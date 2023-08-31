https://uz.sputniknews.ru/20230831/mirziyoyev-nezavisimaya-strana-mir-blagopoluchiye-ogromnoye-blago-38447747.html
Мирзиёев: Жить в этой независимой стране, в мире и благополучии – это огромное благо
Мирзиёев: Жить в этой независимой стране, в мире и благополучии – это огромное благо
Сегодня, в День памяти жертв репрессий, на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием президента
2023-08-31T15:32+0500
2023-08-31T15:32+0500
2023-08-31T16:13+0500
узбекистан
репрессии
аллея
президент
шавкат мирзиёев
церемония
политические репрессии
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. На аллее "Шахидлар хотираси" состоялась церемония почтения памяти жертв репрессий. В ней принял участие Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.Были прочитаны суры из Корана и дуа в память об ушедших. Подан поминальный плов.В дни празднования независимости народ Узбекистана традиционно отдает дань уважения памяти патриотов, вспоминает их борьбу за свободу и независимость, вклад в достижение нынешних благополучных дней. Эта традиция подтверждает, что народ Узбекистана никогда не забывает и всегда ценит самоотверженное служение Родине.Во время тоталитарного строя тысячи людей в стране были подвергнуты репрессиям. Семьи были разрушены, а дети остались сиротами. Только в 1937-1938 годах, когда репрессии приобрели наибольший масштаб, расстреляли около 7 тысяч наших соотечественников.Расстрелы проводились на месте, где сейчас стоит нынешняя аллея. В годы независимости здесь была проведена благоустроительная работа, создан музей Памяти жертв репрессий. Филиалы музея открыты в Республике Каракалпакстан и областях. Сейчас в музее организована выставка, посвященная деятелям просвещения Туркестана.У символического надгробия на аллее также состоялось чтение Корана.Отмечалось, что в период 1937-1953 годов в Узбекистане были репрессированы 100 тысяч человек, из них 13 тысяч — расстреляны. К сожалению, репрессии на этом не закончились.В 80-х годах прошлого века еще тысячи наших соотечественников пострадали от несправедливости. Под лживыми обвинениями, ставшими основой для так называемых "хлопкового дела", "узбекского дела", были подвергнуты следствию 40 тысяч жителей республики, 5 тысяч привлечены к уголовной ответственности.Глава государства подчеркнул, что особое сожаление вызывают политические репрессии развернутые после смерти Шарафа Рашидова — великого сына узбекского народа, возглавлявшего Узбекистан на протяжении 25 лет.Отмечалась проводимая благая работа по изучению жизни джадидов, увековечиванию памяти тех, кто был несправедливо репрессирован.История того времени пополняется новыми документами и вещественными доказательствами. В Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте подготовлены Книги памяти, в которые включены сведения об около 40 тысячах наших соотечественников. Эти сборники будут изданы в скором времени.Президент отметил, что вместе с тем необходимо увековечить память жертв репрессий непосредственно в махаллях, в которых они жили.Даны указания по выделению целевых грантов исследователям, изучающим историю джадидов, производству документальных и художественных фильмов о них, публикации материалов в прессе и интернет-изданиях.
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узбекистан день памяти жертв репрессий торжественная церемония аллея шахидлар хотираси президент шавкат мирзиёев музей родина выставка следствие соотечественники политические репрессии исследователи реабилитация
узбекистан день памяти жертв репрессий торжественная церемония аллея шахидлар хотираси президент шавкат мирзиёев музей родина выставка следствие соотечественники политические репрессии исследователи реабилитация
Мирзиёев: Жить в этой независимой стране, в мире и благополучии – это огромное благо
15:32 31.08.2023 (обновлено: 16:13 31.08.2023)
Сегодня, в День памяти жертв репрессий, на аллее "Шахидлар хотираси" состоялась торжественная церемония с участием президента.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
На аллее "Шахидлар хотираси" состоялась церемония почтения памяти жертв репрессий. В ней принял участие Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба
главы государства.
Были прочитаны суры из Корана и дуа в память об ушедших. Подан поминальный плов.
