https://uz.sputniknews.ru/20230831/pogoda-uzbekistan-1-3-sentyabr-2023-38447077.html
Очень комфортная дневная температура — погода в праздничные дни в Узбекистане
Очень комфортная дневная температура — погода в праздничные дни в Узбекистане
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики 1-3 сентября.
2023-08-31T15:06+0500
2023-08-31T15:06+0500
2023-08-31T16:46+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. С первого по третье сентября по всей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют очень комфортную дневную температуру — 25-30 градусов тепла. В утренние часы будет прохладно, столбик термометра покажет +14...+17 градусов выше нуля.
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Очень комфортная дневная температура — погода в праздничные дни в Узбекистане
15:06 31.08.2023 (обновлено: 16:46 31.08.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики с 1 по 3 сентября.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
С первого по третье сентября по всей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Синоптики прогнозируют очень комфортную дневную температуру — 25-30 градусов тепла.
В утренние часы будет прохладно, столбик термометра покажет +14...+17 градусов выше нуля.