей, укрепления сотрудничества в экономической сфере и реализации конкретных проектов, а также для увеличения перевозок и транзитных грузов", – сказал Шавкат Мирзиёев, приветствуя посла Туркменистана.
Активизировались взаимные контакты Узбекистана с Народной Республикой Бангладеш. Приняты "дорожные карты" по политическим и торгово-экономическим направлениям. Намечены перспективы расширения партнерства в текстильной, сельскохозяйственной, фармацевтической, туристической отраслях, а также в реализации новых инвестиционных проектов и совместных программ, отметил глава государства.
Шавкат Мирзиёев пожелал дипломатам успехов в работе и посоветовал почаще выезжать в регионы республики, чтобы вывести отношения между странами на новый уровень.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0