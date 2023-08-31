https://uz.sputniknews.ru/20230831/pogoda-uzbekistan-1-3-sentyabr-2023-38447077.html

Очень комфортная дневная температура — погода в праздничные дни в Узбекистане

Очень комфортная дневная температура — погода в праздничные дни в Узбекистане

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики 1-3 сентября.

2023-08-31T15:06+0500

2023-08-31T15:06+0500

2023-08-31T16:46+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. С первого по третье сентября по всей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Синоптики прогнозируют очень комфортную дневную температуру — 25-30 градусов тепла. В утренние часы будет прохладно, столбик термометра покажет +14...+17 градусов выше нуля.

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