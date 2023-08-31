https://uz.sputniknews.ru/20230831/mirziyoyev-nezavisimaya-strana-mir-blagopoluchiye-ogromnoye-blago-38447747.html

Мирзиёев: Жить в этой независимой стране, в мире и благополучии – это огромное благо

Мирзиёев: Жить в этой независимой стране, в мире и благополучии – это огромное благо

Сегодня, в День памяти жертв репрессий, на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием президента

2023-08-31T15:32+0500

2023-08-31T15:32+0500

2023-08-31T16:13+0500

узбекистан

репрессии

аллея

президент

шавкат мирзиёев

церемония

политические репрессии

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На аллее "Шахидлар хотираси" состоялась церемония почтения памяти жертв репрессий. В ней принял участие Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Были прочитаны суры из Корана и дуа в память об ушедших. Подан поминальный плов.В дни празднования независимости народ Узбекистана традиционно отдает дань уважения памяти патриотов, вспоминает их борьбу за свободу и независимость, вклад в достижение нынешних благополучных дней. Эта традиция подтверждает, что народ Узбекистана никогда не забывает и всегда ценит самоотверженное служение Родине.Во время тоталитарного строя тысячи людей в стране были подвергнуты репрессиям. Семьи были разрушены, а дети остались сиротами. Только в 1937-1938 годах, когда репрессии приобрели наибольший масштаб, расстреляли около 7 тысяч наших соотечественников.Расстрелы проводились на месте, где сейчас стоит нынешняя аллея. В годы независимости здесь была проведена благоустроительная работа, создан музей Памяти жертв репрессий. Филиалы музея открыты в Республике Каракалпакстан и областях. Сейчас в музее организована выставка, посвященная деятелям просвещения Туркестана.У символического надгробия на аллее также состоялось чтение Корана.Отмечалось, что в период 1937-1953 годов в Узбекистане были репрессированы 100 тысяч человек, из них 13 тысяч — расстреляны. К сожалению, репрессии на этом не закончились.В 80-х годах прошлого века еще тысячи наших соотечественников пострадали от несправедливости. Под лживыми обвинениями, ставшими основой для так называемых "хлопкового дела", "узбекского дела", были подвергнуты следствию 40 тысяч жителей республики, 5 тысяч привлечены к уголовной ответственности.Глава государства подчеркнул, что особое сожаление вызывают политические репрессии развернутые после смерти Шарафа Рашидова — великого сына узбекского народа, возглавлявшего Узбекистан на протяжении 25 лет.Отмечалась проводимая благая работа по изучению жизни джадидов, увековечиванию памяти тех, кто был несправедливо репрессирован.История того времени пополняется новыми документами и вещественными доказательствами. В Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте подготовлены Книги памяти, в которые включены сведения об около 40 тысячах наших соотечественников. Эти сборники будут изданы в скором времени.Президент отметил, что вместе с тем необходимо увековечить память жертв репрессий непосредственно в махаллях, в которых они жили.Даны указания по выделению целевых грантов исследователям, изучающим историю джадидов, производству документальных и художественных фильмов о них, публикации материалов в прессе и интернет-изданиях.

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