В дни празднования независимости народ Узбекистана традиционно отдает дань уважения памяти патриотов, вспоминает их борьбу за свободу и независимость, вклад в достижение нынешних благополучных дней. Эта традиция подтверждает, что народ Узбекистана никогда не забывает и всегда ценит самоотверженное служение Родине.
Во время тоталитарного строя тысячи людей в стране были подвергнуты репрессиям. Семьи были разрушены, а дети остались сиротами. Только в 1937-1938 годах, когда репрессии приобрели наибольший масштаб, расстреляли около 7 тысяч наших соотечественников.
Расстрелы проводились на месте, где сейчас стоит нынешняя аллея. В годы независимости здесь была проведена благоустроительная работа, создан музей Памяти жертв репрессий. Филиалы музея открыты в Республике Каракалпакстан и областях. Сейчас в музее организована выставка, посвященная деятелям просвещения Туркестана.
У символического надгробия на аллее также состоялось чтение Корана.
"Каждый раз, приходя сюда, вспоминая наших отважных предков, павших во имя свободы нашего народа, мы находим утешение. Хранить память о них, продолжить их благородные дела – и честь, и обязанность. Судьба наших репрессированных предков призывает нас ценить и оберегать нашу независимость. Жить в этой независимой стране, в мире и благополучии – это огромное благо, дар Всевышнего. Поэтому необходимо с чувством благодарности ценить все это", — сказал президент.
Отмечалось, что в период 1937-1953 годов в Узбекистане были репрессированы 100 тысяч человек, из них 13 тысяч — расстреляны. К сожалению, репрессии на этом не закончились.
В 80-х годах прошлого века еще тысячи наших соотечественников пострадали от несправедливости. Под лживыми обвинениями, ставшими основой для так называемых "хлопкового дела", "узбекского дела", были подвергнуты следствию 40 тысяч жителей республики, 5 тысяч привлечены к уголовной ответственности.
Глава государства подчеркнул, что особое сожаление вызывают политические репрессии развернутые после смерти Шарафа Рашидова — великого сына узбекского народа, возглавлявшего Узбекистан на протяжении 25 лет.
Отмечалась проводимая благая работа по изучению жизни джадидов, увековечиванию памяти тех, кто был несправедливо репрессирован.
"Мы делаем многое, чтобы восстановить справедливость. Были образованы комиссии с участием ученых-историков, изучаются архивные документы. За последние два года Верховный суд Узбекистана реабилитировал более 850, а в этом году — еще 240 наших соотечественников. Мы не должны останавливать эти исследования. Наш народ должен знать правду", — сказал Шавкат Мирзиёев.
История того времени пополняется новыми документами и вещественными доказательствами. В Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте подготовлены Книги памяти, в которые включены сведения об около 40 тысячах наших соотечественников. Эти сборники будут изданы в скором времени.
Президент отметил, что вместе с тем необходимо увековечить память жертв репрессий непосредственно в махаллях, в которых они жили.
"Да, организованы музеи, выходят книги, продолжается реабилитация. Но мы не должны останавливаться на этом. Думаю, будет всесторонне правильно, если мы установим таблички с именами там, где родились жертвы репрессий и где сейчас живут их потомки, в школах. Более того, именно в такие памятные дни необходимо посещать их дома. Мы же навещаем участников войны, почему же не вспоминаем жертв репрессий?! Ведь и их жизнь полна героизма. Мы должны изучать ее, пропагандировать, доводить до молодежи", — отметил глава государства.
Даны указания по выделению целевых грантов исследователям, изучающим историю джадидов, производству документальных и художественных фильмов о них, публикации материалов в прессе и интернет-изданиях.
"Наш народ должен иметь широкое представление о тех временах, гордиться. Молодежи следует задаться вопросом: "Наши деды боролись за мечту о свободе, не жалели себя, а что мы делаем для независимости?". Что укрепляет независимость? Прежде всего патриотизм, знания, духовность. Мы должны сделать так, чтобы в нашем общество были сильные чувства патриотизма и благодарности", — отметил президент.